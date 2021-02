Referentes de la salud, la cultura y la educación publicaron una carta abierta en defensa de las clases presenciales (firma de entrerriana)

Un grupo de profesionales de la cultura, la educación y la salud , salió a "respaldar la decisión del Gobierno Nacional, gobiernos provinciales y CABA" respecto al retorno de las clases presenciales en el ciclo lectivo 2021.



Lo hicieron a través de una carta abierta dirigida "a la comunidad argentina" que firman, entre otros referentes, Graciela Fernández Meijide, Santiago Kovadloff y José Eduardo Abadi.

El documento, entre otras razones, es una respuesta a otro elaborado días atrás por el colectivo Familias por el Retorno Seguro a las Escuelas, en el que se advertían por los "riesgos psíquicos" y "los sanitarios" de la vuelta de chicos y docentes.

"La falta de recursos educativos y presupuesto, las dificultades de conectividad y las miles de carencias edilicias son, lamentablemente, un mal endémico de nuestra educación. Probablemente este sea, más que nunca, el momento de poner a la educación en primer plano", comienza la nueva carta redactada por las licenciadas en psicología (UBA) Natalia Zito y Bárbara Abadi.

Continúa: "Pero la solución no es hacer que los niños, niñas y adolescentes (NNyA) paguen el precio de las falencias del Estado quedándose en casa, viendo cómo sus derechos no solo a la educación sino a los cuidados que la escuela implica, son vulnerados".

La carta destaca que, más allá del enorme esfuerzo para la educación virtual de 2020, este sistema "ha mostrado sus limitaciones, tanto para quienes pudieron acceder a ella, pero más todavía para quienes no tuvieron ese privilegio".

Y aclaran que la escuela no es solo una institución que transmite conocimientos, sino que constituye "el espacio privilegiado de socialización de los niños, niñas y adolescentes".

Completan: "La falta de clases presenciales ha impactado negativamente en los vínculos familiares (...). Ha aumentado la violencia y maltrato familiar, y la desigualdad de género ya que el acompañamiento de la educación virtual de los NNyA y las tareas de cuidado doméstico han recaído mayoritariamente en las mujeres".

"La escuela siempre ha sido un recurso de amparo para las infancias. Tenemos que poner a los niños, niñas y adolescentes a salvo, es decir, en la escuela", concluye el texto.

En diálogo con Clarín, Natalia Zito -que además es escritora- precisa: "La principal intención y la de los firmantes es que la educación esté en primer plano. Si priorizamos la educación y que los niños recuperen su lugar en la dinámica social entonces estaremos obligados a hacer lo que hay que hacer con el transporte e infraestructura para que la asistencia a la escuela sea segura".

Entre los firmantes están José Eduardo Abadi (psiquiatra, psicoanalista y escritor); Santiago Kovadloff (escritor, ensayista, poeta, traductor); Graciela Fernández Meijide (Presidenta del Club Político Argentino y militante por los derechos humanos); Ricardo Gil Lavedra (Abogado y socio del Club Político Argentino); el escritor Federico Jeanmaire; el abogado Daniel Sabsay; la periodista Fanny Mandelbaum; la escritora María Rosa Lojo y el periodista y psicólogo Diego Sehinkman.

Asimismo, ?adhieren la escritora Pola Oloixarac; el periodista Jorge Sigal; los escritores Marcelo Birmajer y Pablo Gaiano; el abogado Facundo Suárez Lastra; Diana Cohen Agrest, filósofa, docente e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y Verónica Tobeña, docente e investigadora del Programa Educación, Conocimiento y Sociedad, de Flacso.

Días atrás, alrededor de 1.300 profesionales de la salud y de la educación habían hecho un pronunciamiento sobre el retorno presencial, que en CABA fue ratificado para el 17 de febrero tanto por el Gobierno nacional como el porteño.

“La propuesta tal como está siendo formulada en la Ciudad de Buenos Aires y en buena parte del país es ambigua, imprecisa y temeraria. Resulta de una visión idealizada de regreso a las escuelas que soslaya y desconoce las graves repercusiones psíquicas y emocionales que puede implicar para los niños, niñas y adolescentes”, sostiene el documento elaborado por el colectivo Familias por el Retorno Seguro a las Escuelas.?

