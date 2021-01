El Proyecto Artigas de Grabois acusó a Etchevehere de "usurpar tierras y cobrar el ATP"

Proyecto Artigas, la organización de productores campesinos que armó Juan Grabois para tomar posesión del predio de la familia Etchevehere en Entre Ríos, replicó este lunes las duras críticas que lanzó el ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, quien había tildado de "manga de vagos e inútiles" a los militantes.

"Parece que los jefes de Grabois lo obligaron a cambiar la provocación. No es a mi a quien debe mostrar un comedor, que rinda cuentas de la fortuna que recibe cada semana y que maneja a su antojo", había escrito el domingo el ex ministro de Cambiemos en su cuenta de Twitter.

"Hasta acá llego con el tema, ya que prefiero seguir trabajando de verdad en el campo mientras una manga de vagos e inútiles viven a costa del Estado sin rendir cuentas a nadie y cometiendo delitos", había agregado, pretendiendo dar por cerrada la polémica.

La respuesta llegó este lunes por parte del Proyecto Artigas que se encargó de desmenuzar la última frase del ex funcionario macrista para poner al descubierto lo que marcaron como contradicciones. Sobre la parte en que Etchevehere alude a supuestos "vagos que viven a costa del Estado", desde la organización social respondieron: "Usted le usurpó tierras a una escuela pública. Usted estafó al Estado con créditos a tasa subsidiada para pequeños productores que se llevó a su bolsillo. Usted cobró el ATP".

Sobre la aseveración de que los productores ligados a Grabois "no rindieron cuentas a nadie", se preguntaron "dónde están los balances de las empresas" y si "realmente devolvió el bono de 500.000 a la SRA (Sociedad Rural Argentina)". También el Proyecto Artigas se preguntó "qué pasó con los dividendos de Etchevehere Rural S.R.L que se llevaba a su bolsillo".

"No se olvide que Al Capone cayó porque no le cerraban los números", chicanearon, en una comparación con el famoso gánster estadounidense de los años 20 y 30. Sobre promesa de que se abocará a "trabajar de verdad al campo", le marcaron a Etchevehere que "al tambo de Casa Nueva le faltan algunas refacciones" y "no cumple con las normas de salubridad".

Por último, le pidieron que "deje de proyectar" cuando atribuye supuestos delitos a los pequeños productores cooperativistas, al recordarle que él mismo está sospechado de "evasión fiscal, administración fraudulenta, vaciamiento, lavado de dinero, violencia, extorsión, estafa, trabajo esclavo, usurpación". "Estos son algunos de los delitos que se conocen, por ahora. Deje de proyectar, Señor Etchevehere", finalizaron.

En declaraciones que generaron un fuerte revuelo, Etchevehere había sostenido que "a la gente le dan plata por no hacer nada y quedarse en la casa rascándose".