Partió un nuevo vuelo a Moscú para buscar más dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus (mención a Entre Ríos)

Dos días después de la llegada al país de 330.000 vacunas contra el coronavirus, en la madrugada de este domingo partió un nuevo vuelo hacia Moscú para buscar más dosis de la Sputnik V, aunque no informó cuántas llegarán al país en la octava operación a Rusia.

"Luego de recibir ayer la séptima operación desde Rusia, podemos confirmar que mañana a 02:30 am despega el octavo vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Moscú para traer al país más dosis de la vacuna Sputnik V", escribió el presidente de la aerolínea de bandera, Pablo Ceriani, en Twitter.

Instantes después lo informó por la misma vía Aerolíneas Argentinas. El nuevo vuelo de Aerolíneas, bajo el número AR1062, llegaría al Aeropuerto Internacional de Sheremétievo a la 1 (hora local).

"Permanecerá hasta las 6.00 realizando los trabajos de carga de las vacunas y aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 18.35 del lunes, tras 18 horas de vuelo sin escalas", informaron desde el Gobierno.

En los 7 vuelos completados hacia y desde la capital rusa llegaron al país 2.799.000 dosis de Sputnik V. Además, se realizó un vuelo a Beijing, en China, en el que trajeron 908.000 dosis de la vacuna producida por Sinopharm.

Hasta el momento, la cantidad de vacunas que llegaron al país en vuelos de Aerolíneas Argentinas es de 3.707.000. El nuevo cargamento de vacunas es una gran noticia después de las dosis que llegaron en las últimas horas que apenas alcanzarían para tres días.

El presidente Alberto Fernández celebró en la cadena nacional de este jueves por la noche que el país en la última semana había podido aplicar un promedio de 100 mil vacunas diarias. Esa "aceleración" es lo que al mismo tiempo deja en evidencia la imposibilidad de continuar con ese ritmo con el caudal de dosis disponible.

Las últimas dosis que llegaron al país comenzarán a distribuirse en la madrugada de este domingo, y serán aplicadas a mayores de 70 años.

Según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud, en base a la cantidad de población de cada distrito y a la unidad mínima de embalaje, que es de 600 dosis por conservadora, a la provincia de Buenos Aires llegarán 127.800 dosis y a la Ciudad, 22.800.

Las otras dosis se distribuirán 3.000 a Catamarca, 9.000 a Chaco, 4.800 a Chubut, 27.600 a Córdoba, 8.400 a Corrientes, 10.200 a Entre Ríos, 4.800 a Formosa, 6.000 a Jujuy, 3.000 a La Pampa, 3.000 a La Rioja, 15.000 a Mendoza, 9.600 a Misiones y 5.400 a Neuquén.

Además se distribuirán 6.000 a Río Negro, 10.800 a Salta, 6.000 a San Juan, 4.200 a San Luis, 3.000 a Santa Cruz, 25.800 a Santa Fe, 7.200 a Santiago del Estero, 1.800 a Tierra del Fuego y 12.600 a Tucumán.

Mientras tanto, hay incógnitas sobre cuándo llegarán al país a llegar las tres millones de vacunas Sinopharm anunciados la semana pasada.

Sobre ese punto el Gobierno no dio nuevas precisiones. Y según la nueva política oficial, es de esperar que no las dé hasta que las vacunas estén cargadas en el avión. En este caso se trata de vacunas que sólo pueden ser aplicados a menores de 60 años, hasta tanto la documentación con los ensayos de fase 3 no arriben al país y la ANMAT pueda estudiarlos para eventualmente recomendarle al Gobierno comenzar a aplicarla a ese grupo de riesgo.