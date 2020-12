Anuncian obras infraestructura para Entre Ríos

El Ministerio de Transporte de la Nación, a través de su titular, Mario Meoni, firmó con el gobernador de la provincia de Entre Ríos convenios por una inversión total de $530 millones para el dragado de los puertos de Ibicuy y de Diamante, la construcción de un centro de desconsolidación de cargas, y el desarrollo de dos terminales nuevas de ómnibus. Respecto a las inversiones portuarias, el convenio tiene como objeto establecer los mecanismos necesarios a los efectos de que el ministerio brinde la asistencia técnica y económica a la provincia de Entre Ríos con la finalidad de llevar adelante el dragado integral de los puertos Ibicuy y Diamante, conformado por su acceso acuático desde la vía de navegación troncal hasta la terminal pública.

En cuanto a las terminales de ómnibus, los convenios consisten en la asistencia técnico-financiera para la construcción de dos nuevas estaciones en Diamante y Feliciano y el desarrollo y la planificación para otras cuatro, en El Pingo, Villaguay, Paraná y Concordia, a concretar en el corto plazo, que beneficiarán a un total de 500.000 habitantes además de generar puestos de trabajo directos e indirectos en la región.

“La mirada estratégica que tenemos es para el desarrollo integral del país y de la carga, tanto vial como marítima, para darle a la Argentina un gran valor logístico. Para recuperar la competitividad es imprescindible tener trenes a lo largo del país y barcazas cargando en todos los puertos, no solo cerealeros,sino que otros productos también puedan salir”, destacó Meoni.

El titular de la cartera de Transporte dejó claro que “el dragado es clave para que los puertos vuelvan a ser productivos para la provincia y para que los volúmenes de carga no se concentren. La expectativa es que las zonas de producción se expandan y haya mayores ciclos de producción no solo de carga primaria,sino de productos elaborados, con un costo logístico que no disminuya la productividad. Como nos pide el presidente Fernández vamos a trabajar junto a todos los gobernadores e intendentes,sin mirada partidaria, porque nosotros miramos a todos los ciudadanos para darles mejor calidad de vida en cada rincón de la Argentina. Con estas obras ponemos a la Argentina de pie porque además generan muchos puestos de trabajo a lo largo y ancho de todo nuestro territorio”.

Por Su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, enfatizó que “el federalismo existe cuando rompemos con inversión pública las asimetrías, e invertimos en puertos, ferrocarriles y en el transporte automotor. El Gobierno Nacional ha tomado la decisión de respaldar el trabajo del gobernador y de la provincia de Entre Ríos, e invertir en dragado de puertos y en conectividad ferroviaria y del transporte automotor”.

Sergio Massa también resaltó que “cuando hablamos de federalismo, hablamos de una Argentina unida y conectada. Y eso significa inversión en puertos, en caminos y en ferrocarril. La mejor forma de mostrar federalismo es con recursos e inversión, no con palabras. Si no hay puertos, trenes y camiones conectados, no hay competitividad logística, pero tampoco hay unidad de la Argentina. Hoy la rma de convenios es una demostración clara de que el gobierno nacional hace federalismo en los hechos, no en las palabras”.

Asimismo, el gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet,sostuvo que “dragar el puerto de Diamante garantiza que se puedan evacuar 500 mil toneladas de granos por año. Entre 20 y 30 buques que podrán circular por las vías navegables. Genera mano de obra, trabajo, mejora la estructura de costos y competitividad de nuestras empresas. Lo mismo pasa con el puerto de Ibicuy. Y todo esto tiene que ver con la mirada federal que tiene Alberto de la Argentina, que tiene como objetivo los ciudadanos”.

Las obras en detalle

Con una inversión de $250 millones, los puertos de Ibicuy y Diamante llevarán adelante un dragado integral conformado por sus accesos acuáticos desde la vía de navegación troncal hasta las terminales públicas. A tal efecto,se realizarán los estudios técnicos correspondientes, incluyendo los batimétricos necesarios que se pauten entre el Ministerio, a través Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, y la provincia.

En favor de la logística, el convenio, muy necesario para la provincia, implica el desarrollo del centro de desconsolidación de cargas. La idea es concentrar toda la carga que llega para luego distribuirla localmente.

El transporte de pasajeros también está en la agenda. Los convenios firmados consisten en asistencia técnico-financiera por un total de $280 millones para la construcción de dos terminales de ómnibus en las localidades de Diamante ($142 millones) y Feliciano ($138 millones). Además,se planifica desarrollar y mejorar otras cuatro estaciones: El Pingo, Concordia, Villaguay y Paraná