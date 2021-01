Martín Guzmán puso sus cartas políticas sobre la mesa (su visita a Entre Ríos)

De la mano de Wado de Pedro, el titular de Economía recorrió la provincia y analizó el escenario cambiario, de reservas del BCRA y hasta habló de la carne y el campo.



En un nuevo capítulo de su curso acelerado de política, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se sumó al viaje a Entre Ríos del titular de Interior, Wado de Pedro, y dejó mensajes concretos sobre la economía de 2020 y la que vendrá en 2021; todo ante un puñado de empresarios de diferentes rubros.

“La única forma de lograr una Argentina multipolar es generando empleo genuino e igualdad de oportunidades en cada una de las regiones del país. Y para eso hacen falta empresarios, empresarias, hace falta comercio, para generar producción y evitar la concentración. Ahí es donde el Estado tiene que equilibrar la balanza", arrancó De Pedro en una charla en el Centro de Convenciones de Paraná, evento en el que también participaron el gobernador Gustavo Bordet y Silvina Batakis, la secretaria de Provincias.

A continuación, De Pedro, una especie de padrino político en los viajes de Guzmán para llevar al interior la sinergia del espacio en el frente económico, le dio la palabra al jefe de Hacienda. Lo escucharon dirigentes de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Cámara Arbitral de Cereales, el Polo Tecnológico de Paraná, la Cámara Comercio Exterior, la Federación Económica, APYME, Federación Agraria Argentina? (FAA) y la Unión Industrial, entre otros.

"Estamos todavía en un contexto de pandemia, la economía se va recuperando, pero en forma heterogénea. Sí vemos que se viene haciendo más sólida la recuperación y la inflación es un tema central de la política económica", abrió el juego Guzmán. Y recordó que ante el pedido de Alberto Fernández de preservar de la crisis al sector privado, "había que financiar eso, y con el crédito restringido hubo que recurrir a la emisión monetaria. Estas medidas como el ATP, la reducción de cargas patronales y el IFE han sido de gran ayuda para contener los efectos de la pandemia".

Asistencia, crecimiento y reservas

En esta línea, aclaró que "de todos modos, las políticas para lidiar con la pandemia han ido evolucionando con la apertura económica. Dicho esto, los principios se mantienen y los instrumentos se adaptan o modifican. Va a seguir habiendo asistencia a los sectores en estado crítico, buscando evitar que haya destrucción de capacidades. Porque esas capacidades las necesitamos presentes para lo que venga después". A continuación se refirió a los datos de la industria y ponderó el crecimiento del uso de capacidad instalada que comunicó el INDEC.

En paralelo, jugó fuerte asegurando que empezaron a reforzarse las reservas internacionales. "En función de todo el conjunto de políticas macro, financieras y monetarias, ha habido un fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA vino acumulando en diciembre y enero, y nos permite tener más fortaleza en el frente cambiario y más previsibilidad". Este factor es clave para Guzmán ante el objetivo de estabilizar el tipo de cambio.

El campo, la carne y el Fondo

Ante el escenario de alza en el precio de la carne, Guzmán confirmó el adelanto de PáginaI12 de que habrá más cortes a valor accesible. También se refirió al sector agrario, a días del lock out patronal por el maíz. "Cambió en el mundo la demanda relativa por alimentos o servicios, y lo que nosotros necesitamos es aprovechar esta situación en una forma amplia. Consideramos que el campo es un sector fundamental de la economía y por lo tanto buscamos tener una articulación de reglas para que toda la sociedad se beneficie", expresó. Y aclaró que "lo que hemos vivido es un aumento fuerte en el mundo de los precios de los commodities, y si uno no hace nada, lo que termina ocurriendo es que el shock, en principio positivo para la economía, puede terminar siendo regresivo, porque el resto de la sociedad termina enfrentando precios más altos para todo lo que está asociado a esos commodities".

Respecto a la carne, aseguró que "vamos a ver en los datos de INDEC que el principal aumento está allí. Lo que el Estado busca aquí es gestionar para que el sector pueda, a nivel internacional, vender a precio internacional, pero que haya abastecimiento asegurado en el mercado interno a precios que no reflejen la inflación internacional, de modo que el efecto del shock sea progresivo, que toda la sociedad se beneficie de ese shock". Así, afirmó que "lo estamos haciendo sobre la base del diálogo, no sobre la confrontación. Pero tengamos claro que esto es una tarea colectiva. El entendimiento tiene que beneficiar a todos. Que no haya un sector que gana y el resto pierde".

Cerró el ministro la charla con los Ceos contando cosas que se enteró de las conversaciones del sector privado con la misión del Fondo Monetario (FMI). "Todos les dijeron al Fondo que hay que bajar el déficit fiscal, que es algo necesario que bajen los impuestos, pero que los subsidios para cada sector se mantengan. Y ustedes se dan cuenta que la cuenta así no cierra, no da. Ese es el problema, que tenemos una situación de inconsistencias macroeconómicas que ir resolviendo. El esfuerzo colectivo es muy importante. Y hay que hacerlo de una manera que no debilite al Estado, sino que lo fortalezca".

Por último, bancó la posición de las provincias en relación a la renegociación de sus deudas. "Hay acreedores con demandas irrazonables y no entienden restricciones", dijo, para luego enfatizar que "son los mismos acreedores que prestaron a tasas altas porque había un riesgo".