Aborto legal | Hay dictamen y el Senado lo trata el 29 de diciembre (entrerrianos entre los indecisos)

En el Senado, el plenario de comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud puso a la firma el dictamen del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que, de acuerdo a las manifestaciones de los legisladores que la integran, tendrá su despacho en las próximas horas.

Durante la cuarta jornada de discusiones en la Cámara alta, los senadores que integran el plenario terminaron de escuchar las exposiciones de los especialistas por la mañana y ya sobre la tarde avanzaron con el debate interno para sacar dictamen y encaminar la sesión prevista para el 29 de diciembre próximo. "Es hora de que cerremos el debate y empecemos con las firmas", propuso el titular de la comisión de Justicia Oscar Parrilli, uno de los más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner que ya comprometió su voto a favor de la iniciativa.

Si bien el foco estaba puesto en conocer la postura de los tres senadores que permanecen indecisos, Edgardo Kueider, Stella Olalla y Lucila Crexell, que en 2018 optó por la abstención, por el momento no estamparán su firma en el dictamen que se llevará al recinto en menos de dos semanas y habrá que esperar a la votación final. Quien sí se expresó hoy fue el senador por La Pampa Juan Carlos Marino, que confirmó que votará en contra como lo hizo hace dos años, pese a que había dado algunas señales de que podía cambiar su opinión.

"Sé que se habló de la posibilidad de un cambio en mi postura dado que nuevamente escuché y me reuní con todos. La realidad es que considero que es un debate que no está saldado completamente en la sociedad. De hecho en el Congreso hemos escuchado a reconocidos abogados y médicos tanto a favor de una postura como de otra", dijo Marino

Una de las particularidades tuvo que ver con el mensaje del legislador del PRO de Córdoba Ernesto Félix Martínez, quien confirmó su voluntad a favor pero aclaró que firmará en disidencia con algunos puntos porque considera que el proyecto no es el mejor que se puede aprobar. La aclaración de Martínez encendió las alarmas entre los pañuelos verdes pero en principio su acompañamiento no estaría en riesgo.

"Tenemos reparos o disidencias en relación a determinadas situaciones que esta ley lleva, en mi caso los artículos 11 y 13 y tengo que reservarme ese derecho para una discusión en el recinto. Voy a firmar el despacho en disidencia”, indicó el cordobés.

Otro de los puntos centrales fue la exposición del rionegrino Alberto Weretilneck, también a favor de la iniciativa, aunque propuso una serie de cambios al proyecto que tienen que ver con las causales de la habilitación de la interrupción del embarazo más allá de la semana 14, entre las que, a su criterio, deberían figurar alguna malformación congénita incompatible con la vida, un grave peligro para la persona gestante o si el embarazo se produce por una violación de una persona de más de 13 años.

"Las modificaciones que se proponen no cuestionan el derecho sino, todo lo contrario, intentan afianzarlo y regularlo tal como refiere la Constitución Nacional: todos los derechos están sujetos a las normas que reglamentan su ejercicio, es decir, no hay derechos absolutos", dice la nota que envió Weretilneck al titular de la Comisión de Salud Mario Fiad. El ex gobernador de Río Negro también brindó su experiencia al frente de la gestión provincial y reveló que hace 16 años se sometió a una vasectomía porque "no quería ser más padre".

"Si la ley no contempla, no cuida, no respeta y no protege a los equipos de salud, les puedo asegurar que esta ley en 2 años no tiene quien la ejecute y quien la lleve adelante", cuestionó el ex gobernador. Senado: una médica comparó el aborto con prácticas de exterminio nazis

"Quieren aprobar el aborto con el ‘dale, dale, dale’. ¡No nos mintamos entre nosotros! Esto no es un impuesto que lo podemos cambiar. El daño es irreversible", cuestionó el jefe del bloque del Frente de Todos José Mayans, molesto con el rápido tratamiento que se le dio al tema en el Senado, aún cuando conduce el bloque del oficialismo.

Con la firma del dictamen, el proyecto está listo para ser llevado al recinto en una sesión que se realizará el martes 29 de diciembre, con una máxima expectativa ya que por el momento ninguno de los dos sectores tiene garantizados los votos necesarios.