Lo que hay que saber para viajar en Semana Santa: requisitos, declaración jurada y cómo tramitarlos (mención a Entre Ríos)

El Gobierno ratificó este lunes la continuidad de las medidas vigentes que permitirán la movilidad durante el feriado de la Semana Santa, pese a la delicada situación sanitaria que transparentó el Ministerio de Salud al confirmar la circulación comunitaria de nuevas variantes del coronavirus, más contagiosas y letales, provenientes de Brasil (las llamadas cepas "Manaos" y "Rio de Janeiro"), el Reino Unido y los Estados Unidos.



Con cuatro días festivos -del 1 al 4 de abril- se estima que uno dos millones de argentinos se movilizarán durante el fin de semana XL. La intención del Gobierno es que el movimiento turístico sea controlado para evitar que el número de casos se siga disparando.



Requisitos para viajar



Desde el pasado 1° de diciembre y hasta el 4 de abril de 2021, inclusive, todas las personas que se trasladen por el país deben sacar el Certificado de Verano. Este documento tiene el carácter de declaración jurada y puede llevarse impreso, en un mail, en formato PDF en el celular, o a través de la aplicación Cuidar.



El Certificado de Verano es obligatorio en aquellas jurisdicciones que hayan reglamentado su implementación.



Requisitos por provincia



Ciudad de Buenos Aires



Las personas no residentes de la Ciudad de Buenos Aires que permanezcan al menos un día en la Ciudad y lleguen desde más de 150 km de distancia y personas que residan en la Ciudad y reingresen luego de permanecer más de 4 días a más de 150 km de distancia, deberán completar una declaración jurada online y realizar un test al arribo a la Ciudad. En todos los casos, quedan exceptuados de realizar el test los menores de 12 años.



Si se lleva por vía aérea deberán realizar un test al arribo en Ezeiza. No requiere turno previo. Si se arriba en micro, deberán realizar un test al arribo a terminal Dellepiane. No requiere turno previo. Si se llega en vehículo particular u otros medios, deberás realizar el test dentro de las 72 horas en cualquiera de los puntos de testeo habilitados. Es necesario solicitar turno online con anticipación a la llegada, para coordinar el día de arribo a la Ciudad con el turno de testeo.



Corrientes



Se requiere un PCR negativo con 48 horas de anticipación al viaje. Además, se requiere una Declaración Jurada.



Misiones



Se requiere sacar el Certificado Verano. Se requiere certificado Covid-19 negativo realizado en las últimas 48 horas. No se pide seguro de viaje Covid-19 o cobertura sanitaria. Además se debe descargar la app "Misiones Digital" y realizar la autoevaluación de síntomas de Covid-19, que sirve como Declaración Jurada.



Entre Ríos



Se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado Covid-19 negativo. No se pide seguro de viaje Covid-19 o cobertura sanitaria.



Formosa



Se encuentra cerrada al turismo. Al llegar a la provincia se debe realizar una cuarentena de 14 días.



Chaco



No se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado Covid-19 negativo. No se pide seguro de viaje Covid-19 o cobertura sanitaria. Para ingresar hay que registrarste y gestionar un permiso provincial.



Santa Fe



Se requiere sacar el Certificado Verano. Registrarse en la aplicación Covid-19 de la provincia de Santa Fe y completar la declaración jurada. No se requiere certificado Covid-19 negativo. No se pide seguro de viaje Covid-19 o cobertura sanitaria. Además, se debe tener una reserva de un servicio o alojamiento turístico habilitado.



Córdoba



Se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado Covid-19 negativo. No se pide seguro de viaje Covid-19 o cobertura sanitaria.



Santiago del Estero



Se requiere certificado Covid-19 negativo para quienes ingresen por vía aérea. En caso de no tenerlo, al arribar al aeropuerto se realizará un test rápido cuya gestión estará a cargo del gobierno provincial. No se requiere sacar el Certificado Verano. Presentar declaración jurada.



Tucumán



No se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado Covid-19 negativo. No se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria. Se requiere Declaración Jurada.



Salta



Se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado Covid-19 negativo. No se pide seguro de viaje Covid-19 o cobertura sanitaria.