La Mesa de Enlace "levantó" el paro del campo horas antes de cumplirse el plazo previsto (mención a dirigente entrerriano)

La Mesa de Enlace levantó el paro de comercialización de granos que de todos modos terminaba este miércoles 13 de enero. Fue tras la decisión del Gobierno de eliminar las restricciones para exportar maíz.

Sin embargo, la visión sobre el conflicto no es unánime. Carlos Achetoni de Federación Agraria se mostró más dialoguista, pero Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural, embistió duramente contra el Consejo Agroindustrial Argentino y advirtió que el Gobierno dio marcha atrás no por lo que se discutió en esa mesa sino por el paro.

"El paro está cumplido, nuestro objetivo está cumplido", manifestó Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, una de las tres entidades que participaron del cese de comercialización que se desarrollaba desde este lunes a las 0 horas.

Luego de conocerse la medida oficial de levantar la restricción a los envíos de maíz al exterior, y tal como se venía anticipando, finalmente el campo decidió levantar la medida de fuerza, que en principio "ya estaba prácticamente cumplida", como expresó Pelegrina en una conferencia de prensa organizada en las puertas de la sede de la Sociedad Rural Argentina.

"No tiene objetivo seguir unas horas mas", dijo y recordó "los camiones que no iban a entrar ya no entraron con lo cual el paro está cumplido", dijo. "Levantado el cierre, se levanta el paro", dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las entidades que varias veces había recordado -frente a los rumores que se escucharon esta semana sobre el posible levantamiento de la medida de fuerza-, que lo harían cuando el gobierno diera marcha atrás con la medida.

La Mesa de Enlace, conforme con el paro: "Queríamos mostrar nuestro malestar"

"Quiero agradecer a los productores que acataron lo que pedimos en la comisión de enlace, porque la comercializaron mucho menor por eso es un éxito (el paro)", dijo Pelegrina al referirse claramente a los dichos de hoy del Ministro de Agricultura cuando afirmó que el impacto de la medida fue "nimio" por lo que el Gobierno "ni siquiera tuvo que ceder ante un riesgo inminente de la ruptura de la paz social ni mucho menos", sino que sólo hubo "algunos desubicados" que atacaron a camioneros que trasladaban granos.

Para el presidente de la Sociedad Rural "ha quedado en claro que fue un error (la medida) y se ha levantado", dijo. En lo que viene por delante, manifestó que la Mesa de Enlace "busca el máximo diálogo posible. El ministro nos chicanea, entonces le vamos a pedir directamente al presidente que cuando vayan a tomar esta clase de medidas, que afectan a la producción y a toda la Argentina nos convoque, como dijo que iba a hacerlo cuando estaba en campaña o cuando asumió su mandato"; recordó.

Paro del campo | Para Basterra, la Mesa de Enlace "nunca estuvo proclive a dialogar"

Y respecto al levantamiento de la medida por parte del gobierno, negó que esta la realizaran por la reunión de ayer de Agricultura con el Consejo Agroindustrial Argentino. "Esta es una reacción a la presión que pusimos en los medios y de los productores que no vendieron. El CAA no resolvió nada. Descreemos de los contenidos que están en ese diálogo", dijo con notoria molestia.

Entre otras cosas, la Mesa de Enlace recordó que "intentar desacoplar los precios internos de los internacionales (como pretende el gobierno) es un error. "No es fortuito lo que sucedió con Brasil (respecto al abastecimiento de trigo). Ve que no somos proveedores confiables y salen a buscar otros destinos a quienes comprar", manifestó Pelegrina.