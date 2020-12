Los gobernadores le pidieron a Alberto Fernández la suspensión de las PASO (referencia a Entre Ríos)

Gobernadores de distintas provincias le pidieron hoy al presidente Alberto Fernández la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para el año que viene. La solicitud fue "escuchada" por el mandatario nacional, quien a su vez les pidió que esa idea sea apoyada de forma pública por el mayor número de referentes provinciales, incluso por opositores. Los argumentos a favor de la suspensión se basan en el riesgo sanitario asociado a realizar elecciones mientras dure la pandemia, así como en el alto costo de la organización en medio de la crisis global (en 2019 las PASO costaron poco más de 3 mil millones de pesos).



El pedido contaría con el respaldo de unos 21 gobernadores. Fuentes allegadas a los mandatarios dejaron trascender que la idea quedó formalizada este mediodía en el almuerzo que compartieron los gobernadores y Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, tras la firma del Consenso Fiscal 2020.

"El Presidente escuchó y pidió consenso, que se incluya a los gobernadores opositores", señalaron las fuentes ligadas a los mandatarios provinciales. Además, indicaron que en las próximas horas podría hacerse público un documento con las firmas de los mandatarios que impulsan la suspensión de las primarias, probablemente a través de una solicitada.

En ese sentido, comentaron que si bien algunos gobernadores vinculados con la oposición están a favor de suspender las PASO, quien no se manifestó al respecto porque estuvo ausente en el encuentro fue el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Juntos por el Cambio hasta ahora se ha pronunciado en desacuerdo con la suspensión: sus referentes consideran que el Gobierno no quiere realizar las PASO porque para agosto no tendrá "nada bueno para mostrar" y en términos electorales le conviene más ir directo al turno en octubre.



La iniciativa para suspender las PASO ya venía siendo planteada desde hace varias semanas por distintos gobernadores, a título personal. De ser finalmente acordada, la medida podría darse a través de una Ley del Congreso o un Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial, siempre que cuente con el apoyo explícito de los gobernadores, sostuvieron las fuentes.



Para firmar el Consenso Fiscal 2020, este viernes al mediodía en Casa Rosada estuvieron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Sergio Uñac; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, y Tucumán, Juan Manzur. En representación de Córdoba estuvo el vicegobernador Manuel Calvo; por Santa Cruz el vicegobernador Eugenio Salvador Quiroga, y por Santa Fe la vicegobernadora Alejandra Rodenas. También Gerardo Morales, de Jujuy, participó de la firma, pero lo hizo por separado, por cuestiones de agenda.

Todos esos gobernadores --salvo los radicales Suárez y Morales--, más el pampeano Sergio Ziliotto, asistieron luego al almuerzo en Olivos, donde se planteó la suspensión de las PASO.