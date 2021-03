Vuelta a las aulas: este lunes comienzan las clases en al menos doce provincias (incluida Entre Ríos)

Este lunes 1° de marzo comienza el ciclo lectivo 2021 en el nivel primario en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. También, los secundarios porteños que aún no habían iniciado el 17 de febrero, como los 1º y 2º años.



Esta semana comienzan también Formosa (el martes), Neuquén (el miércoles) y Río Negro (miércoles), que se suman a Ciudad de Buenos Aires y Jujuy, que iniciaron en febrero. La alternancia escolar, que implica una combinación de clases presenciales con clases virtuales, predomina como modalidad de regreso en la mayoría de los protocolos publicados.

Regreso con protocolos

La información surge del tercer “Monitoreo de protocolos de regreso a clases presenciales”, elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación. Al menos 16 provincias ya publicaron en su página web las medidas para la reapertura de las escuelas, según ese informe.

“Presentar un protocolo claro y compartirlo con la comunidad educativa en particular, y la sociedad en general, implica entre otras cosas aceptar que la escuela ya no es la misma, que ya no es posible pretender una determinada normalidad prepandemia. Implica también aceptar que necesitamos nuevas políticas institucionales. En este momento, ser transgresores, el no respeto de las reglas, o la no publicación de las mismas, tiene consecuencias que no son solo legales individuales sino colectivas y de salud. A estar en la escuela se aprende, y a estar en sociedad también”, afirma Verónica Gottau, investigadora del CEPE de la Universidad Di Tella.

Paulina Calderón, ex ministra de educación de San Luis, aporta: “El inicio de clases presenciales despierta emociones que parecen ser opuestas: miedo y esperanza. Los protocolos trabajados en consensos otorgan un piso para cuidarse y cuidar a los/as otros/as, estos representan, al mismo tiempo, la esperanza de una nueva ’normalidad’. Escuelas seguras, ese es el desafío”.

Cómo es la vuelta en cada provincia

Región por región. Tanto Buenos Aires como Córdoba tienen en común que la presencialidad están sujetas a la capacidad edilicia de cada escuela. En la Provincia, en tanto, alternarán semanas presenciales con semanas virtuales en su totalidad, para que todos puedan asistir y organizarse. En Entre Ríos, los alumnos de nivel inicial y primario asistirán alternando cada dos semanas entre esquema presencial y virtual. Durante las dos semanas consecutivas de asistencia presencial la extensión será de 4 días y no se especifica respecto al quinto día. En el nivel secundario los alumnos asistirán presencialmente alternando por semana.

En el caso de Mendoza, se sugiere el esquema de alternancia semanal en la medida de lo posible, priorizando la organización de las familias (por ejemplo, que los hermanos compartan el mismo turno). En San Juan se estipula que la organización y alternancia varían de acuerdo al nivel educativo. Tanto en Formosa como en Chaco, priorizan a los estudiantes de los primeros años de cada nivel. Y en Corrientes los cursos se dividirán en “grupos burbuja” y se generará un esquema para que todos puedan tener alternancia entre presencialidad y virtualidad.

Jujuy y Salta son las únicas dos provincias que difundieron sus protocolos en webs oficiales donde se establece una combinación de presencialidad y virtualidad. En Tucumán y Catamarca hay normativas sobre el regreso a clases, no publicadas en sitios de gobierno, donde se establece la combinación de presencialidad con no presencialidad (que puede ser virtualidad, y también otras alternativas no presenciales como distribución de cuadernillos o consultas telefónicas). Con respecto a La Rioja y Santiago del Estero, no se ha encontrado información oficial, al igual que Misiones.

La Pampa, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego publicaron sus protocolos de manera online. En estas cuatro provincias, donde se establece una combinación de presencialidad y virtualidad, cada escuela define la organización de regreso a clases según las condiciones edilicias y la cantidad de alumnos. En Neuquén la máxima duración de la jornada es de 3hs diarias en una primer etapa mientras que en La Pampa y Tierra del Fuego es de 4hs. En Río Negro no se especifica este punto. No hay información de Santa Cruz. Y en Chubut, que comienza luego de tres años de conflicto docente, será “alternado”.

