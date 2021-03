Qué hablaron Alberto Fernández y los gobernadores sobre la segunda ola (mención a Bordet)

"La pandemia no terminó. Debemos extremar los recaudos para que el covid no nos vuelva a aislar", alertó el presidente Alberto Fernández, en su segunda cadena nacional, ayer por la noche. Fue a dos días de que se cumpla un año de aciones contra la pandemia, y ante la peligrosa llegada de una segunda ola de contagios. Alertó que por las nuevas variantes del virus "está totalmente desaconsejado viajar al exterior" (“quienes lo hagan, al regresar deberán aislarse y tener cuidados estrictos”, dijo, ratificando el cierre de fronteras vigente desde el 24 de diciembre). Fue un mensaje de advertencia fuerte frente al posible panorama que se abre, dado el medio que utilizó para darlo a todo el país. "Este año tenemos que cuidarnos mientras avanza el plan de vacunación más grande de nuestra historia", sintetizó. Por la mañana se había reunido, por este mismo tema, con los gobernadores y gobernadoras.



En esa reunión virtual los mandatarios habían acordado que continuaría el cierre de fronteras para extranjeros, por el temor a las variantes más contagiosas que circulan en los países vecinos. Además, los dirigentes provinciales estuvieron de acuerdo con la reducción de vuelos que impulsa Nación y elogiaron la distribución equitativa de vacunas. En la cadena nacional el Presidente indicó que hasta el momento se aplicaron unas tres millones de dosis en el país, en un contexto internacional en el que escasean: "18 países han recibido el 88 por ciento de las vacunas" y "sólo 15 recibieron más del 10 por ciento de las vacunas que compraron", precisó.



Si bien no hizo un anuncio concreto, Fernández mantuvo un tono de firme advertencia ante la posibilidad de que llegue pronto la segunda ola del virus. Destacó tres problemas centrales en relación a la situación epidemiológica: "el primero es que en muchos países con la llegada del otoño, o incluso antes, se inició una segunda ola, en muchos casos con niveles de contagios y fallecimientos muy elevados; el segundo es que el covid ha tenido mutaciones y nuevas variantes, algunas de las cuales son mucho más contagiosas y con severa letalidad y el tercero es que hay escasez global de vacunas", puntualizó.



Según pudo saber Página/12, durante el zoom que se realizó desde la Quinta de Olivos, el Presidente les contó a los gobernadores cómo ve la situación sanitaria a nivel nacional y les anticipó que el Gobierno deberá extremar medidas de control en las fronteras, aspecto en el que todos estuvieron de acuerdo. Transmitió enfáticamente su preocupación "porque la segunda ola está muy cerca". Acompañaron al mandatario de forma presencial el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.



La titular de la cartera sanitaria hace varios días expresa a sus pares la misma preocupación por el posible ingreso al país de nuevas cepas. Un dato relevante, en ese sentido, es que antesdeayer se conoció que en Córdoba se detectaron casos de la variante Manaos y del Reino Unido en tres pacientes. Esto encendió luces de alarma en Casa Rosada. Ayer no se habló del caso particular de Córdoba, ni de ninguna provincia, sino que "se hablaron cuestiones más generales y se acordó ir viendo en estos días cada caso particular con cada uno de los gobernadores, como es el caso de Formosa", según informaron fuentes de Gobierno a Página/12. Por la tarde, tras el encuentro virtual, el gobernador Gildo Insfrán estuvo en Casa Rosada.



El gobernador de Formosa, junto a los gobernadores de Chubut, Entre Ríos, San Juan, Salta, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Corrientes, Mendoza, Río Negro, La Rioja, Tierra del Fuego, Chaco y Corrientes, coincidieron en continuar con los cierres de sus fronteras, y pidieron al Presidente aumentar y reforzar controles del transporte de carga. En ese sentido, se acordó que se organizará una reunión con el ministerio de Transporte de Nación y los dirigentes provinciales en los próximos días para analizar posibles medidas a tomar.



En esa línea, los dirigentes de esas provincias con pasos fronterizos, pidieron que se habilite la vacunación para el personal de fronteras. Los funcionarios nacionales informaron que estos trabajadores pueden ser inoculados, ya que se trata de personal estratégico. Vizzotti, a su turno, comentó en detalle la situación sanitaria e informó el avance del plan de vacunación. También anunció que hoy se llevará a cabo la primera reunión presencial del Consejo Federal de Salud (Cofesa) con los 24 ministros de Salud de las provincias.



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ingresó unos minutos tarde al encuentro virtual porque estaba en el municipio de Pehuajó, donde inauguró obras. Al concluir, en tanto, expresó que “la provincia de Buenos Aires continuará apoyando las medidas del Gobierno Nacional como hemos hecho desde que inició la pandemia”. Luego agregó que “vamos a acelerar la campaña de vacunación mientras trabajamos coordinadamente en reforzar los cuidados y la prevención".



Otro de los dirigentes provinciales que se expresó al finalizar la reunión fue el de Chaco, Jorge Capitanich. En sus redes, el gobernador subrayó que durante el encuentro "coordinamos acciones de prevención ante el impacto de la segunda ola y el aumento significativo de contagios en países limítrofes que presentan situaciones complicadas respecto a la capacidad del sistema sanitario para atender la demanda de pacientes", y destacó que "robustecer el sistema de fiscalización y prevención constituye una tarea conjunta que nos une a todos".