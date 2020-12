El oficialismo justificó el recorte con dichos viejos de Frigerio y él respondió: "Archivo mata relato"

El oficialismo viralizó dos videos de archivo de Rogelio Frigerio de 2016, en el que el entonces ministro del Interior reconoce que se le dieron fondos extra a la Ciudad de Buenos Aires a través de uno de los primeros decretos firmados por Mauricio Macri para la financiación del traspaso de la policía federal. El objetivo de la viralización de esos videos fue justificar el recorte de esos fondos que la Cámara de Diputados convirtió en Ley en este 2020.

En aquel momento, el decreto 199/2016 generó impacto político y malestar en los gobernadores. Este 2 de diciembre, tras modificar en el Congreso aquel incremento en fondos, que llevó la coparticipación a 3,75 % y ahora la devolvió a 1,4%, el Frente de Todos se apoyó en aquellos dichos de Frigerio para justificar la medida. “En 2016 Frigerio reconoció que le habían dado a la Ciudad recursos que no correspondían y prometió hacer un nuevo decreto para corregirlo. ¿Su propio espacio político los quería "ahogar financieramente"? ¿Cuánto tiempo más van a sostener esta mentira?”, escribió el senador nacional Mariano Recalde.

Lo acompañó con un video de una conferencia de prensa del entonces ministro Frigerio. En ese recorte, se lo puede escuchar a Frigerio diciendo: “Se haga como dicta la ley con los recursos correspondientes y vamos a ser muy estrictos para que específicamente lo que se transfiera sea el costo de la policía federal y vamos a hacer un decreto que corrige el anterior, en términos de fondos que tienen que ver con la coparticipación pero no con esta transferencia.”

A Recalde se sumaron otros diputados del oficialismo, como Paula Penacca que, con otro video de la misma época, Frigerio dice algo similar en un programa de TN. “Acá Rogelio Frigerio reconocía que habían cometido un error y se comprometía a corregir el decreto. El traspaso de fondos que le hizo Macri a Larreta fue discrecional e ilegal. Amiguismo político se llama. Por si quedaba alguna duda... No resiste archivo”, afirmó.

La respuesta

Sin embargo, cerca de Frigerio dijeron que, intencionalmente, el oficialismo no cuenta toda la verdad. “Efectivamente ese decreto se modificó”, dijeron en su entorno a PERFIL. “Rogelio corrige ese decreto a través del decreto 399/2016 en el cual establece que la modificación del 3.75% no afectaba el FOFESO y que los fondos adicionales de la CABA serán destinados para consolidar la organización y funcionamiento institucional de las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad”.

Y agregaron: “En el consenso fiscal del 2017, la Nación, las Provincias y CABA acuerdan la eliminación del Fondo del Conurbano. Se estableció que la CABA pase del 3.75 a 3.5%, para mantener las condiciones de igualdad con el resto de provincias por la eliminación del art. 104 de impuestos a las ganancias. La baja del coeficiente del 3.75% al 3.5% se implementó a través del decreto 257/2018”. Más tarde el propio Frigerio tuiteó: "Archivo mata relato", escribió. Y en el mismo sentido contó y mostró el decreto que modificó el decreto inicial de Macri.

Críticas y otro recurso a la Corte

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que irá a la Corte por segunda vez (la primera vez fue tras el decreto de Alberto Fernández) para que se expida sobre la constitucionalidad del recorte de fondos. "¿Quieren sacarle los fondos a la policía para que tomen la Casa Rosada como en el velorio de Diego?", chicaneó Larreta. Macri, por su parte, también cuestionó la poda a los fondos por el traspaso de la policía a la Ciudad. "Atropellaron las instituciones", dijo. Y se mostró optimista en que la Corte salve ese "atropello".