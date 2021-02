Entre Ríos: PRO denuncia falta de prioridades en vacunación

La diputada nacional del PRO por Entre Ríos, Alicia Fregonese, se refirió este viernes al procedimiento de vacunación que se llevó a cabo en su provincia y dijo que es uno de los estados "con menor cantidad de vacunados y los grupos de riesgos tampoco son prioridad”.

“Menos del 2% de entrerrianos tuvieron oportunidad de recibir la vacuna y los privilegiados no fueron las personas mayores ni los trabajadores de la salud, sino parientes y amigos del gobierno. Un bien escaso necesita de absoluta transparencia en su administración y eso no está ocurriendo. Entre Ríos no tiene que ser un espejo de las malas prácticas que lleva adelante el gobierno nacional”, indicó Fregonese.

La diputada recordó que “en el Plan Estratégico anunciado en diciembre, desde el Ministerio de Salud, aseguraron que el orden de prioridad de los grupos de población a vacunar iba a efectuarse considerando los principios de igualdad, dignidad, equidad y beneficio social. Hoy quedó demostrado que fue sólo un relato, lo cual es muy peligroso porque el relato no salva vidas”.

“Tanto los entrerrianos como el resto del país necesitan un plan de vacunación libre de amiguismos y favores. Necesitamos que las vacunas lleguen a donde tienen que llegar sin desvíos que pongan en riesgo la salud y el enorme esfuerzo que vienen haciendo los argentinos desde el inicio de la pandemia”, concluyó la diputada nacional del PRO.