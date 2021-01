Con la inflación en alza, el freno al dólar será clave en el año electoral (Guzmán en Entre Ríos)

Ayer el INDEC difundió la inflación de diciembre, que con el 4% resultó la más alta del año. Uno de los datos que encendió las alarmas fue que la inflación núcleo, la que muestra la tendencia de los precios limpia de los efectos estacionales, subió 4,9% ese mes. Para los analistas esto marca que tenemos por delante un índice mensual que rondará el 4%, y a su vez empujará al registro anual entre 10 y 20 puntos porcentuales por encima del 36,1% del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del 2020.



Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) este año la inflación cerrará en 49,8% y el dólar mayorista llegará a $ 125, un salto de 52%. Con este panorama, la estrategia del Gobierno es atar la inflación al dólar y evitar que el tipo de cambio se escape y la empuje mucho más allá del 29% que se esbozó en el Presupuesto. ¿Funcionará?



Lo dijo ayer en Entre Ríos el ministro de Economía, Martín Guzmán. "Apuntamos a dar estabilidad al tipo de cambio real para que el dólar y la inflación vayan de la mano. El objetivo definido para el final de 2021 es que el tipo de cambio real sea similar al del final de 2020", indicó.



Guzmán sacó pecho con la buena racha que viene mostrando el Banco Central, que el mes pasado empezó a tener un rol activo como comprador de divisas en el mercado. Embolsó US$ 600 millones en diciembre y otros US$ 400 millones en lo que va de enero. Así se perfila a cruzar en pocos día del umbral de los US$ 40.000 millones de reservas brutas, un nivel que no alcanzaba desde octubre.



"El Banco Central vino acumulando en diciembre y enero, y nos permite tener más fortaleza en el frente cambiario y más previsibilidad", dijo el ministro.



Precisamente lo que la "previsibilidad" está mostrando es lo que inquieta a los economistas. "En los últimos meses, la variación del IPC anticipó la del tipo de cambio poniendo un piso a la nominalidad de la economía", señalan desde la consultora Analytica.



Ese piso es el que enciende las alarmas. El economista Esteban Domecq resalta que "la inflación anualizada de diciembre viaja al 60% interanual y la núcleo al 77%. Preocupa que esto se da a pesar del dólar pisado y tarifas congeladas desde abril 2019. ¿Quién se va a animar a destapar la olla? ¿Cuándo?"



Domecq remarca que "con todos los frenos de mano puestos (dólar, tarifas, controles de precios) la inflación tiene un piso de 50% para el 2021 si no contamos con un buen programa económico que contenga toda la emisión monetaria y ancle expectativas".



Pese a que Guzmán insiste en que el dólar y la inflación se moverán a la par, los analistas advierten que la divisa podría convertirse nuevamente en el ancla que frene la estampida de los precios de cara a octubre.



"En un año electoral, no puede descartarse que el Gobierno vuelva a apelar a la apreciación cambiaria como política antiinflacionaria. Pero aun en este caso, quedará por ver si la demanda de dinero logrará absorber el exceso de pesos que hay hoy en el mercado y el que se agregará el año próximo para financiar la brecha fiscal. Si no es así, ese exceso podría traducirse en más brecha dando nuevo empuje a los precios de la economía", dice Guido Lorenzo, desde LCG.



"Un salto del dólar oficial aceleraría inevitablemente la inflación", resaltan en Ecolatina e introducen un elemento más en la puja entre el dólar y la inflación. La consultora marca que si bien la corrida parece haberse pausado "uno de los factores que relajó las presiones fue el mayor control de importaciones, no con un criterio productivo, sino cambiario".



En este sentido, Ecolatina advierte que varios artículos no esenciales "comenzaron a importarse con dólares propios del exterior y muchos otros tienen incertidumbre sobre a qué tipo de cambio lo harán en el futuro. Por lo tanto, estas restricciones también impactan en los precios, aunque focalizadas en los consumos de los hogares de mayores recursos".