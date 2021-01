"Son comunistas". La crítica del senador Alfredo De Angeli al Instituto Patria y el futuro como "Cuba y Venezuela"

El senador se refirió con dureza al rol del instituto Patria al que acusó de dirigir al presidente hacia el comunismoEl senador se refirió con dureza al rol del instituto Patria al que acusó de dirigir al presidente hacia el comunismo Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio



El senador de Entre Ríos, Alfredo de Angeli, referente del conflicto entre el campo y el gobierno de Cristina Kirchner en 2008 se refirió a la medida de Alberto Fernández de restringir las exportaciones de maíz.



En una entrevista con LA NACION+, De Angeli cargó contra el Instituto Patria y los referentes del kirchnerismo, a quienes acusó de estar cargados de ideología y conducir al Gobierno hacia "el comunismo".



"Veníamos de un año malo y ahora empezamos mal este" dijo en referencia a la medidas del gobierno que afectan al campo. "Una gran parte del gobierno que asesora al presidente es antiempresa y está cargada de ideología. Creen en el comunismo. El Instituto Patria ve el futuro en Cuba y Venezuela, todos esos países de izquierda y los argentinos no queremos eso".



Con respecto a cómo se encuentra en la actualidad las negociaciones entre el campo y el Gobierno, De Angeli refirió que "el diálogo está" pero que las decisiones que después se toman no son consultadas con el sector. "Los referentes de la Mesa de Enlace y distintas cadenas de la agroindustria se sientan con el gobierno pero después parece que van para la foto porque claramente no los escuchan. No resuelven el problema de fondo", dijo.



Para De Angeli los productores están muy enojados con las nuevas medidas y sienten que se retrocedió en el tiempo a la época de el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, donde "se tenía que pedir permiso para exportar", lo que genera mucha incertidumbre.



"No se si es una medida por equivocación o ideológica y de plan de gobierno. Para planificar no se sabe si se tiene que plantar maíz, sorgo, soja o si hay que continuar con la ganadería", dijo el referente de PRO, quien fue uno de los dirigentes rurales más activos durante el conflicto entre el campo con el Gobierno, en 2008.



Luego agregó: "Ellos quieren que todos dependamos del estado, que no haya libertad de mercado ni de nada. Por eso fueron contra Vicentin y el pueblo lo frenó. Ahora están yendo por las economías regionales".



De acuerdo con De Angeli, más allá de lo que alega el Gobierno, el mercado interno de maíz está asegurado y hay 8 millones de toneladas cuando se necesitan 4 millones. Por último dijo: "El productor ¿cómo hace un negocio futuro de exportación si no sabe si lo van a habilitar? Con las restricciones en las exportaciones dejamos de ser confiables en el mundo".