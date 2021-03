Macri abre una discusión en Juntos por el Cambio: ¿conviene que haga campaña? (mención a Entre Ríos)

Con la presentación del libro Primer tiempo, un acto político en el que dio un discurso con tono de campaña, Mauricio Macri ratificó su decisión de mantenerse en la cancha y aun sin ser candidato jugar el partido.

La reaparición pública con un fuerte mensaje interno reabrió la discusión en Juntos por el Cambio por el grado de su centralidad en la próxima disputa electoral y la incidencia en la definición de las listas. Sin ser lineales, las pujas se inscriben en las pulseadas en marcha dentro del PRO y la coalición opositora.

Macri levantará el perfil con entrevistas y luego irá a algunas provincias con el formato de exposición del libro, con lo que recuperará visibilidad pública. En esas salidas mechará recorridas y se mostrará con potenciales candidatos para las legislativas.

Córdoba y Mendoza, dos distritos con una amplia porción de electorado anti-kichnerista, serán dos de sus primeros destinos. También evalúa visitar ciudades de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

El acto en el Centro de Exposiciones reunió a referentes de los tres partidos y tanto a intransigentes, más cercanos a Macri, como a los moderados del sector de Horacio Rodríguez Larreta en la interna del PRO.

Más allá de las distintas miradas sobre si el fundador del PRO tendrá la posibilidad de un segundo tiempo como protagonista, también hubo diferencias en cuanto al grado de participación en esta campaña electoral. Para algunos será positivo por el núcleo duro que conserva, mientras otros preferirían evitar su centralidad por su alta imagen negativa en especial en el norte y el sur del país, y en el conurbano bonaerense.

“Por ahora no hay una campaña diseñada para él, eso no está previsto, pero puede acompañar candidaturas. Algunos ya se lo están pidiendo”, dijo uno de los funcionarios que lo acompaña en las oficinas de Vicente López.

Otro de sus dirigentes cercanos fue más allá. “Va a ayudar en todo el país para promover nuevos liderazgos, como hizo siempre. Y sus salidas no se van a limitar al libro. Va a hacer recorridas, para demostrar que puede caminar tranquilo por la calle y no necesita fueros”, adelantó, en una previsible comparación con Cristina Kirchner.

De acuerdo con esa mirada, habrá una “valorización de su figura” a pesar del fracaso de su gestión, principalmente en el área económica, que generó su derrota. En el Gobierno piensan exactamente al revés: que su reaparición hará recordar (para mal) la "herencia".

Otros referentes de Juntos por el Cambio, tanto en el PRO como en el radicalismo y la Coalición Cívica, mostraron otra visión. “Con esto Mauricio recupera espacio para tener una voz más fuerte, pero pasó muy poco tiempo y su imagen no es buena, más allá de los fanáticos”, contrapuso un integrante de sector moderado del PRO.

“Puede colaborar en distritos que mide bien, como Córdoba y en general los de la zona centro del país, pero no liderando. No hay lugar para eso, porque su figura ya no contiene a todos”, advirtió otro dirigente fuerte del espacio.

Con alto rechazo en el conurbano bonaerense, armadores en el principal distrito del país descontaron que recuperará centralidad aunque consideraron que en parte dependerá de la definición de las candidaturas: “Qué cercanía tengan con él o en todo caso cuánto puedan diferenciarse”.

Entre los radicales, los gobernadores recibirán a Macri aunque en principio no consideran su presencia una ayuda en términos electorales. Al contrario: en algunos casos marcaron que “tira para abajo” más que aportar. En Jujuy la imagen negativa supera el 60% y en Corrientes el 50%, según las mediciones de los mandatarios.

“En Mendoza no hay tanto para reforzar, pero no estaría mal que venga”, evaluó un referente de esa provincia. Rodolfo Suárez fue el único de los tres que asistió el jueves al acto en Recoleta.

“Si quiere presentar el libro en Jujuy no habría ningún problema. Es un ex presidente que se portó bien con la provincia. Más allá de que no estoy entre los que buscan jubilarlo, no lo apoyaría en otra candidatura. A Juntos por el Cambio le hace falta un radical como candidato a presidente”, dijo Gerardo Morales a Clarín. La referencia fue para Martín Lousteau, uno de sus rivales internos en la UCR, que había dicho que “aporta más desde el legado” que en el presente o futuro.

El senador porteño asistió a la reaparición de Macri en Recoleta. ¿Habrá segundo tiempo para el ex presidente?, le preguntó este diario. "Trabajamos para hacer un mejor radicalismo para un Juntos por el Cambio más grande y mejor para que haya un segundo tiempo colectivo para Juntos por el Cambio", respondió Lousteau. “Si viene a Corrientes es libre de hacerlo”, comentaron cerca del gobernador correntino Gustavo Valdés. En general en la UCR preferirían que siguiera con el “perfil bajo” de los últimos meses.

Desde la Coalición Cívica buscaron un equilibrio. “Presencia en la campaña va a tener, no lo imaginamos desaparecido. Nosotros no lo podemos negar y además el kirchnerismo lo va a traer al debate. El tiene que ver cómo participa, con cosas puntuales y la mayor humildad posible”, evaluó uno de los principales dirigentes.

Cerca de Macri insistieron en que “no se va a subir al ring” que le propone el Gobierno, como sucedió con la querella criminal por el préstamo con el FMI: el ex presidente hizo silencio y en privado buscó restarle importancia.

También rechazaron la exigencia de una mayor autocrítica de la gestión de Cambiemos: “Ya dijo que no cumplimos las expectativas. Hay un aprendizaje, pero no puede ser un mecanismo de autoflagelación. Mauricio es insustituible para pensar el futuro de la alternativa al populismo”.

Otra discusión será hasta qué punto influirá en las candidaturas. En la Ciudad empujará a Patricia Bullrich, en Buenos Aires esperará la definición de María Eugenia Vidal y adelantó que buscará incidir en otras provincias, principalmente en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza.

Desde el sector moderado del PRO lo aceptan, aunque advierten que tendrá menor preponderancia que en cierres anteriores. Los radicales definirán en las provincias en su poder. “Olvidate, acá no influye ni él ni Larreta”, lo descartó uno de los gobernadores.