Cambian los requisitos para viajar por el país: qué pide cada provincia (mención a Entre Ríos)

Entre el aumento de casos de coronavirus y la llegada de la vacuna Sputnik V, la temporada de verano 2021 es la más dinámica (y cambiante) de las últimas décadas.

El Ministerio de Turismo lanzó la web Verano, plataforma virtual que reúne los requisitos, provincia por provincia, para viajar por el país, no sólo en lo que queda de las vacaciones sino también de cara al próximo fin de semana largo, en febrero, por el feriado de Carnaval.

En el link https://www.argentina.gob.ar/verano se puede completar el Certificado Verano.

Además, el sitio incluye consejos y recomendaciones para tener en cuenta antes, durante y después de las vacaciones; así como sugerencias para contratar y estar en establecimientos gastronómicos, hoteles, playas y excursiones con seguridad sanitaria.





Provincia de Buenos Aires



Apertura al turismo nacional: 1/12

Certificado Verano. Tarda 48 horas





Ciudad de Buenos Aires

Apertura al turismo nacional: 8/12

Test PCR en terminales Dellepiane (desde el 8/12), Ezeiza (desde el 15/12) o en puestos habilitados por GCBA para otras vías de ingreso, dentro de las 24hs de la llegada a la Ciudad.

Completar Declaración Jurada





Córdoba

Apertura al turismo interno: 4/12

Apertura al turismo nacional: 1/1

Certificado Verano. Tarda 24 horas





Entre Ríos

Apertura al turismo nacional: 4/12

Certificado Verano. Tarda 48 horas





Santa Fe

Apertura al turismo interno: 1/12

Apertura al turismo nacional: 1/1

Certificado Verano. Tarda 3 horas

Reserva de alojamiento o servicio turístico





Misiones

Apertura al turismo nacional: 15/12

Certificado COVID-19 Negativo

Descargar App Misiones Digital y realizar autoevaluación de síntomas que sirve como Declaración Jurada

Certificado Verano





Corrientes

Apertura al turismo nacional: 20/11

PCR gratuito al ingresar a la provincia (si es por turismo)

Gestionar un permiso para ingresar a la provincia en https://permisos.corrientes.gob.ar/turismo y, junto con el mismo, una Declaración Jurada - Reserva o compra de un servicio turístico





Mendoza

Apertura al turismo nacional: 1/12

Certificado Verano. Tarda 3 horas





Salta

Apertura al turismo regional, Jujuy y Tucumán: 01/12

Apertura al turismo nacional: 1/1

Certificado Verano. Tarda 3 horas





Jujuy

Apertura al turismo nacional: 1/12

Certificado Verano. Tarda 3 horas





Tucumán

Apertura al turismo nacional: 1/12

Certificado Verano Declaración Jurada, según la vía de ingreso. Se completa en este link Certificado COVID-19 Negativo en algunos casos.

Si procedés de alguna provincia que no es del Norte e ingresás por vía terrestre (en ómnibus larga distancia o vehículo particular) y no contás con una reserva de alojamiento habilitado o te hospedás en domicilio particular, tenés que presentar un certificado Covid-19 Negativo realizado en las 72 hs previas al arribo a la provincia





San Luis

Apertura al turismo nacional: 15/12

Certificado Verano. Tarda 3 horas





La Rioja

Apertura al turismo interno: 1/12

Apertura al turismo nacional: 1/1

Certificado Verano. Tarda 3 horas

Declaración Jurada en este link Test negativo de Covid-19, según el destino desde donde se viaje





Santiago del Estero



Apertura al turismo nacional: 4/12

Certificado Covid-19 Negativo con 72 hs. de anticipación si no sos de las provincias del Norte (Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy y Salta) y no tenés una reserva de alojamiento turístico habilitado

Seguro de viaje Covid-19 o cobertura sanitaria en algunos casos Completar una declaración jurada o descargar la app CuidarSE





Río Negro

Apertura al turismo nacional: 4/12

Certificado Verano. Tarda 3 horas

Permiso de circulación: https://circulacionrn.rionegro.gov.ar/qec/index.php o descargar la app CirculaciónRN y completar una declaración jurada de salud

El seguro de viaje Covid-19 o cobertura sanitaria es opcional





Neuquén

Apertura al turismo nacional: 1/12

Certificado Verano. Tarda 3 horas

Cobertura sanitaria para mayores de 60 años y grupos de riesgo

Para residentes: DNI que acredite domicilio real en la provincia, un comprobante de reserva de alojamiento habilitado o datos de familiares o residentes del destino

Para turistas del resto del país: comprobante de reserva de alojamiento habilitado o datos de familiares o residentes del destino, cobertura sanitaria para mayores de 60 años y grupos de riesgo





Santa Cruz

Test negativo de coronavirus en algunos destinos

Seguro Covid-19 o cobertura sanitaria para todos los turistas con domicilio fuera de la provincia

Permiso de circulación en https://circulacion.santacruz.gob.ar/, hacer una Declaración Jurada de salud y presentar una reserva de alojamiento habilitado





Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Apertura al turismo nacional: 4/12

Certificado Verano. Tarda 3 horas

Cobertura de Obra Social o Seguro de Asistencia al Viajero Covid-19

Reserva de alojamiento





Catamarca

Apertura al turismo nacional: 14/12

Certificado verano. Tarda 3 horas

Gestionar un permiso provincial y completar una declaración jurada

Certificado Covid-19 Negativo en algunos destinos





San Juan

Apertura al turismo nacional: 15/12

Certificado Verano. Demora 3 horas





Formosa

Certificado COVID-19 negativo

Completar un formulario en este link

Realizar una cuarentena de 14 días





Chubut

1. Certificado Verano. Demora 3 horas

2. Contar con obra social con cobertura en la provincia del Chubut o Seguro de viaje Covid-19

3. Tener instalada la aplicación Cuidar y presentar una reserva de alojamiento turístico o datos del residente de Chubut en donde te alojarás





Chaco

1. Certificado Covid-19 negativo a partir del 08/02/21, con 72 hs. de anticipación

2. Gestionar un permiso provincial en este link





La Pampa



1. Si te vas a hospedar al menos una noche tenés que gestionar un permiso. Si vas de vacaciones a otra provincia podés pasar por La Pampa durante las 24 hs. Te van a pedir la documentación que la provincia de destino te solicite y acredite el viaje allí