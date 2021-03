Turismo, fronteras cerradas y más ingresos aliviaron el verano fiscal de las provincias (mención a Entre Ríos)

Favorecidas por la recuperación incipiente del turismo (se movilizaron 12 millones de personas) y por una mejora en el ritmo de las transferencias automáticas de fondos, las provincias encaran la primera parte del año con una sensación de alivio en las cuentas que será determinante para la matriz electoral de medio tiempo que se aproxima.



Y la pandemia, incluso, abrió una puerta a consecuencias impensadas, como el rebote positivo en la economía de distritos fronterizos, como Misiones, cuyos ingresos crecieron de manera consecutiva un 100% durante cinco meses por el freno de la fuga de divisas forzado por el bloqueo sanitario que persiste con países vecinos.

Un informe de la consultora Politikon Chaco confirma estas señales: en febrero las transferencias automáticas volvieron a crecer, en moneda constante, un 5,9%, al tiempo que el aumento nominal fue del 49,0%. “Dichos incrementos son mayores a los que se registraron en el mes de enero (+43,7% nominal y +3,7% real) a partir de mejoras en la recaudación nacional”, precisa

El escenario tiene una salvedad, ya que el impuesto a las Ganancias fue, nuevamente, el que empujó las transferencias, con un incremento real anual del 10,6%. De allí la preocupación de los gobernadores por acordar cuanto antes con el gobierno de Alberto Fernández un esquema de compensaciones a la luz de las modificaciones en el mínimo no imponible que el propio Presidente confirmó en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, el lunes pasado.

La inquietud de las provincias no es menor: el cambio en ese tributo les implicará una resignación este año de unos 34.587 millones de pesos.

Frente a ese escenario el Gobierno, a través de sus terminales parlamentarias, ya envió algunas señales de alivio en ese sentido a los gobernadores. Trasmitió que esa compensación llegará de la mano -vía proyecto de ley- del mantenimiento de la suspensión de la rebaja de la alícuota de Ganancias para las grandes empresas, impulsada por la administración de Mauricio Macri en 2017.

La otra gran asignatura que algunos mandatarios aún tienen pendiente es la refinanciación de sus deudas en moneda extranjera, una ingeniería clave que les permite a los gobiernos patear hacia adelante compromisos con el mercado y reorientar los gastos en el corto plazo. Se trata de Buenos Aires, con un stock de 1.748 millones de dólares, La Rioja, Chaco y Tierra del Fuego. Hasta el momento y pese a los pronósticos agoreros, Mendoza, Río Negro, Chubut, Neuquén, Salta y Córdoba lograron un canje exitoso, mientras que Jujuy y Entre Ríos esperan por estas horas la definición de un acuerdo.

Pero la euforia en el ámbito subnacional por la incipiente recuperación de algunos índices no alcanza, sin embargo, para matizar el malestar de los sectores productivos, sobre todo aquellos ligados a las economías regionales que no logran despegar, y a las pymes, las más castigadas por el impacto de la pandemia. Para esta parte de la economía provincial la reparación del daño todavía no llegó.