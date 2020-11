Mario Negri: "Nosotros no vamos a tirar piedras, hay que abordar las jubilaciones sin populismo" (entrerriano de origen)

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri , recibió a Pablo Sirvén para Hablemos de otra cosa en su despacho histórico en una semana cargada de tensiones en la Cámara baja. Illia y Balbín vigilan desde un cuadro el devenir político del dirigente radical, entrerriano de origen, "nacionalizado" cordobés, abogado y padre de cuatro hijos.

Además del sorpresivo pedido de Máximo Kirchner para tratar el martes que viene el impuesto a la riqueza, otra de las grandes batallas del fin de año legislativo será la nueva ley de movilidad jubilatoria: "Yo vi colegas acá llorar porque decían que se iban a morir los abuelos con nuestra reforma. Desde marzo hasta ahora la mínima perdió mil pesos por mes. Nosotros no vamos a tirar piedras", afirmó Negri en referencia a los incidentes durante el tratamiento en diciembre de 2017.

"Hay que abordar el sistema previsional pero con consenso, no con demagogia ni populismo. El Presidente en campaña dijo que con los intereses de las Leliq iba a aumentar 20% las jubilaciones . No sabe ni lo que son las Leliq, debe haber pensado que eran un plato volador y el 20% no lo vieron nunca. La confrontación que tuvimos fue salvaje y mirá ahora", disparó el diputado.

A ocho meses del inicio de la pandemia de coronavirus en la Argentina, los pasillos del Palacio del Congreso siguen prácticamente vacíos. La oposición insiste en la presencialidad para leyes clave, según Negri: "Democracia de un sólo poder no es democracia. El parlamento debe volver a la normalidad institucional lo antes posible, verse y discutir. Hay pecado de gula en el Ejecutivo". Mientras tanto, en el recinto brillan las pantallas led de lo que llaman con sorna el "Massapalooza".

El proyecto de reforma judicial es otra de las papas calientes de 2020. Con sanción en el Senado, espera su tratamiento en Diputados y Alberto Fernández reclama públicamente celeridad a sus legisladores. "Están muy abocados a la agenda privada de la vicepresidenta, la reforma judicial implica 12 mil millones de pesos, 1600 cargos. La obsesión de Cristina es tratar de resolver su pasado. La sociedad está en la silla eléctrica, no sabe si vuelve a trabajar y encima le cambian el orden de prioridades. Gobernar es optar, no se puede ir con un pie en cada canoa", concluyó Negri.