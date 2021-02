Qué se sabe de la desaparición de Ivana Módica en La Falda (mención al piloto entrerriano detenido)

Este jueves se cumple una semana de la desaparición de Ivana Módica, la mujer de 47 años que es buscada intensamente por la policía cordobesa en La Falda. Por el momento, los rastrillajes no han dado resultados y el único detenido es Javier Galván, pareja de Módica y miembro de la Fuerza Aérea, quien además tenía una denuncia por violencia de género.



Al cabo de una semana de búsqueda, la clave son las cámaras de seguridad que revelaron la inconsistencia del relato del hombre. Fue eso lo que derivó en su detención y permitió también ajustar el lugar de rastrillaje en busca de la mujer.



Durante el miércoles, la búsqueda se concentró durante casi todo el día en un área de 75 kilómetros lineales a la vera del camino que une a La Falda con la Pampa de Olaen. La policía también realizó rastrillajes en la zona del complejo Siete Cascadas y en el Dique después de que cámaras de seguridad detectaran que el viernes a la madrugada había pasado por ahí un auto similar al de Galván.



Los operativos policiales fueron suspendidos el miércoles al caer el sol y continuarán durante este jueves. También sufrieron demoras por las lluvias que azotaron la localidad cordobesa en los últimos días. El jefe de la Departamental Punilla, Cristian Cattaneo, pidió a la población cordobesa que aporten información que ayude en el caso, que es llevado por la fiscal Jorgelina Gómez.



Inicialmente, Módica era buscada en en cerro La Banderita, donde ella solía ir a caminar. No obstante, la policía detectó incongruencias en el testimonio de Galván, quien había dicho que el viernes salió temprano a trabajar hacia Córdoba, mientras Ivana seguía durmiendo, pero que no la encontró cuando volvió a la casa y le mandó un mensaje de texto que nunca tuvo respuesta.



Fuentes judiciales afirmaron que cámaras de seguridad detectaron el auto de Galván en la zona del complejo Siete Cascadas y en el Dique a la una de la madrugada del viernes. El hombre, por su parte, había dicho que en ese horario el auto estaba en el garage de la casa.



Fue así que Galván quedó detenido por por “falso testimonio y desobediencia a la autoridad". Luego se supo que el hombre había sido denunciado por Módica por violencia de género. A pesar de que la pareja se había separado, retomaron la relación a finales del año pasado y se mudaron a La Falda en diciembre.



Lo último que se supo de Módica fue que el jueves de la semana pasada a la noche estaba intercambiando mensajes de texto con su hija. le dije: ‘Mamá, te estoy por mandar unas fotos’. Pero después de eso no me contestó más, y eso ya me pareció bastante raro porque veníamos hablando y ella me estaba contestando en el momento”, contó.



"Como ya era tarde pensé que tal vez estaría haciendo otra cosa, o se habría ido a bañar o a dormir. Pero a la mañana del viernes me llamó mi abuela preocupada, porque ella le había mandado audios desde temprano pero se dio cuenta de que mi mamá ya tenía el teléfono apagado", agregó Nicole.



Familiares y amigos de Módica reclamaron por su aparición con vida durante la marcha que se hizo el miércoles en Córdoba en contra de los femicidios, en consonancia con las movilizaciones realizadas en distintos puntos de todo el país. El domingo pasado, Nicole, la hija de Ivana, había encabezado otra movilización pidiendo por su madre que reunió a cerca de 300 personas.