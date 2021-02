Retenciones: una entidad del campo amenaza con un paro de comercialización si suben (presidida por entrerriano)

Una entidad de la Mesa de Enlace alertó hoy que si el Gobierno sube las retenciones al campo, como ayer insinuó la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca, habrá como respuesta inmediata un paro del sector. Así lo expresó en diálogo con LA NACION Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

"Si esto se concreta, la medida de fuerza será un hecho; sería inmediato un cese de comercialización", expresó. La última vez que el sector hizo un paro fue por 72 horas en enero pasado con motivo del cierre de las exportaciones de maíz, luego reabierto. En ese momento lo hicieron CRA, Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Ayer Todesca no descartó una suba de los derechos de exportación e incluso defendió las retenciones como una herramienta para controlar los precios de los alimentos. El año pasado la inflación fue del 36,1% y casi 10 puntos más para la canasta alimentaria. El gobierno nacional pretende este año un 29% de inflación. Viene de prorrogar hasta marzo próximo el congelamiento para los precios máximos.

Hoy la soja tributa una tasa del 33% y el trigo y el maíz un 12%. Para una nueva suba en soja debería hacerlo vía el Congreso, ya que tiene un tope por ley. Para el caso del trigo y el maíz podría subirlo hasta 15%, pero más allá de eso también requeriría una aprobación del Parlamento.

En el sector dicen que el peso de las materias primas sobre el valor de los alimentos finales es bajo. Según un reciente informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, "el maíz representa el 21% del precio del pollo entero de Precios Cuidados, el 13% de los huevos, 12% del pollo trozado, 10% del pechito de cerdo, 8% de la leche y 7% del asado. En tanto, el trigo representa el 13% del precio del pan".

"Me parece una barbaridad que generen este clima", apuntó el dirigente rural sobre las declaraciones de Todesca. "Esto es una metodología para mantener un clima de conflicto, mojarnos la oreja constantemente. Esto lo único que hace es generar un peor clima que el que existe", agregó Chemes a LA NACION.

En su habitual reunión de los lunes la Mesa de Enlace abordará en el próximo encuentro la situación generada tras los dichos de Todesca. El vicepresidente de CRA, Gabriel De Raedemaeker, también reforzó la idea de una medida de fuerza si se suben las retenciones.

"No me cabe la menor duda de que si esto prosperara tendremos un cese de comercialización inmediato, ni siquiera habría que consultarlo con las bases", apuntó en diálogo con este medio. Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), consideró un error subir los derechos de exportación para el campo. Dijo que se trata de una receta usada "que no dio resultados".

"Creo que se debe tratar de declaraciones desafortunadas de una funcionaria, y no de un proyecto en serio que esté evaluando llevar adelante el gobierno nacional porque sería un nuevo error. Se trata de una receta ya probada, que no dio resultados y, por el contrario, generó un amplio rechazo entre los productores, que a lo largo de toda la pandemia hemos seguido trabajando para dotar de alimentos al país y de productos necesarios para el ingreso de divisas al Estado a nivel internacional", indicó Achetoni.

"Le diría a la funcionaria o al gobierno si esta es realmente una propuesta que realmente tienen en carpeta, que revisen la historia para no volver a cometer errores evitables", agregó. Achetoni destacó que el proceso inflacionario no es generado por el campo.

"Como hemos dicho en todos lados, como entidades en general y desde FAA en particular estamos dispuestos a sentarnos a trabajar, a acercar propuestas que permitan que el país salga adelante. Se comprende que atravesamos un proceso inflacionario, que de ninguna manera es generado por nosotros, los productores. A nosotros también nos afectan las subas de precios y padecemos permanentemente el aumento de nuestros insumos", indicó.

"Entonces, si el gobierno quiere preservar el acceso a los alimentos en las góndolas, debe valerse de la Defensa de la Competencia o del Consumidor, para ver dónde están los que ganan siempre, que no somos nosotros, o también revisar la enorme carga impositiva que tienen los alimentos", añadió.