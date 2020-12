Turismo Carretera: Mariano Werner llegó quinto con su Ford Falcon y es el campeón de una temporada atípica (triunfo del entrerriano)

Mariano Werner llegó a la última fecha del Turismo Carretera como líder de la Copa de Oro y el gran candidato a llevarse el título de una atípica temporada 2020, muy golpeada por la pandemia de coronavirus. Y no dejó escapar la oportunidad. Gracias al quinto puesto que consiguió en la última carrera de la temporada, que quedó en manos de Agustín Canapino, el entrerriano gritó campeón en la categoría más importante del automovilismo nacional y desató la fiesta de Ford en el en un el autódromo Villicum, de San Juan.



"Esto es increíble. Muchas gracias a todos los que me siguieron, me apoyaron, me castigaron, a todos... A mi señora, a todo mi equipo, a toda la hinchada de Ford y a todos los entrerrianos. Antes de la carrera tenía el estómago cerrado, todavía lo tengo cerrado. Pero pude lograr mi sueño. Tardó, porque a veces los sueños tardan en concretarse, pero llegan en el momento justo", comentó el flamante campeón, con las pulsaciones todavía a mil y la voz quebrada.

Fue su primer título en el TC. Antes se había coronado dos veces en la Fórmula Renault (2006 y 2007) y en Clase 3 del Turismo Nacional (2017), además de ganar la Copa Endurance Series en 2010.

Cinco pilotos llegaron a la carrera final con chances de consagrarse. Werner, Jonatan Castellano (Dodge), Gastón Mazzacane (Chevrolet), Christian Ledesma (Chevrolet) y Juan Cruz Benvenuti (Torino). Los últimos cuatro tenían que ganar, pero dependían también del resultado del entrerriano para levantar el trofeo. Pero Canapino estuvo intratable en el circuito sanjuanino -que reabrió sus puertas a un número limitado de espectadores para esta fecha- y no les dio chances.

El arrecifeño, que se había quedado sin chances de pelear por el título tras romper el motor de su Chevrolet en la fecha previa, en el mismo circuito, largó desde el primer lugar junto a Juan Pablo Gianini (Ford) y nunca perdió la punta en una carrera sin grandes incidentes.

Solo un toque entre los Dodge de Agustín Aguirre y Martín Ponte en el tercer giro alteró el normal desarrollo de la prueba. Entonces ingresó el Auto de Seguridad y la carrera estuvo neutralizada una vuelta. En el relanzamiento, Canapino defendió su liderazgo y se mantuvo al frente hasta el final.

El tetracampeón -que iba por su cuarto título al hilo- nunca le dio posibilidades a sus rivales de quitarle ese primer lugar. Tan cómodo corrió que a falta de dos vueltas, le había sacado casi cinco segundos de ventaja a sus perseguidores más cercanos. Finalmente, el arrecifeño cruzó la meta con un tiempo de 37m12s954, seguido de Castellano (a 4s431) y Mazzacane (a 5s061).

"Quería ganar esta carrera más que nunca, después de los dos abandonos que tuvimos. Quería pelear el campeonato, no se pudo, tuvimos un auto superior este fin de semana y pudimos redondearlo con este triunfo. Felicito a Werner y a todo su equipo, y que lo disfrute, porque esto se pasa muy rápido”, comentó Canapino.

Werner fue quinto y logró por fin su primera corona en el TC. Se tomó revancha así de la decepción de 2010, cuando sumó más puntos que nadie en toda la temporada, pero no logró ninguna victoria -exigida por el reglamento para ser campeón- y el título fue para Canapino.

Esa temporada, al fecha final se corrió en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. El entrerriano fue segundo y el arrecifeño ganó la carrera, consiguió el triunfo que necesitaba para ser campeón y le robó el trofeo, a pesar de terminar con 9,25 puntos menos que el de Ford.

"Tantas veces lo busqué y hoy me saco una mochila de encima. Sé lo difícil que es, tantos años peleándola, y estoy muy feliz", comentó Werner ni bien se bajó del auto.

El entrerriano -que sumó este año tres victorias y seis podios- una le dio una alegría grande a Ford, que cortó una sequía de cinco años sin festejos en el Turismo Carretera. El último lo había conseguido en 2015 Omar Martínez. Después de esa temporada se había sucedido cuatro consagraciones de Chevrolet, de la mano de Guillermo Ortelli (2016) y Canapino (2017-2019).

"En un año difícil, pudimos tener un campeonato fantástico. Es tan difícil esto…Hace 13 años que lo vengo buscando, con algunos errores míos grosos, y otros no tantos, pero por suerte podemos festejar”, cerró el flamante campeón.



Clasificación de la última fecha

1- Agustín Canapino (Chevrolet), 37m12s954.





2- Jonatan Castellano (Dodge), a 4s431.





3- Gastón Mazzacane (Chevrolet), a 5s061.





4- Mauricio Lambiris (Ford), a 5s724.





5- Mariano Werner (Ford), a 9s289.





Posiciones finales de la Copa de Oro

1- Mariano Werner (Ford), 153,25 puntos.





2- Jonatan Castellano (Dodge), 133.75.





3-Gastón Mazzacane (Chevrolet), 131,25.





4- Juan Cruz Benvenuti (Torino), 127,75.





5- Christian Ledesma (Chevrolet), 116.