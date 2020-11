Cuáles son las provincias que no exigen test negativo de coronavirus para las vacaciones (Entre Ríos en el grupo que no pide la prueba)

Se acerca la temporada de verano 2021 y todas las expectativas del público están puestas en la posibilidad de vacacionar en Argentina pese a la pandemia de coronavirus. Después de varios meses de aislamiento, son varios los distritos que comenzaron a prepararse para abrir sus puertas al turismo, pero intentando evitar que los contagios se profundicen. En ese contexto, nueve provincias que acumulan la mayor parte del turismo receptivo nacional decidieron que no pedirán un test negativo de COVID-19 ni cumplimiento de la cuarentena para quienes quieran ingresar a sus territorios. Se trata de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, que en conjunto son el destino del 90% de los turistas durante el verano. Así lo acordaron los gobernadores de cada provincia con con el Ministerio de Turismo y Deportes (Minturdep).

Algunos de los distritos, no obstante, pedirán inscripción previa en el "registro vacacional", que asienta el número de ingresos a ciertos municipios y el movimiento del viajero dentro del país. Además de no exigir la realización de una cuarentena ni el test denominado PCR, los turistas tampoco estarán obligados a contar con un seguro de viaje, mediante acuerdos establecidos por sus gobiernos con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. La medida apunta a poner en común los requisitos para el verano en cada estado, indicaron desde la cartera turística a la agencia Télam. Algunas provincias pedirán un control mediante el registro vacacional, para lo que ya están en contacto con la Secretaría de Innovación Pública . Luego de la apertura de fronteras del país a principio de mes, la provincia de Buenos Aires habilitó el turismo a partir del 1 de diciembre próximo, y los distritos de la Patagonia se preparaban para hacer lo mismo en los próximos días. No obstante, y en buena parte por la crisis económica que profundizó la pandemia, las reservas todavía no despegaron y la mitad de los argentinos dice que evitará la temporada alta el próximo año, aunque hay expectativa por la reprogramación de los viajes de egresados cancelados en 2020.