Asimismo, el pronunciamiento refiere "al temor y la angustia que provoca representar(se) como potenciales vehiculizadores de un virus que saben dañino para sí mismos y sus seres queridos, así como el daño en los vínculos pedagógicos, por la desconfianza que se instala en las relaciones docentes alumnos-familias, lo cual obstaculiza las posibilidades de un aprendizaje significativo”.?

El médico sanitarista y profesor de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Jorge Rachid, le indicó al diario Tiempo Argentino que volver a las clases con la presencialidad completa sería como “dejar entrar a la sala de terapia intensiva a la gente sin barbijo, sucia y sin lavarse las manos”.?

?Agregó: “Se da en un tiempo donde estamos resolviendo el problema a través de la vacunación. Tomar decisiones en ese sentido sería como descuidar todas las medidas que se toman. Yo no digo no volver, pero digo que tengamos en cuenta la situación epidemiológica y a la comunidad educativa".

Los gremios docentes vienen planteando para el retorno a clases que "los empleadores deberán otorgar los elementos adecuados para la prevención, protección, limpieza, cuidado y seguridad de los trabajadores y las trabajadoras con IMC (Índice de Masa Corporal) de 35 a 39,9kg/m2 (Obesidad grado 2), con el objetivo de disminuir su nivel de exposición al virus SARS CoV2, y facilitar el acceso inmediato a los controles sanitarios pertinentes, cuando resulte necesario".?

La carta completa

RETORNO SEGURO A LAS ESCUELAS CARTA ABIERTA DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL, CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA A LA COMUNIDAD ARGENTINA

Ante diversas embestidas contra el regreso a clases presenciales ocurridas durante las últimas semanas, la comunidad de profesionales de la salud mental, cultura y educación abajo firmantes considera necesario respaldar la decisión del Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y CABA respecto del retorno a las clases presenciales en el ciclo lectivo 2021.

Acordamos en que la apertura de las escuelas debe ser prioritaria y la presencialidad debe volver a ser el ordenador de nuestro sistema educativo en 2021.

La falta de recursos educativos y presupuesto, las dificultades de conectividad y las miles de carencias edilicias son, lamentablemente, un mal endémico de nuestra educación.

Probablemente este sea, más que nunca, el momento de poner a la educación en primer plano.

Pero la solución no es hacer que los niños, niñas y adolescentes (NNyA) paguen el precio de las falencias del Estado quedándose en casa, viendo cómo sus derechos no solo a la educación sino a los cuidados que la escuela implica, son vulnerados.

Los dilemas a los que nos enfrenta la pandemia por covid19 implican la valoración de diversas variables que deben ser ponderadas para arribar a la mejor solución posible dentro de las circunstancias epidemiológicas actuales y los recursos disponibles en nuestro país.

Durante todo el año 2020 hemos sostenido, tanto NNyA, docentes, profesionales y familias el desarrollo de un ciclo lectivo enteramente virtual, récord que compartimos con muy pocos países del mundo. Durante ese inmenso esfuerzo, por más denodado que ha sido, la educación puramente virtual ha mostrado sus limitaciones, tanto para quienes pudieron acceder a ella, pero más todavía para quienes no tuvieron ese privilegio. Es innegable que se ha acentuado la desigualdad en materia educativa. Por ende, hemos contribuido a la desigualdad social. Se ha profundizado la brecha entre sectores vulnerables que no tuvieron acceso a la educación por falta de conectividad y recursos materiales mínimos para estudiar, o porque no contaron con adultos con herramientas culturales, simbólicas, emocionales y temporales para sostener la educación; y sectores que sí han podido sostenerlo, aún con déficits. Sabemos, por ejemplo, que han proliferado lo que se llamó “educación blue”. Familias con recursos económicos que contrataron docentes a sus domicilios para continuar la educación de sus hijos. No podemos permitir que conviva esa realidad con la estimación de que un millón y medio de alumnos abandonarán la escuela en nuestro país luego del 2020 (ver estudio Agustín Claus, investigador asociado del Programa de Educación del CIPPEC).

