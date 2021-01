El tablero político de Carrió desconcierta a los aliados de JxC y suma tensión (critica a Frigerio)

Critica a Emilio Monzó y a Rogelio Frigerio. Y la semana pasada sumó al jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, en una escalada que sigue generando tensión al interior de Juntos por el Cambio y desconcierto entre los aliados del frente opositor.

Más aún: tras haber acusado a Monzó y Ritondo, el sábado se reunió con Patricia Bullrich, con quien estaba distanciada hace años, y mantiene incólumne su alianza estratégica con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Incluso, se peleó y se reconcilió con Mauricio Macri hace un mes.

Este zigzagueo político sigue provocando interrogantes y una certeza entre quienes no toleran su forma de tensionar la cuerda: sus críticas se basan en su apetencia de copar las listas legislativas de este año. Al menos de eso están convencidos tanto el jefe del bloque de diputados del PRO como el ex titular de la Cámara Baja. De eso estuvieron conversando en estos días cuando escucharon que Carrió los acusaba de armar un “pacto con Massa y Maximo Kirchner” para las listas de concejales bonaerenses.

La sorpresa más grande fue la inclusión de Ritondo, vidalista de pura cepa, quien cosechó un arsenal de apoyos vía Twitter y en privado ante las palabras de Carrió. Es más: hasta Monzó y sus colaboradores se sorprendieron por la cantidad de acusaciones a “Lilita” por ser “funcional” al kirchnerismo atacando así a ambos.

Uno de los primeros fue el diputado Omar de Marchi, quien pertenece al “ala dura” al PRO. “Son tiempos de frenar los excesos del kirchnerismo, todos juntos. Nada peor que ser funcional sin querer serlo”, le espetó el diputado mendocino por Twitter. Luego vino un raid de diputados del bloque del PRO apoyando a Ritondo.

Para Ritondo fue un espaldarazo pero su sorpresa continuó con el correr de los días. Primero, porque es uno de los dirigentes más cercanos a Vidal, quien a su vez sostiene una relación de alianza con Carrió, en segundo lugar por su buena sintonía histórica con los “lilitos”, en particular Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, diputados nacionales. En ese marco, el jefe del bloque de diputados del PRO no quiso hacer escalar la polémica, ni que salga un comunicado apoyándolo. Pero dejó que corrieran los apoyos en redes sociales.

“Ya contamos con representantes en 70 municipios”, deslizan a su lado. Con Monzó ya es un tema de años atrás cuando en Diputados se fueron enfrentando progresivamente. El ex diputado no tiene dudas que las palabras de Carrió están relacionadas con el cierre de listas de la Provincia. Qué piensa Lilita Por su lado, muy cerca de la ex diputada explicaron a PERFIL que las palabras contra Ritondo y Monzó están vinculadas a “discutir el rumbo de JxC y las incorporaciones que se vayan a dar”.

“Tiene que haber un ámbito donde pueda discutirse desde la gestión en su momento hasta la articulación con Emilio. Este frente lo integramos nosotros y también la UCR”, plantea una fuente de íntima confianza de Carrió. Y agrega que los cargos y las bandas que debe renovar la Coalición Cívica no son el eje “sino el rumbo”. “El riesgo que tiene sumar por sumar en el peronismo es que podés tener candidatos que hoy juegan con vos y en 2023 después se corren. Nos queremos ampliar pero no con cualquiera”, concluye.

En 2017 en Provincia la CC puso a Marcela Campagnoli, hermana del fiscal, y a Javier Campos. Por la Ciudad, además de la propia “Lilita”, llegaron Juan Manuel López (hoy jefe del bloque) y Oliveto.

La meca opositora

De todas maneras, “Lilita” logra que su chacra en Exaltación de la Cruz sea una suerte de nueva “meca” para los líderes opositores. Recluida por ser persona de riesgo para la pandemia, en el último mes desfiló buena parte de los líderes opositores por allí. Es más: a su cumpleaños concurrieron unas 70 personas, entre ellas Larreta y Diego Santilli.

En ese marco, el sábado sorprendió: recibió a Bullrich, con quien casi no había tenido vínculo en todos estos años. “Se reunieron para defender los valores de la República”, destacaron en el entorno de la presidenta del PRO. Horas antes había recibido al jefe del bloque bonaerense de JxC, el radical Maximiliano Abad, y al ex vicegobernador, Daniel Salvador, en una jugada hacia la interna de la UCR bonaerense.

Angelici siempre está

Otro de los aliados de JxC, con un perfil infinitamente más bajo pero asociado de manera directa a Macri es Daniel Angelici. Cuando “el tano” pensó que su lejanía del poder oficialista podría beneficiarlo, a comienzos de enero de se enteró que los legisladores provinciales y nacionales de la Coalición Cívica presentaron un pedido de acceso a la información pública en el que intiman al Instituto Provincial de Loterías y Casinos, a que dé a conocer en detalle el proceso de otorgamiento de licencias para el juego on line.

“Como ha trascendido públicamente, hay licencias otorgadas a sociedades vinculadas por ejemplo a Daniel Angelici y Cristóbal López. Loterías de la provincia de Buenos Aires tiene que acreditar cómo cumplió la ley y si no benefició ilegalmente a estos o a otros empresarios”, reclamaron. Más leña al fuego interno de JxC.