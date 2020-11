Aborto legal: la próxima semana se definen giros a comisiones en Diputados (referencia a entrerriana)

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, definirá la semana próxima los giros de comisión que tendrá el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que envió el presidente Alberto Fernández al Congreso, y se estima que podrían repetirse las cuatro comisiones a las que se giró en 2018, cuando tras un debate histórico la iniciativa obtuvo la media sanción. El día en que el jefe de Estado anunció el envío del proyecto, Massa dijo en declaraciones a la prensa acreditada en el Congreso que definirá los giros junto a las diputadas Cecilia Moreau, Mónica Macha, Silvia Lospennato y Carmen Polledo. "Es un tema en que hay muchas mujeres que, más allá de que tengan distinta posición, están comprometidas con este tema. Es muy importante que organicemos el debate sobre la base de reglas claras, respeto y sobre todas las cosas, un debate franco", dijo el tigrense. Según consignó NA, la principal duda será qué comisión será cabecera del debate en esta oportunidad: si Legislación General, como ocurrió hace dos años con el protagonismo del diputado Daniel Lipovetzky para lograr la media sanción, o si será la comisión de Salud. En ese sentido, detallaron que por estas horas se cree que Legislación General repetiría como cabecera del debate. No obstante, aún está sujeto a discusión. Esta comisión actualmente es presidida por Cecilia Moreau, una de las diputadas integrantes del grupo de "Las Sororas", formado por legisladoras de distintas bancadas y que en 2018 fue clave en la búsqueda de los votos dentro del Congreso para lograr la mayoría a favor.

A la comisión de Salud la preside Pablo Yedlin, médico sanitarista, integrante también del Frente de Todos, y también a favor de la "ampliación de derechos" para las mujeres. Las otras dos comisiones serían la de Mujeres y Diversidad, presidida por Mónica Macha, y la de Legislación Penal, encabezada por Carolina Gaillard. A diferencia del 2018, cuando las presidencias de las cuatro comisiones estaban repartidas en dos legisladores a favor de la legalización y dos en contra, en esta oportunidad las cuatro comisiones que serían asignadas están presididas por cuatro diputados a favor del proyecto. Carmen Polledo, diputada del PRO y vicepresidenta de la comisión de Salud, dijo en diálogo con NA que esta situación “es inevitable por el cambio en la composición de las comisiones tras la renovación parlamentaria de fines de 2019”, pero reclamó una "mesa ampliada" en la que participen diputados celestes referentes del sector para darle contrapeso al debate.

En caso de confirmarse los giros a estas cuatro comisiones, la legisladora de la oposición junto a Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica y quien también está en contra de la legalización, buscarán promover la negativa a la iniciativa. En tanto, sus compañeras de coalición y vicepresidentas de las otras dos comisiones sí están a favor del aborto legal: Silvia Lospennato -vicepresidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad- y Carla Carrizo, con el mismo rol pero en la comisión de Legislación General, también integrantes del grupo de las diputadas sororas. "Lo que más me aflige en este momento es saber qué está pensando el oficialismo respecto de los tiempos, porque ya estamos a fin de año y esto no se puede tratar sin el debate suficiente. Me preocupa que no haya posibilidad de escuchar a especialistas", sostuvo Polledo. Para la diputada, como en 2019 se renovó parte de la Cámara, es necesario que los nuevos legisladores “tengan derecho a informarse” y participen de un debate como ocurrió en 2018. “Hay muchos colegas que todavía no sentaron posición", opinó.