Coronavirus en Argentina: reportan otras 159 muertes y 6.057 nuevos casos positivos (cifras de Entre Ríos)

Así lo informó el Ministerio de Salud de la Nación. Si bien los contagios vienen bajando cerca de 14% por semana, especialistas alertan sobre un eventual aumento con la llegada del otoño.



El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado otras 159 muertes y 6.057 nuevos casos de coronavirus en todo el país. De esta manera, Argentina llegó a las 50.188 víctimas fatales y los 2.021.553 contagios.

De los últimos fallecidos registrados (95 hombres, 63 mujeres y una persona de la que no se precisó el sexo), 55 residían en la provincia de Buenos Aires, 36 en Corrientes, 34 en Ciudad de Buenos Aires (CABA), 17 en Neuquén, tres en Chubut; dos en Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Río Negro y Salta; y uno en Chaco, Jujuy, Santa Cruz y Santa Fe.

Una vez más, todas las jurisdicciones reportaron casos, con la provincia de Buenos Aires (2.448) a la cabeza. Sorpresivamente y por primera vez, en el segundo lugar del día se ubicó San Luis, con 627 positivos.

La siguieron Córdoba (554), Ciudad de Buenos Aires (541), Santa Fe (424), Neuquén (183), La Pampa (122), Río Negro (115), Chubut (112), Entre Ríos (110) y Salta (103).

Completaron el parte Misiones (99), Tucumán (90), Catamarca (78), Chaco (75), Santa Cruz (65), Santiago del Estero (59), Corrientes (53), La Rioja (32), Jujuy (25), Formosa (21), Tierra del Fuego (14) y San Juan (6).

De las 150.400 personas que se encuentran cursando la enfermedad, 3.514 permanecen internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). El nivel de ocupación de ese sector es de 59,9% en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 54,7% en el resto del país.

En las últimas horas fueron realizados 54.718 testeos, con una positividad del 11%. Desde el inicio del brote se efectuaron 6.793.797 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Si bien los casos descendieron en los últimos días, especialistas advierten que podrían aumentar de cara a la apertura de actividades, que generan mayor movilidad, y la llegada del otoño, que limita las actividades al aire libre.

"Los casos vienen descendiendo a razón de un 14% cada semana. La semana del 21 de enero el promedio de casos diarios era de 10.337; la semana del 28 de enero era de 8.921; la del 2 de febrero de 8.016 y esta semana el promedio de ayer (viernes) era de 6.673", explicó a la agencia Télam la docente e investigadora Soledad Retamar.

La especialista, que integra el Grupo de Investigación en Bases de Datos (GIBD) de la Facultad Regional Concepción del Uruguay, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), detalló que "en el caso de los fallecidos la disminución es menos clara: el promedio de muertes de la semana del 21 de enero fue de 176, de la semana del 28 de enero fue de 178, de la semana del 4 de febrero de 157 y esta semana es de 168".

Desde el comienzo de la pandemia se sabe que la notificación de casos representa un porcentaje de los infectados reales, cuya proporción varía según el criterio que se tome.

Así, un estudio de prevalencia hecho a partir de la medición de anticuerpos en un barrio popular en la Ciudad de Buenos Aires había arrojado que por cada confirmado había 9 casos que no se detectaron, ya sea porque fueron asintomáticos o porque no llegaron al sistema de salud.

Para el docente e investigador del Conicet Roberto Etchenique, quien trabaja en el Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (Inquimae) y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, "la mejor forma de estimar el número de infectados reales es con las cifras de muertos y la edad de los fallecidos".

"Eso es así porque se conoce bien cuál es la probabilidad de morir a cada rango etario (IFR o letalidad real, no la que se informa generalmente que sólo tiene en cuenta los casos detectados)", describió.

Con ese parámetro, la estimación de Etchenique es que Argentina tuvo algo más de 15 millones de contagios: "Eso significa que por cada caso confirmado hubo siete que no se detectaron. Por supuesto, esta proporción difiere mucho entre distritos, y ahora se detecta bastante mejor que a mitad de 2020", explicó.

Por su parte, al hacer un "balance" de los dos millones de casos notificados, la infectóloga Elena Obieta sostuvo que "en estos meses pudimos aprender qué servía y que no en términos de cuidado, diagnóstico, tratamiento, y llegar a vacunas seguras y eficaces para prevenir cuadros graves y muertes pero con una escasez a nivel global que pone al mundo en vilo de que se llegue a fabricar la cantidad suficiente cuanto antes".

"Es difícil evaluar si los números de casos y de fallecimientos (50.029, hasta ayer) es lo 'esperable' porque en las pandemias uno no sabe cómo le va a ir; era esperable que fuera contagiosa por tratarse de una virosis respiratoria, esto hizo que se llegara a muchos infectados lo que provocó muchas muertes, pero no tuvimos en Argentina personas fallecidas porque no pudieron ser atendidas en el sistema de salud como sucedió en otros países", dijo Obieta, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Sobre lo que se fue aprendiendo, la especialista señaló que "sí era esperable que a fin de año, después del velorio de (Diego) Maradona, de las marchas por la votación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y las reuniones por fin de año y las fiestas los casos aumentaran".

En relación a la situación actual, Obieta indicó que "estamos en una meseta alta y la proximidad del descenso de temperaturas que genera que las personas se encuentren en espacios cerrados, sin adecuada ventilación, resulta preocupante porque sabemos que esto favorece el contagio".

En este punto, la infectóloga, quien es además Jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro, aclaró que "los encuentros al aire libre son más seguros siempre y cuando se utilice barbijo y se tenga distancia de dos metros, porque si estoy al aire libre pero cerca de otra persona me puedo contagiar".

"Habrá que seguir cuidándose con las medidas que ya conocemos que son efectivas (uso correcto de barbijo, distancia, ventilación y lavado de manos) si queremos mitigar un rebrote fuerte como sucedió en Europa", cerró.