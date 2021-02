Alberto Fernández recibió a la Mesa de Enlace en Casa Rosada (presencia de dirigente entrerriano)

El presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a los integrantes de la Mesa de Enlace de las Entidades Agropecuarias, en medio de la tensión por un posible aumento de las retenciones o la aplicación de cupos a la exportación.

"No va a haber un incremento de las retenciones ni una intervención en el mercado", confirmó el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, a la salida del encuentro.

Chemes contó que se llegó a un acuerdo con el Gobierno para que haya "reuniones más seguidas" en donde se analice las cadenas de comercialización. Según el dirigente, los funcionarios entendieron que la participación de los productores en el precio final de los alimentos "es baja".

"Se nos echa la culpa de los precios, pero el problema que tenemos es una falta de ingresos por culpa de la inflación”, señaló el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina. En ese sentido, se mostró optimista frente a la convocatoria del Consejo Económico y Social. "Es una buena noticia empezar a trabajar en cómo vamos a sacar definitivamente a la inflación de la economía", agregó.

Por su parte, el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, indicó que "hubo acercamiento con el Gobierno y se estableció una hoja de ruta que es el diálogo. Nos vamos a poner a trabajar para ver cómo llevarle tranquilidad al sector productivo".

La reunión fue agendada horas después de que las entidades del campo le solicitaran a Alberto Fernández debatir propuestas para estimular la producción y reducir costos que afectan su precio en góndola, y manifestar personalmente su rechazo a un incremento de los derechos de exportación o la instrumentación de cupos a la exportación de productos primarios.

En los últimos días, el Gobierno mostró su preocupación por el impacto que tuvo la suba de los precios internacional de los commodities en los alimentos locales. Para evitar el traslado a góndola, planteó estas dos alternativas que fueron duramente criticadas por los dirigentes agropecuario.

"Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares. El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones (que en este momento están acotadas) o poner cupos, decir esto no se exporta", expresó el domingo pasado a Página/12 Fernández.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; el canciller Felipe Solá; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.