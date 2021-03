UCR: el plan nacional de Lousteau, el díscolo que altera a Juntos por el Cambio (campaña en Entre Ríos)

El senador juega fuerte en la interna radical para reformar el partido y expande su fuerza, Evolución, al interior del país; ayer sufrió un traspié en la provincia de Buenos Aires, donde parece irreversible la derrota de Posse frente a la estructura tradicional del partido; sus objetivos para 2023



En medio de las pujas internas en Juntos por el Cambio por el futuro liderazgo del espacio, el líder de Evolución, Martín Lousteau, despliega su fuerza en el interior del país para reformar el radicalismo. Su objetivo es disputarle a Pro la centralidad de la coalición opositora.



Si bien construye un armado nacional, Lousteau apuesta con sigilo por el proyecto presidencial del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien se reúne una vez por semana para interiorizarse sobre la gestión en la Ciudad y hablar de política. El senador nacional aspira a heredar el bastión de Pro en 2023, pero no desecha la posibilidad de ir por la presidencia si se frustra la carrera de Rodríguez Larreta hacia la Casa Rosada.



Ayer, sufrió un traspié en la provincia de Buenos Aires, donde parece irreversible la caída de Gustavo Posse frente a Maximiliano Abad, en la disputa por la presidencia del partido a nivel bonaerense. Abad contó con el apoyo de la estructura tradicional del partido. Pese a su enfrentamiento con referentes de peso de la UCR, como Gerardo Morales o Mario Negri, y sus diferencias con Mauricio Macri, el díscolo Lousteau descarta de plano una ruptura en Juntos por el Cambio: su intención es ampliar aún más la coalición y sumar nuevas “identidades” para construir una pata socialdemócrata más fuerte que le dispute el poder interno a Pro. De esa forma, especula el economista, Juntos por el Cambio podría incorporar a nuevos socios -como Margarita Stolbizer o Pablo Javkin, que se muestran reticentes a plegarse a una alianza donde el macrismo tome las decisiones-, para enfrentar al kirchnerismo con una oferta electoral más competitiva en 2021 y 2023. “Romper haría a la coalición más chica y nosotros la queremos hacer más grande”, repiten en la cúpula de Evolución.



Por eso, Lousteau, cuyo proyecto político tiene base en la Capital, decidió intervenir en las elecciones internas de la UCR en Córdoba, donde su candidato, Rodrigo de Loredo, perdió por estrecho margen, y de Buenos Aires. Además, su sector retuvo la conducción del partido en la Ciudad. Esos tres distritos son clave para la futura pelea por el radicalismo nacional, ya que aportan el 70% de los convencionales nacionales de la UCR.



Armado nacional



Conforme con el impacto de sus intervenciones en las internas de Córdoba y Buenos Aires, Lousteau ya proyecta su armado en Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Formosa o La Pampa. Allí también busca llevar su prédica reformista con el objetivo de generar candidatos propios y disputarle la conducción de la UCR a los oficialismos locales. El líder de Evolución les pide “rebeldía” a sus alfiles en esos distritos: en cada aparición remarca que quiere “un radicalismo que tenga vocación de mayoría y gestión”.



Es que Lousteau está convencido de que dirigentes como Morales, Negri o Ernesto Sanz están “cómodos” cediéndole el protagonismo a Pro dentro de Juntos por el Cambio. Ante sus interlocutores, el economista repite que busca “erradicar el complejo de minoría” del radicalismo. “En la Ciudad dimos una batalla para tener una identidad y eso aporta votos. Así ayudamos a ganar en 2019”, afirman los colaboradores de Lousteau. “Si te mimetizas con el Pro, no sumas nada”, sintetizan.



En ese punto radica su diferencia esencial con los caciques de la UCR. “Si te ponen a dedo en una lista, no podés discutir nada hacia arriba”, les dice Lousteau a sus alfiles. Por ese motivo, considera que las PASO son un instrumento clave para disputar el poder en la coalición. El senador percibe que al macrismo no le gusta la idea de competir en las primarias y prefiere repartir lugares entre sus socios. Con su incipiente construcción nacional, el economista busca desafiar esa lógica: “Competir nos hace mejores y ganar te da autoridad para discutir”, señalan en su entorno.



Socio de Rodríguez Larreta desde 2019, Lousteau y sus alfiles de su fuerza están integrados a la gestión de Pro. Además, tiene nueve legisladores porteños en la bancada de Evolución Radical, aliados del larretismo. Lousteau coincide con el alcalde porteño en la necesidad de llevar a Juntos por el Cambio hacia el centro. Por esa razón, insiste en “sumar identidades” para recuperar a los “defraudados” por la gestión de Macri. A su vez, aspira a que el conglomerado opositor deje de tener “una visión muy porteño céntrica”.



La incógnita del 2023



Mientras busca fortalecer el radicalismo, Lousteau también pone la mira en 2023. Consciente de que tiene un perfil nacional y que la UCR no encuentra hace años un candidato competitivo, es cauto a la hora de hablar sobre su futuro político. En su intimidad planea pelear por la jefatura de gobierno y apoyar el proyecto presidencial de Larreta. Es consciente de que Juntos por el Cambio deberá ocupar espacios en 2023 con postulantes competitivos para enfrentar al kirchnerismo a nivel nacional y en cada distrito. “Si Horacio termina bien su gestión y con buena imagen, no le queda otra que ir por la presidencia. ¿Dónde lo ponés si no? Hay que ocupar lugares”, remarcan cerca de Lousteau.



No obstante, el economista sabe que la pelea por la presidencia en 2023 es como una maratón: habrá que esperar a la instancia final para saber cómo llega cada corredor. Por eso, no rechaza de plano la posibilidad de sumarse a la contienda por la Casa Rosada. “¿Qué pasa si el proyecto de Larreta queda manco?”, dicen en el entorno de Lousteau. En ese escenario, tampoco descarta apoyar una eventual candidatura a presidente de Alfredo Cornejo, titular de la UCR, con quien mantiene una buena sintonía.



Los armadores de Lousteau repiten que la construcción nacional del economista no tiene como objetivo posicionarse en la carreta por la presidencia. Entiende que es necesario que exista un “radicalismo más fuerte” para evitar que “el Pro se quiera quedar con todo” en 2023. Es decir, la Nación, la Ciudad y la provincia. “Esto tiene que ser una construcción”, les dice a los suyos.



Lousteau, que también expone sus diferencias con los principales referentes de Juntos por el Cambio a la hora de confrontar con el Gobierno, tiene a Chrystian Colombo y Emiliano Yacobitti como sus principales consejeros. Sus diálogos con Enrique “Coti” Nosiglia suelen ser esporádicos.