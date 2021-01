Qué busca sesionar el FdT esta semana, tras el aval del lavagnismo (mención a diputado por Entre Ríos)

"La semana que viene trabajaremos en comisiones y sesión. Monotributo, biocombustibles, deuda, construcción, ciencia y técnica, entre otros", tuiteó el diputado Marcelo Casaretto el miércoles pasado. El mensaje, que iba acompañado de una foto suya junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue difundido después de que el oficialismo se encargara de dar a conocer que la bancada lavagnista había firmado el protocolo que regula las sesiones "mixtas" en tiempos de pandemia.

Básicamente, su firma allanó el camino para reactivar la actividad en la Cámara baja luego de que Juntos por el Cambio se negara a avalar el protocolo si este no incluía un anexo con los proyectos que el oficialismo aspira a tratar en extraordinarias



Tras la firma de Alejandro "Topo" Rodríguez, y luego del intento fallido de sesionar el 20, suena una nueva fecha: 27 de enero, en la que se busca avanzar con una serie de iniciativas que cuentan con amplio consenso.

Juntos por el Cambio venía negándose a firmar el acta hasta tanto este no incluya un anexo con el temario. Básicamente, la bancada que lidera el cordobés Mario Negri, bajo el argumento de tratar solo temas "consensuados", busca bloquear -o al menos posponer- el tratamiento de dos temas girados por el Senado.

Se trata de la "reforma judicial" y de la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Dos iniciativas que el presidente Alberto Fernández incluyó entre los proyectos a tratar en sesiones extraordinarias.

Pero anoche, la firma del protocolo por parte del bloque lavagnista -que no se negaba a su firma, sino que simplemente no la consideraba indispensable- obligó a Juntos por el Cambio a rever su postura. Es que, junto con los dos monobloques de la izquierda, son los únicos que no dieron su aval mientras que Massa logró el "consenso mayoritario" para su aprobación.



En este contexto, los popes de la principal bancada opositora se reunieron para definir su postura. Optaron por aguardar a que Massa convoque a los jefes de bloque a una reunión de Labor Parlamentaria. Es que, como dijo un importante diputado opositor apenas se conoció la noticia para ponerle paños fríos al asunto: "Por ahora, no hay nada. No hay convocatoria, no hay temario".



Según pudo saber este medio, el interbloque opositor no intentará bloquear la reactivación de la Cámara, más allá de que el oficialismo no les conceda el anexo con el temario. Están entre la espada y la pared. Su intento de bloquear la agenda judicial puede desencadenar la obstrucción para el avance de una serie de proyectos que apuntan a aliviar los bolsillos de la clase media.



Entre los temas a tratar con mayor urgencia, se encuentra la prórroga del régimen de promoción de biocombustibles, que vence en mayo. Esta iniciativa ya fue aprobada en el Senado de forma unánime. El asunto es que, no se encuentra entre los temas que Fernández incluyó para tratar en extraordinarias. Desde JxC aseguran que el tema genera rispideces dentro de la bancada oficialista, desde el oficialismo, responden que el decreto para tratarlo en extraordinarias está al caer.



Entre otros temas que el oficialismo dejó trascender que buscan tratar lo antes posible se encuentran el fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda, modificaciones en el régimen de monotributo, la promoción del crédito hipotecario, un incentivo a la construcción, el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y un beneficio para los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Por ahora, el tratamiento de la agenda judicial es una incógnita.



Y no sólo eso queda abierto a su tratamiento: en las últimas horas, el Gobierno sumó más puntos a la agenda legislativa, incluyendo uno llamado "Emergencia Sanitaria y Calendario Electoral 2021", que parece un gesto presidencial a los gobernadores que piden que no haya PASO este año.