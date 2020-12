Alberto Fernández dispuso comenzar la vacunación el 29 de diciembre a primera hora (las dosis para Entre Ríos)

El Gobierno dispuso que la vacunación contra el coronavirus comience el martes 29 a "primera hora", según señalaron fuentes oficiales a La Nacion. La idea, si todo sale como está previsto, es que la inoculación se active de forma simultánea en todo el país. Así se lo transmitió Alberto Fernández a los mandatarios de las 23 provincias y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una videoconferencia que realizó ayer desde la quinta de Olivos.



"Las vacunas llegarán el lunes a partir de las 10 a las provincias. El martes a la mañana podemos arrancar a vacunar todos juntos. Mañana a las 4 empezarán a salir los distintos camiones a las provincias", le anunció el Presidente a los gobernadores.



Fernández les transmitió a los mandatarios provinciales su preocupación por el repunte que tuvo la curva de contagios en las últimas semanas y les dijo que espera "llegar al otoño con la población de riesgo vacunada". Los grupos "prioritarios" que fijó el Gobierno abarcan a unas 14 millones de personas.



"Hay que evitar las aglomeraciones como las de los últimos días", les dijo el Presidente. Tal como publicó LA NACION, en la Casa Rosada crece el temor a que la suba de casos que se viene evidenciando desde hace quince días se convierta en una "segunda ola". Genera incertidumbre cómo será el comportamiento social en época de vacaciones. Con la cuarentena como una herramienta aparentemente agotada, Fernández viene repitiendo a sus interlocutores que "la concientización social es hoy lo más importante".



Operativo



Las 300.000 dosis que llegaron de Moscú el 24 de diciembre en el Airbus 330 estarán hasta la madrugada de mañana en un depósito de Avellaneda, refrigeradas a -18 grados. Allí el Ministerio de Salud y el operador logístico (Andreani) realizaron el acondicionamiento previo a la distribución en las provincias. Las dosis serán trasladadas a los puntos de almacenamiento que dispuso cada gobernador. Todo el operativo es custodiado por las fuerzas de seguridad. A Tierra del Fuego y Santa Cruz las Sputnik V llegarán en avión, mientras que al resto del país llegarán por tierra. La Provincia se hace cargo de su propia logística, con el Correo Argentino.

Tal como anticipó LA NACION, Buenos Aires lidera, por lejos, el ránking: recibiría 123.000 dosis, un 41% del total. Santa Fe recibirá 24.100; la Ciudad, 23.100, Córdoba, 21.900; Tucumán, 11.500; Mendoza, 11.100; Entre Ríos, 10.100; Salta, 8300; Chaco, 7700; Corrientes, 6700; Santiago del Estero, 5900; Misiones, 5200; San Juan, 4700; Jujuy, 4600; Río Negro, 4400; Neuquén, 3600; Formosa, 3400; San Luis, 3300; Chubut, 3000; Catamarca, 2800; La Rioja, 2600; Santa Cruz, 2400; La Pampa, 2300 y Tierra del Fuego, 1300. Y quedará una reserva de 3000 dosis.



Según señalaros fuentes oficiales a este medio, los lotes que viajan en los camiones tienen tecnología para monitorear las temperaturas a las que estuvieron sometidas las cargas durante los trayectos.



En el encuentro virtual con el Presidente, varios gobernadores celebraron el inicio de la vacunación. Axel Kicillof destacó: "Recibimos el año con la vacuna en la mano". El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (Juntos por el Cambio) elogió al Gobierno y dijo: "Los dos meses que vienen van a reforzar que se trabajo muy bien con lo de la vacuna". La mayoría de los mandatarios dijo que se aplicará la Sputnik V.



En Olivos, Fernández estuvo acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Salud, Ginés González García; por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti y por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.



Las 300.000 dosis de la vacuna rusa estarán destinadas a médicos y al personal de la salud que está "en la primer línea de fuego" en los grandes centros urbanos, ya se trate de las terapias intensivas, de los servicios de emergencia.



Una vez que lleguen los sucesivos lotes (Rusia comprometió 5 millones de dosis para enero y 14,7 millones para febrero) se seguirá por los mayores de 70 y luego por los mayores de 60, además de las fuerzas de seguridad.



Con las vacunas rusas, las que proveerá AstraZeneca el marzo y las que distribuirá el sistema Covax, la Argentina ya tiene comprometidas más de 50 millones de dosis. "Considerando que un esquema consta de la aplicación de dos dosis, calculando una tasa de pérdida estimativa del 15% se alcanzaría a vacunar 23.000.000 -24.000.000 de personas", señaló el Gobierno en el "Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina".



"Tuvimos posibilidad de acceder como nadie en el mundo de la periferia ha accedido", resaltó Fernández.



Según dejó trascender el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el presidente Fernández se vacunaría en los próximos días. "Si bien él no es ni médico, hoy estamos viendo que se vacune como una imagen para desmitificar cualquier tipo de desacreditación", dijo. La Casa Rosada se debatió entre colocar, o no, a Fernández entre los primeros lugares de la fila. No querían exhibirlo como un "privilegiado" aunque había interés en generar confianza en la Sputnik V.