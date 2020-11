Reunión clave para el debate por la legalización del aborto en Diputados (mencionan a legisladora entrerriana)

La Cámara de Diputados terminará de definir este jueves cómo será el debate por la legalización del aborto. Se reunirán los presidentes y los vices de las cuatro comisiones que trabajarán en el proyecto del gobierno. Está previsto que presenten un cronograma de trabajo con los tiempos y los expositores. "Queremos que no hayan más de tres informativas: dos con expositores y una para dictaminar", adelantó a Página/12 una de las diputadas que tomará la decisión. La diferencia sustancial entre el tratamiento que se dio en 2018 y el que se dará en 2020 es el sólido y conjunto apoyo del Gobierno del Frente de Todos.



Pero no se espera un escenario similar para el debate en este año. Si bien la publicación de distintas solicitadas y los reclamos en redes sociales impulsaron a que el Ejecutivo finalmente mande el proyecto, los distintos sectores a favor de la legalización entienden que no es momento de convocar a masivas marchas en apoyo, debido a la pandemia.

Hace dos años, el ex presidente Mauricio Macri decía estar "a favor de la vida" y se desligó completamente del debate público. En tanto, Alberto Fernández dijo en el campaña que estaba a favor de legalizar el aborto y lo ratificó en su último discurso ante la Asamblea Legislativa, cuando anunció que el Ejecutivo enviaría el proyecto.



Sobre la falta de apoyo que el Gobierno de Macri le dio a la legalización del aborto, el ex diputado nacional Daniel Lipovetzky (PRO), quien presidió el debate en las comisiones, dijo a Página/12: "Los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo tienen un apoyo más importante. Cuando esto no ocurre es más complejo. Para nosotros fue una dificultad más, no tuvimos ese rol ordenador".



En ese sentido, fuentes parlamentarias señalaron que los primeros expositores en defender el proyecto serán ministros del gabinete nacional: Ginés González García (Salud), Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad). En 2018, el único funcionario de alto rango del gobierno que participó del debate fue el ex titular de la cartera Adolfo Rubinstein. Si bien tomó una postura a favor de legalización, no defendió con firmeza al proyecto, ya que no era del Gobierno si no de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. De hecho, renunció al cargo una vez que desde la Casa Rosada derogaran el protocolo que implementó para los casos de interrupciones legales de embarazos.



En 2018, varios de los diputados y senadores de Cambiemos que estaban a favor de la legalización le pedían un mayor compromiso a los funcionarios que jamás llegó. Se limitaron a dar "libertad de acción". Pero esta vez todos los integrantes del gabinete nacional están a favor de la legalización y defenderán públicamente el proyecto que la semana pasada Alberto Fernández mandó al Congreso.



El apoyo que en 2018 no llegó de la Casa Rosada sí apareció en las calles. La marea verde se hizo sentir en el Congreso durante los cuatro meses que duró el debate en las comisiones y también el 13 de junio en el recinto, cuando se le dio media sanción al proyecto. Incluso, algunos diputados dejaron trascender que la presión que se sentía en las movilizaciones feministas aquella jornada histórica hizo cambiar la voluntad de algunos de ellos, que terminaron de definir a favor de la media sanción.



"Teníamos que dar una respuesta a las miles y miles de mujeres que estaban afuera reclamando que se aprobara la ley. Un rechazo hubiera sido un golpe muy fuerte", recordó Lipovetzky que durante el debate salió del Congreso para "ver qué pasaba y tratar de estar ahí con a gente", ya que "adentro del recinto no se escucha mucho lo que pasa".



"Fue muy importante que hayamos tenido a tres ex ministros de Salud sosteniendo que la legalización del aborto mejoraba la salud pública de las mujeres en la Argentina", rescató Lipovetzky. "La calidad y la seriedad del debate marca la diferencia en una ley de estas características", cerró.

En este contexto, prevén que las reuniones informativas no sean más de tres, todas seguidas. Esta decisión también se tomó con la mira puesta en que antes de fin de año el aborto sea ley en Argentina y para que los sectores que se oponen "no puedan ejercer demasiada presión". "Hay mucho antiderecho que también es antivacuna y terraplanista. Ese va a marchar en contra y va a hacer lo que sea para frenar el tratamiento", comentó una de las diputadas que organiza el debate. El martes pasado cuando el Presidente los sectores más reaccionarios no se demoraron en mostrar su descontento y pintaron en la calle afuera del Congreso "Sin hay aborto, hay guerra".

Otra de las similitudes son las comisiones que estarán a cargo del debate: Legislación general, Salud y Acción Social, Legislación penal y Mujeres y diversidad. Esta última en 2018 era la comisión de Familia, Niñez y Adolescencia. Sin embargo habían dos presidentes a favor (Lipovetzky y Silvia Martínez, de Familia) y dos en contra (Carmen Polledo, de Salud y Gabriela Burgos de Legislación penal). En cambio, ahora los cuatro presidentes de las comisiones están a favor de la legalización: Cecilia Moreau (Legislación general), Pablo Yedlin (Salud), Carolina Gaillard (Legislación penal) y Mónica Macha (Mujeres y diversidad).