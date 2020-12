Vacaciones en Argentina: a dónde puedo viajar hoy (referencia a Entre Ríos)

Los destinos turísticos de la Argentina se preparan para una temporada de vacaciones 2021 que será atípica debido a las restricciones vigentes por la pandemia de coronavirus. Con protocolos en el transporte de pasajeros, como aviones, micros y trenes, en los hoteles, locales gastronómicos y demás comercios, el sector espera tener el mejor desempeño posible dado el contexto.

A partir de este 1 de diciembre seis provincias abrieron al turismo externo, y en estos días se suman otras tres y la Ciudad de Buenos Aires, en tanto siete más tienen programado hacerlo a lo largo del mes, en lo que para todas será el lanzamiento de la temporada de verano.

Mientras las restantes provincias mantendrán por el momento el turismo interno o pruebas pilotos de apertura, las primeras que comenzarán a recibir visitantes de al menos otro distrito serán Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Jujuy, Salta y Tucumán.

Las tres últimas lo harán en el marco de un convenio de turismo recíproco de las seis provincias del Noroeste Argentino (NOA), mientras la apertura bonaerense será especialmente para destinos de la costa, y tendrá como principal mercado emisor externo a la Ciudad de Buenos Aires.

En Neuquén, el primer día de diciembre marcará en realidad el inicio de la temporada, ya que la apertura turística comenzó durante este mes, tanto en forma terrestre como vía aérea con el aeropuerto de Ezeiza.

En el feriado inamovible del 8 de diciembre abrirá al turismo interprovincial Río Negro, cuya gobernadora, Arabela Carreras, pidió a la Nación que incluya este destino en la reapertura del turismo receptivo para países limítrofes, con la reapertura de vuelos y pasos fronterizos internacionales.

El viernes próximo, en la previa del fin de semana largo venidero -por la Inmaculada Concepción de la Virgen, el 8 de diciembre- abrirán Entre Ríos, Tierra del Fuego y -también en el marco del convenio de provincias del NOA- Santiago del Estero.

Con la Ciudad de Buenos Aires culminarán las aperturas e inicios de temporada de esta semana, el sábado 5, y será el único distrito que también abrirá en diciembre al turismo internacional, tanto vía aérea como marítima/fluvial.

También se señaló que "no podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo las excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria".

El 14 siguiente, Catamarca y La Rioja completarán la apertura enmarcada por el convenio de las provincias del noroeste, que permitirá las visitas recíprocas con requisitos mínimos acordados por sus autoridades la semana pasada, mientras para los turistas ajenos a la región cada distrito mantendrá sus propios protocolos.

Un día después lo harán San Luis, San Juan y Misiones, mientras Corrientes, que abrió al turismo nacional el 6 de este mes, lanzará su temporada estival el 20 venidero.

Santa Cruz es la última provincia que tiene programado abrir al turismo externo este mes, el 28 próximo, y de las restantes, Santa Fe y Córdoba lo harán con el comienzo del nuevo año, el 1 de enero.

Cada provincia impondrá las medidas sanitarias que rigen a nivel nacional más sus propios protocolos, que si bien son variables coinciden en general en cuanto a la exigencia al turista de contar con un seguro de salud que incluya Covid-19, testeos previos con resultado negativo y la aplicación Cuidar Verano en su teléfono.

En ese marco, el Ministerio de Turismo y Deportes lanzó hoy la página oficial Web Verano (https://www.argentina.gob.ar/verano), con información completa para la temporada en todo el país, que precisa cuáles son los requisitos particulares de cada distrito.

La página también ofrece un mapa en el cual detalla las fechas de apertura de cada destina e irá sumando los que informen cuándo concretarán sus aperturas y lanzamiento de temporada.

Las once provincias que conforman el mayor mercado receptivo de turistas en temporada estival no requerirán a los visitantes que cumplan cuarentena ni presenten un test previo de coronavirus con resultado negativo, según lo acordado por sus gobernadores con el Ministerio de Turismo y Deportes (Minturdep), informaron fuentes de esa cartera.

Se trata de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Chubut a las que en las últimas horas se les sumó la Ciudad de Buenos Aires. En conjunto son el destino del 90% de los turistas durante el verano. A ellas se sumó Catamarca.

A lo sumo, algunas de esas provincias pedirán inscripción previa en el "registro vacacional", que asienta el número de ingresos a ciertos municipios y el movimiento del viajero dentro del país.

Además de no exigir la realización de una cuarentena ni el test denominado PCR, en estos estados los turistas tampoco estarán obligados a contar con un seguro de viaje, mediante acuerdos establecidos por sus gobiernos con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Desde el Minturdep explicaron a Télam que se trató de un trabajo realizado por el ministro y su equipo, en contacto con gobernadores y ministros de esa provincias para homogeneizar los requisitos para el verano.

