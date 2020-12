Rosario Central-Patronato, por la Copa Maradona: una goleada 4-0 que fortalece al equipo del Kily González (derrota de los entrerrianos)

Central goleó en el Gigante de Arroyito a Patronato por 4-0, por la primera fecha de la Zona Complementación A de la Copa Diego Maradona. El partido no tuvo equivalencias, ya que el equipo de Cristian Kily González fue muy superior y hasta pudo ganar por una diferencia mayor. Patronato todavía no ganó en el torneo local y suma cinco partidos sin convertir goles. Deberá mejorar mucho.



El triunfo le dio impulso al trabajo con los juveniles que viene realizando el Kily González, quien a muchos de los chicos que está utilizando en primera los dirigió en la reserva canalla. La figura fue Alan Marinelli, autor de dos goles, mientras que los restantes los anotaron Emiliano Vecchio y Diego Zabala.



De principio a fin fue la victoria de Rosario Central. Los antecedentes de la fase inicial no fueron los mejores pero esta victoria por goleada reconforta el ánimo para los auriazules. Casi sin fisuras, con aceptables rendimientos individuales, no dejó dudas. El rival, es cierto, no entregó demasiada resistencia, pero suelen ser muchas veces esos partidos que se complican inesperadamente, por eso no deja de ser positivo para el equipo de González, ganar y afirmar ideas.

El joven arquero Juan Pablo Romero no debió actuar en todo el partido, lo que habla bien de la defensa. Rinaudo es dueño de la mitad y potencia a sus compañeros, Vecchio es experiencia pura y los delanteros respondieron. ¿Es un gran equipo Central? No, pero el tiempo dirá si esta victoria puede ser un punto de partida para el proyecto canalla de Kily, que aún miran con recelo. Su apuesta por los chicos de club, tuvo hoy respuestas satisfactorias. Una goleada reparadora.

El primer tiempo ya marcó la tendencia del encuentro. Rosario Central fue subiendo escalón por escalón, desde el orden y la paciencia. Supo dejar atrás algunas impresiones iniciales para manejar la pelota con criterio. La presencia de Rinaudo y el buen posicionamiento de Vecchio, eje del equipo en toda la Copa Maradona, fueron los primeros fundamentos para que al final del primer tiempo, la ventaja fuera para los del Kily.

El otro eslabón fue su delantera. Martínez Dupuey y Alan Marinelli, ambos titulares por primera vez, tuvieron una buena tarde. Marinelli, la figura del encuentro, tuvo a maltraer a la defensa entrerriana. Un repaso rápido de las jugadas que llevaron peligro son todas de los rosarinos. Un cabezazo de Martínez, un remate de Marinelli que tapó Sappa, y una muy buena acción de Vecchio que no pudo definir al quedarse sin ángulo fueron las primeras señales.



Hasta que a los 29 llegó el golazo. Un gran gol. Una asistencia con clase de Rinaudo y definición aún mejor de Marinelli, tocando con el empeine derecho, una cachetada con la precisión y la fuerza justa para que Negro y Sappa sean espectadores privilegiados del gol. La ventaja ya se justificaba. Es mas, Sappa le ahogó milagrosamente el segundo a Martínez Dupuy.

Patronato estuvo ausente. Lento, sin reacción, y lo peor, sin ninguna incursión ofensiva. El e equipo de Paraná no entregó señales de recuperación tampoco en la segunda etapa, esas que suelen aparecer ante la adversidad. Central siguió en su tesitura, mucho orden y despliegue.

Patronato muestra números muy negativos. Lleva quince partidos sin ganar como visitante. En la Copa Maradona apenas consiguió dos empates, apenas marcó un tanto y recibió once.

El partido pareció cerrarse a los doce minutos cuando, una corrida con potencia de Marinelli, le permitió a Vecchio anotar el segundo ante otra floja respuesta de Sappa. Si la diferencia por la mínima ya parecía inalcanzable para el visitante, ese gol del volante, el goleador de la Copa Maradona con cuatro tantos, ya fue lapidaria.

Marinelli, en otra jugada individual, con decisión y potencia marcó el tercero, tras tomar un remate del arquero. La gran apuesta del Killy entregó altos dividendos. A los 18 el partido ya estaba liquidado. Solo el ingresado Zabala se ocupó que los hinchas griten en sus casas la cuarta conquista auriazul en las epifanías del partido.