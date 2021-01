Por el cierre de las exportaciones de maíz, la Mesa de Enlace lanzó un paro del campo de tres días (corte de ruta en Entre Ríos)

Tres entidades de Mesa de Enlace definieron realizar un cese de comercialización de granos desde el lunes 11 de enero hasta el miércoles 13 inclusive, en rechazo al cierre de las exportaciones de maíz hasta marzo



En este caso puntual, las tres entidades que definieron el paro agropecuario fueron Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina mientras que Coninagro decidió no adherirse luego de la reunión que mantuvo el lunes con las bases de la entidad.

"Las cuatro entidades que integran esta Comisión rechazamos el cierre del registro de exportación de maíz por tratarse de una medida absolutamente perjudicial para el campo y para la Argentina en su conjunto, como hemos venido sosteniendo desde su anuncio", remarcó el comunicado que lanzaron los ruralistas.

"Hemos sido respetuosos de la autonomía que tiene cada una de las entidades al interior de sus órganos de Gobierno, y de las divergencias que puedan surgir de esa autonomía en cuanto a la forma de manifestar el malestar compartido", agregó haciendo referencia a la decisión de Coninagro.

En este sentido, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, le dijo a Clarín que la decisión fue por el momento crítico que vive el país y que de ninguna manera rompe con la Mesa de Enlace.

"No creemos que con un conflicto se solucione otro conflicto. Queremos agotar las vías del diálogo y estamos pidiendo una reunión al Presidente y al equipo económico para escucharnos", precisó el dirigente.

Desde el Poder Ejecutivo le respondieron este martes a la Mesa de Enlace cuando ya se conocía que el campo iba al paro, pero todavía sin precisiones de la modalidad. Sorprendentemente, no fue el ministro de Agricultura, Luis Basterra, sino Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas.

"No sé si la palabra es enfrentar. Son las tensiones de una sociedad, pero está claro que el Gobierno no se va a mover ni un centímetro, no lo ha hecho. Va a marcar y va a pararse defendiendo el interés del conjunto de los argentinos", dijo en declaraciones a El Destape radio.

"Por una vez, estos sectores a los que les ha ido muy bien tienen que pensar en el interés del país. El Gobierno tiene que asegurar eso y es lo que va a hacer, y por eso tomó la decisión de las exportaciones con el maíz", remarcó el funcionario.

Los productores autoconvocados también harán sus propias asambleas. Previo a que se conociera el cese de comercialización decretado por la Mesa de Enlace, ya habían decidido realizarlas. La primera será mañana en Bell Ville, Córdoba, y al día siguiente, en Pergamino, Buenos Aires.

Además, el viernes será el turno en el cruce de AO12 y la ruta 34, en las proximidades de Rosario, y el sábado en el cruce de las rutas N9 y 178 en Armstrong, Santa Fe.

Para el lunes 18, ya se había anunciado cortes de rutas en localidades de distintas provincias, como en Cruz del Eje, Río Cuarto, San Luis, Villaguay, Tostado, Reconquista, Crespo y Sinsacate.

Tras la decisión de cerrar por 60 días las exportaciones de maíz, las críticas desde el campo se multiplicaron.

Desde el Consejo Agroindustrial Argentino, una organización que mantuvo un diálogo fluido con el Gobierno, le pidieron a través de una carta al presidente Alberto Fernández que se levante urgente el cepo al maíz.

"Cerrar exportaciones es el peor camino para contener la inflación o brindar garantías de seguridad alimentaria. No vamos a convalidar medidas de esa naturaleza", advirtió el texto que lleva la firma del presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, en representación las 57 entidades que conforman el Consejo Agroindustrial Argentino.

"El camino no es el de decisiones arbitrarias que desconocen la realidad económica y social de nuestro país", dice la carta.

"No desperdiciemos el esfuerzo del agro de estar todos unidos con el mismo objetivo de tener una Argentina agroindustrial federal, inclusiva, tecnológica y exportadora, que sea una vez más el motor para ponernos a todos de pie", agregó.

Esto conflicto se da en el medio de la suba internacional del precio de la soja, durante la rueda superó los 500 dólares, pero al finalizar la jornada se ajustó y cerró en 496 dólares. Sin embargo, se mantuvo en el nivel más alto de los últimos 6 años y medio.

En el plano local, en el mercado de futuros la soja acompañó la subida. En la Posición Mayo 2021 en Matba-Rofex subió casi 10 dólares alcanzando los 342 dólares por toneladas mientras que en el mercado disponible superó los 29.000 pesos por tonelada.

Pero más allá de estos buenos precios, al productor le queda menos en el bolsillo por cada tonelada vendida ya que el cultivo volvió a tributar el 33% de retenciones tras la baja temporal por 3 meses, por lo que el "dólar soja", como se lo conoce, está en 60 pesos.

También el maíz viene creciendo y cerró en Chicago a 193 dólares, situándose en el precio más alto de los últimos 6 años. Precisamente, los productores autoconvocados instan a que nadie venda a menos de 19.000 pesos la tonelada.

En el mercado interno, la cotización debería ser el valor FOB Puertos Argentinos menos los gastos de carga. El 29 de diciembre ese precio habría sido de 227 dólares por tonelada que a valor dólar oficial (83 pesos) son $ 19.074 pesos por tonelada.

“Lo que debemos saber todos los productores es que cerradas las exportaciones de maíz dejan de existir los derechos de exportación por lo cual los compradores no deben descontarlos del precio”, recordaron.