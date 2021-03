Mercados optimistas: pese a la pelea, precios asumen un arreglo Buenos Aires-acreedores (referencia a Entre Ríos)

El domingo pasado el Gobierno de Axel Kicillof presentó a sus acreedores una propuesta de reestructuración de deuda que implicaba no aplicar quitas de capital, mejorar cupones, adelantar amortizaciones de bonos y reconocer intereses devengados.



Pero la oferta no alcanzó para conformar a los bonistas y un grupo de ellos realizó una contrapropuesta e inició una demanda ante los juzgados del estado de New York.



Lo curioso es que, pese al rechazo que recibió el ofrecimiento realizado por la provincia de Buenos Aires, los bonos emitidos por el distrito mostraron avances en los primeros días de la semana, ya que el mercado hizo una lectura positiva respecto del interés del gobernador por reavivar un diálogo que venía muy pausado.



"Los bonos de la Provincia experimentaron una fuerte suba el día lunes, considerando que la propuesta oficial implicaba un cierto piso a las valuaciones y el martes continuaron al alza luego de conocerse tanto la contrapropuesta como la decisión de iniciar la demanda, lo que sugiere que el mercado apuesta por el arreglo", señaló un informe de Grupo SBS.



El documento de este broker añade: "Recordamos que la vía judicial ya fue implementada por los acreedores de Entre Ríos, aunque la demanda luego fue retirada ante el acuerdo posterior, que implicaba mejores valores para los acreedores. Con todo, vemos valor en el Buenos28, Buenos24 y Buenos21(N), aunque en un escenario de compresión de tasas como el experimentado por otros provinciales toda la curva presenta retornos atractivos".



En línea con esta posición, Diego Ferro, quien preside el fondo M2M de Wall Street, agregó: "No creo que nadie quiera ir a un juicio largo contra Argentina, porque es una pérdida de plata y toma mucho tiempo".



Respecto de la demanda, Ferro consideró que se busca "generar un título en los diarios y meter presión porque el gobierno de Kicillof no está muy apurado por tomarse la negociación en serio".



"Casi todas las otras negociaciones de las provincias fueron serias rápidas y todo el mundo quería llegar a un acuerdo, mientras que el Gobierno de Buenos Aires es uno de los más ideológicos y tiene una posición dura", añadió.



Lo cierto es que la negociación se estiró ya 13 veces y la deuda provincial alcanza los u$s 7100 millones, aunque la demanda presentada en este caso por el Grupo de Tenedores AdHoc es por unos u$s 336 millones.



"La Provincia de Buenos Aires va a enfrentar un riesgo reputacional muy grande y dadas las múltiples extensiones y la falta de voluntad para llegar a un acuerdo. En el camino también se ganó la desconfianza de los inversores internacionales, los cuales ya están en su mayoría bastante desencantados con la deuda argentina en general", señaló a El Cronista Nicolás Viveros, estratega de Capital Markets Argentina.



No obstante, Viveros indicó que no cree que haya un riesgo sistémico hacia el interior de las reestructuraciones subsoberanas, "pero agrega más ruido en un contexto donde toda la deuda argentina (soberana, subsoberana y varios corporativos) viene muy castigada", advirtió.



Desde una lectura similar a la de Viveros, Ferro consideró: "No me parece que esto genere un impacto sistémico, porque no veo a muchas otras provincias tomando el mismo camino que Buenos Aires".



En lo que va del año, ya siete provincias lograron cerrar la reestructuración de sus deudas: Córdoba, Neuquén , Río Negro, Chubut, Mendoza, Salta y Entre Ríos.