Con la mirada puesta en el rol de CFK, el Senado acelera con final incierto (votos de los legisladores entrerrianos)

En apenas unos instantes, la euforia de los verdes por los 131 votos en Diputados que dieron la media sanción al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se transformó en incertidumbre sobre qué ocurrirá en poco más de dos semanas en el Senado. Es que allí se plantea un escenario ajustado, mucho más de lo que estaba en 2018, que permite vislumbrar una real chance de que se convierta en ley antes de fin de año. En aquel momento se impuso el “no” con 138 votos, contra 131 por el “sí”. El proyecto entró ayer por la tarde en el Senado y a partir del lunes comenzará con el tratamiento en comisiones, con la intención de llegar al recinto el martes 29 de diciembre.

El rol de Cristina Kirchner. Durante el debate en Diputados, la vicepresidenta optó por mantenerse al margen de las negociaciones, tan al margen que llevó a causar preocupación entre las diputadas y militantes “sororas” que esperaban un papel más activo de la conductora del Frente de Todos. No obstante, confían en que una vez que la iniciativa avance hará notar su impronta. En 2018, Cristina Kirchner sorprendió con su voto a favor, sustentado en un arduo trabajo de convencimiento de sus hijos Máximo y Florencia, que la llevaron a abandonar sus creencias celestes. A primera vista, la vice parece encolumnada detrás de la misma bandera aunque la lectura política electoral no es ajena en este turno. Es por eso que surge el interrogante sobre quién se llevaría el rédito en el caso de que se logre la sanción definitiva en el Senado: ¿Alberto Fernández por motorizar el proyecto o Cristina Kirchner por brindar los votos para su aprobación? Esta última opción se vería potenciada en el caso de que ella sea la responsable de un eventual desempate, lo que la dejaría inmortalizada en los libros de historia como le gusta decir, tal como sucedió en 2008 con Julio Cobos.

Lo mismo si se da el resultado contrario, sería el Presidente el irresponsable por haberse entusiasmado sobre fin de año con un proyecto que no logró apoyos o la vicepresidenta por no hacer lo suficiente para alcanzar el número mágico. En rigor, este escenario podría evitarse aplazando hasta el año que viene la discusión si no están cerrados los votos. La agenda. El texto que fue recibido ayer por Mesa de Entradas fue girado a tres comisiones que ya demuestran la impronta que se le dará al tratamiento de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. La cabecera de la discusión estará a cargo de Banca de la Mujer, integrada por todas las senadoras de la Cámara alta –no tiene su contrapartida en Diputados– y que es presidida por Norma Durango junto a Guadalupe Tagliaferri, dos defensoras de la IVE. También estará en el debate Salud, liderada por dos hombres antiaborto como Mario Fiad y José Emilio Neder, y Justicia y Asuntos Penales, comandada por Oscar Parrilli y Ernesto Martínez, dos pañuelos verdes.

El reclamo en el Senado, sostenido en buena parte por los sectores más conservadores, fue que se brinde igual espacio de debate que en Diputados y por eso se reservaron lunes, martes y miércoles a la asistencia de expositores y el debate interno, para llegar al dictamen el jueves. Si todo marcha sobre ruedas y feriados mediante, la sesión llegaría en la última semana del año, probablemente el martes 29 de diciembre. Según confirmaron a PERFIL fuentes parlamentarias, el oficialismo buscaría repetir un esquema que le dio buen resultado mediático el jueves y que tiene que ver con tratar la polémica fórmula jubilatoria ese mismo día en Diputados con la intención de nuevamente quede en un segundo plano frente al aborto en el Senado.

El “poroteo” En las últimas elecciones legislativas se produjo el recambio de solo un tercio de los integrantes de la Cámara alta, por lo que el voto de hace dos años sirve para tener un primer pantallazo. De los 47 senadores que quedan de aquel plantel, porque José Alperovich está de licencia por una denuncia por presupuesto abuso sexual, 20 votaron a favor del aborto mientras que 26 lo hicieron en contra. La puntana María Eugenia Catalfamo estaba de licencia por maternidad, aunque ya comprometió su respaldo. Algunos de ellos ya también emitieron oportunamente su voto en Diputados, con un poroteo repartido entre tres verdes (Martín Doñate, Martín Lousteau y Matías Rodríguez) y dos celestes (Claudia Ledesma Abdala y Sergio “Oso” Leavy).

De los 20 restantes, la mayoría ya se fue expresando, aunque de manera muy pareja y la mirada está puesta en algunos indecisos que no dieron pistas como el entrerriano del Frente de Todos Edgardo Kueider, más cercano al “no” de acuerdo a los sondeos informales, la radical Stella Olalla -los verdes confían en poder convencer-, y las dudas sobre la neuquina Lucila Crexell que se abstuvo en Diputados hace dos años. Silvina García Larraburu fue una de las que se pronunció por el “no” en 2018 pero de acuerdo a varias expresiones también se ubica dentro de quienes son factibles del voto a favor. Si bien todavía el rechazo tiene una pequeña ventaja que los deja más cerca de los 37 votos, en la Cámara alta no deja de hablarse sobre la posibilidad del empate que dejaría en manos de la vice la decisión final. Hoja de ruta El voto en contra lleva una leve ventaja pero aún no cuenta con una mayoría garantizada para repetir el rechazo de 2018. En caso de empate, será Cristina Kirchner la que tenga la última palabra y ya dio a conocer su voluntad a favor del aborto. Los gobernadores y representantes de distintos cultos prometen tener un rol activo en la decisión de varios senadores. El debate comienza el lunes en un plenario de tres comisiones, con la expectativa de obtener dictamen el próximo jueves. En principio, la sesión está pautada para el 29 de diciembre y buscará sumar un punto a favor del Gobierno antes de fin de año.