Algunas provincias pedirán un control mediante el registro vacacional, para lo que ya están en contacto con la Secretaría de Innovación Pública -como el caso de Buenos Aires-, precisaron las fuentes.

La distribución y variedad de oferta de estas nueve provincias genera un amplio abanico de posibilidades para el turismo de verano, que va desde las alturas del Noroeste Argentino hasta el Fin del Mundo, pasando por playas balnearias, lagos patagónicos, sierras, ríos y lagunas con distintos climas y propuestas.

En materia de turismo desde el 8 de diciembre la Ciudad dispondrá operativos de testeo en la terminal Dellepiane para los visitantes que arriben en micro, y puntos de testeo en el Centro de Convenciones y Edificio de la Munich (Costanera Sur), para que quienes lleguen a la Ciudad en auto particular realicen el testeo dentro de las 24 horas del arribo.

Para las llegadas en avión en Ezeiza, a partir del 15 de diciembre, la Ciudad montará un operativo en el aeropuerto para testear a los turistas nacionales e internacionales y residentes de la Ciudad al arribo.

Actualmente, están habilitados los arribos provenientes de Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay exclusivamente por vía aérea.

En tanto, los turistas de Uruguay pueden ingresar por vía aérea y fluvial.

Los visitantes deberán: presentar una declaración jurada online, realizar un test en origen con 72 horas de anticipación (requisito del Gobierno Nacional), contar con un seguro médico con cobertura Covid-19, y realizar un test al arribo en Ezeiza o en la estación fluvial. El test tendrá un valor de $2.500 para el turista internacional.

Ya no será obligatorio hacer 14 días de cuarentena para los argentinos y residentes que lleguen al país del exterior

El Gobierno anunciará en los próximos días que habilitará a los argentinos y residentes ingresar al país presentando un examen de PCR negativo, junto a una declaración jurada electrónica, dejando sin efecto la condición de cumplir con los 14 días de cuarentena.

El Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), trabajan una resolución conjunta, por la cual el período de cuarentena obligatoria quedará establecido sólo como condición optativa para los pasos terrestres habilitados.

Tras la publicación del decreto presidencial que fijó nuevas normativas de ingreso en el marco de la pandemia de Covid-19, las carteras de Salud e Interior harán efectiva próximamente dicha resolución, que unificará los requisitos exigidos para el ingreso de extranjeros y de argentinos y residentes en las dos vías habilitadas para este fin: el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la terminal marítima de Buquebús, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las personas extranjeras que ingresen al territorio nacional deberán presentar además del PCR negativo y la declaración jurada, que debe ser completada indefectiblemente dentro de las 48 horas previas al embarque, un seguro médico Covid, que no opera en el caso de argentinos y residentes, informó el Gobierno en un comunicado.

A su vez, los ciudadanos argentinos y residentes que ingresen al país por los pasos terrestres que se encuentran habilitados podrán optar por presentar el PCR negativo, siempre de una vigencia de hasta 72 horas, o bien cumplir con la cuarentena de 14 días.

En tanto, las compañías aéreas y la empresa de transporte fluvial que operan en el tránsito de argentinos, residentes y extranjeros, deberán exigir el cumplimiento de las medidas establecidas previo al embarque de las personas. De no hacerlo correctamente será plausible la aplicación de multas, se aclaró.

Este viernes, en el Boletín Oficial se publicó el Decreto 945/2020, que establece que las autoridades sanitarias y migratorias argentinas serán las que decidirán si las personas que ingresan al país desde el exterior tienen que cumplir o no con los 14 días de aislamiento obligatorio.

En el mismo se señala que serán las autoridades quienes tomarán la decisión en base dependiendo del lugar del que regresen y si son países con zonas afectadas por el coronavirus.

La resolución publicada, modifica una disposición anterior (Decreto N° 260/20, artículo 7), la cual amplió la emergencia sanitaria por un año.

"Que en función de la situación epidemiológica actual, corresponde sustituir el citado inciso de manera tal que las autoridades sanitaria y migratoria regulen las condiciones de ingreso al país de las personas, sean estas nacionales, residentes o extranjeras no residentes", se estableció en el Decreto.

Y se explicó que "las medidas que se establecen en el presente decreto son razonables y se adoptan en forma temporaria, toda vez que resultan necesarias para proteger la salud pública de la población".

Por lo tanto, el aislamiento obligatorio de 14 días tendrá que ser cumplido por todas aquellas personas "que arriben al país habiendo transitado por "zonas afectadas", y habrá excepciones dispuestas por las autoridades, "siempre que den cumplimiento a las condiciones que estas establezcan".

Y para ello, según se publicó en el Decreto, "las personas deberán brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción".