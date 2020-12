Senado: firman el dictamen de aborto y el Gobierno espera que sea ley el 29 (dos entrerrianos entre los indecisos)

El Senado analizó esta tarde la tercera jornada que contó con las exposiciones de especialistas a favor y en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Luego de que los senadores pronunciaran sus posturas en torno al texto, la presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, Norma Durango, pasó a la firma el dictamen. Las firmas están prácticamente garantizadas pero se conocerán en el transcurso del día o, incluso, mañana. De avanzar, el texto se trataría en el recinto el martes 29. En el marco de un plenario de las comisiones Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales, los senadores escucharon los argumentos de la última tanda de expositores en torno a la iniciativa impulsada por el Presidente Alberto Fernández que busca legalizar el aborto hasta la semana 14 inclusive y que ya cuenta con media sanción en Diputados.

En este contexto, el pampeano Juan Carlos Marino dio a conocer que votará en contra de la iniciativa que busca legalizar el aborto hasta la semana 14 inclusive. Así, la lista de indecisos que definirán si la iniciativa se convierte en ley se achicaba a tan solo tres legisladores: Stella Maris Olalla, Edgardo Kueider y Lucila Crexell. Esta última se abstuvo en 2018. En este contexto, y luego de las exposiciones de los especialistas, fueron los senadores los que expresaron su postura en torno al proyecto que ya cuenta con media ley de Diputados. Saldada esa etapa, el dictamen pasó a la firma y, por el número de senadores "verdes" que integran las comisiones, se daba por descontado que sería favorable.

El aliado del oficialismo Alberto Weretilneck manifestó en desacuerdo con artículos vinculados a la objeción de conciencia y a los plazos para someterse a la práctica, motivo por el que su firma será con disidencias. Mañana, se tratará en un nuevo plenario de comisiones el Plan de los mil días, para acompañar a las mujeres que no desean abortar pero que atraviesan una complicada situación económica. El objetivo del oficialismo es que ambas iniciativas se traten en el recinto durante la misma sesión. La definición de Marino "Voy a votar según lo que me pide mayoritariamente la sociedad pampeana: no avanzar en la legalización", anticipó el senador Marino a través de un comunicado que difundió esta mañana.

"La realidad es que considero que es un debate que no está saldado completamente en la sociedad. De hecho en el Congreso hemos escuchado a reconocidos abogados y médicos tanto a favor de una postura como de otra", remarcó el pampeano. "Luego de analizarlo mucho y de tomar en cuenta cada opinión y cada arista del tema, decidí ratificar el voto de lo que mayoritariamente me solicita la sociedad a la que represento", remató.