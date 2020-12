El reclamo de Camaño a Massa porque no hay paridad en la conducción de Diputados: "Me falló" (citan proyecto de diputada entrerriana)

La diputada de Consenso Federal Graciela Camaño reflotó esta tarde un reclamo contra el presidente de la Cámara baja Sergio Massa y le volvió a pedir que tenga en cuenta la paridad en los cargos de conducción en donde, precisamente, fueron ratificados otra vez cuatro hombres. "Felicitaciones por la renovación del cargo, pero debo decir que el primer pedido que le hice la vez anterior que fue elegido presidente, me falló, habíamos hablado de este tema de la paridad en la conducción, que tenga mínimamente una mujer", le enrostró Camaño, conectada de manera remota porque pertenece a grupos de riesgo de acuerdo a su edad y eligió participar de la sesión a distancia.

El reproche de Camaño tiene que ver con que Massa fue ratificado en su cargo como presidente de la Cámara, al igual que José Luis Gioja del Frente de Todos en la vicepresidencia segunda y Alfredo Cornejo, del radicalismo, en la vicepresidencia tercera. Y por si fuera poco, cuando el PRO tuvo la oportunidad de realizar una modificación en el cargo que ocupaba Alvaro González, vicepresidente primero, volvió a elegir a un hombre, esta vez el mendocino Omar de Marchi.

La respuesta de Massa no tardó en llegar: "En este siglo de las mujeres es muy bueno destacar que diputados y diputadas que cuestionaban el cupo hoy cuestionan la fractura del techo de cristal". Según supo PERFIL, el reclamo en público de Camaño no fue bien recibido en el entorno de Massa que sacó a relucir viejas disputas y recordó que la bonaerense "votó en contra de la ley de cupo femenino y tampoco estaba de acuerdo con el tema paridad", ambos proyectos que buscaron ampliar la representación femenina en el ámbito parlamentario. Incluso señalaron que fue Malena Galmarini la que dio gran impulso al tema y hubo un proyecto de la diputada entrerriana Mayda Cresto que Camaño "no apoyó".

En ese sentido, Camaño también le recordó a Massa que "en ese momento recuerdo que se había comprometido a la distribución de los cargos en las comisiones que tampoco ha ocurrido" y aclaró que "pidió la palabra antes de que se votara, ya votado parece un reclamo vacío". Como respuesta le recordaron a nivel de la integración de comisiones "sí hay paridad y hay una ley" sobre ese aspecto, que busca igualar la participación de las mujeres en la mayor cantidad de ámbitos.

"La sesión preparatoria no supone la apertura de ningún debate, sí les doy la palabra a Bernazza y a Cerruti, pero cerramos la lista de oradores", aclaró Massa La diputada bonaerense del Frente de Todos Claudia Bernazza, tomó allí la palabra y le contestó a Camaño. "Respecto de la paridad, es una batalla que estamos dando todas las mujeres, es una lucha que estamos dando, la conquista del cupo o de la paridad en las autoridades es un tema que nos viene acompañando hace muchísimo tiempo y por eso atacarle a una fuerza política por no cumplir la paridad, cuando todos estamos luchando me parece que es de buena fe reconocer el esfuerzo que estamos haciendo". También se sumó a la defensa del oficialismo la diputada Gabriela Cerrutti que habló del proyecto de Cresto y enfatizó: "Lo que no se consigue con el debate cultural, se logra con leyes".