“El aprendizaje no puede ser pensado más allá de las emociones”, dice el clarísimo y contundente informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, al cual adherimos y que manifiesta que el retorno presencial a las aulas es imprescindible. La escuela no es solo una institución que transmite conocimientos, sino que constituye el espacio privilegiado de socialización de NNyA. Es en el tránsito por la escuela durante esos años decisivos en los que se estructura el psiquismo y se producen procesos subjetivos que dejan huellas permanentes. La escuela es el lugar de los NNyA en la dinámica social, es el principal detector de situaciones de violencia familiar, abuso sexual, problemas psicológicos y detección temprana de trastornos cognitivos que deben ser asistidos a tiempo para evitar males mayores. Es el canal de integración y sostén privilegiado para NNyA con discapacidad. Colabora con el cumplimiento del calendario de vacunación. Es en el vínculo con pares y docentes capacitados en donde se produce el desarrollo simbólico y social necesario para devenir seres sociales con habilidades necesarias para el futuro. Es nuestro deber alertar que la mera posibilidad de pensar en otro año lectivo de escuelas a puertas cerradas tendría efectos psicológicos y sociales sin precedentes, imposibles de cuantificar hoy en día, pero sin duda perjudiciales y fundamentalmente evitables.

Es nuestra responsabilidad recordar que no hay salud sin salud mental y la salud en todos sus aspectos es un recurso limitado al que debemos cuidar. Hay que concebir el cuidado de la salud en términos integrales y tener en cuenta que el deterioro en términos de salud mental implica una enfermedad en sí misma, así como favorece la aparición de otras enfermedades. Las escuelas cerradas han generado un impacto negativo en la salud integral de los NNyA. Se han reportado aumento de síntomas de origen psicológico como trastornos alimentarios, trastornos del sueño, ansiedad, estados depresivos, inhibiciones, fobias, dependencia patológica de los padres, excesiva exposición a dispositivos digitales y la irritabilidad y daño cognitivo consecuente, aislamiento, regresiones madurativas, etc.

La falta de clases presenciales ha impactado negativamente en los vínculos familiares, generando e incrementando tensiones entre padres e hijos, ha generado niveles de estrés y agotamiento insostenibles, cuyo efecto en el mediano y largo plazo aún desconocemos. Ha aumentado la violencia y maltrato familiar, y la desigualdad de género ya que el acompañamiento de la educación virtual de los NNyA y las tareas de cuidado doméstico han recaído mayoritariamente en las mujeres.



Unicef, como otras instituciones abocadas a las infancias, se ha declarado a favor de la vuelta a clases presenciales en estos términos: “mientras continúan surgiendo evidencias con respecto a los efectos de la educación presencial sobre el riesgo de infecciones por COVID-19, una revisión de la evidencia actual muestra que la educación presencial no parece ser el principal promotor de los incrementos de la infección, los estudiantes no parecen estar expuestos a mayores riesgos de infección en comparación con el hecho de no asistir a la escuela cuando se aplican medidas de mitigación, y el personal escolar tampoco parece estar expuesto a mayores riesgos relativos en comparación con la población general”.

Nos manifestamos a favor de un 2021 diferente porque sabemos que el factor temporal en materia de salud mental es clave. Sabemos que la pandemia continúa y que las medidas de cuidado deben ser constantes y cada vez más precisas, pero no podemos pretender que los NNyA y las dinámicas familiares y sociales puedan sostenerse saludables si son expuestos nuevamente a privaciones de espacios imprescindibles como la escuela. Hemos aprendido mucho en el tiempo transcurrido, contamos con experiencias de otros países y con datos que no teníamos hace un año. Eso debe llevarnos a tomar decisiones diferentes, que permitan proteger la salud integral de los NNyA. La escuela siempre ha sido un recurso de amparo para las infancias. Tenemos que poner a los niños, niñas y adolescentes a salvo, es decir, en la escuela.

