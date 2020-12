Fuerte rechazo del campo al cierre de las exportaciones de maíz (comunicado de entidad presidida por entrerriano)

Luego de que el Gobierno, de manera sorpresiva, cerrara temporariamente las exportaciones de maíz, con la excusa de asegurar el abastecimiento para sectores locales que lo transforman, el campo criticó la medida en duros términos.



"Una vez más el campo no pierde su capacidad de asombro, cuando todos entendíamos que el cierre de exportaciones es una pésima medida, cuando todos sabemos que si no exportamos no ingresan divisas y cuando todos entendemos que este camino de cierre de exportaciones nos llevó al fracaso, increíblemente se vuelve a decidir lo mismo", expresó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad presidida por el entrerriano Jorge Chemes.



La entidad remarcó que es una medida que suma incertidumbre al sector productivo, con "recetas ya perimidas con resultados desastrosos, que solo llevaron a la sojización extrema, y a la menor cosecha de trigo en 100 años, además de generar todo un sistema impuro de discrecionalidades y peajes".



En la misma línea, Maizar puntualizó que este tipo de medidas "erosionan fuertemente la confianza y conducen a que inmediatamente se retraiga la producción y las inversiones, situación que llevará indefectiblemente a mayores precios para los consumidores y menos trabajo".