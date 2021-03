Provincias en jaque: aumentan los contagios, pero no recibirán fondos especiales del Gobierno (incluye a Entre Ríos)

Cuando todavía no empezó el invierno y la segunda ola de contagios de Covid-19 ya es un hecho las provincias se encuentran en una verdadera encrucijada: los niveles de recaudación empezaron a bajar y el Gobierno Nacional ya les anticipó que este año no habrá fondos especiales de emergencia para la pandemia o subsidios para enfrentar la batalla que se viene contra el virus.

Hace exactamente un año, Alberto Fernández había determinado una cuarentena estricta y la Casa Rosada empezaba a girar $ 120.000 millones para atender la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, tal como lo estableció en el decreto 352/2020. Una parte de esos fondos que provenía del Ministerio de Economía mediante un Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y la otra de Interior por medio de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que se giraron durante todo el 2020 a las provincias para atender la pandemia.

Sin embargo, este año las arcas del Estado aparecen más acotadas y la decisión política del gobierno por el momento es limitar la ayuda a las provincias mediante el plan de vacunación. Ni siquiera está previsto volver a distribuir los planes IFE o ATP para los sectores castigados por la pandemia.

El último informe del Gobierno alertó que en varias localidades del conurbano bonaerense aumentó exponencialmente la curva de Covid-19. También en el interior de país en provincias como Santa Fe, Tucumán, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Cruz y Santiago del Estero.

Hasta ahora, el Gobierno sólo avanzó con el plan de vacunación nacional para dar respuesta a ello y reasignó partidas presupuestarias para elevar fondos del Ministerio de Trabajo para el programa Repro II y también incrementó la partida de Salud en $29.300 millones con la idea de atender la adquisición de vacunas para la Covid-19, los servicios de logística y transporte y los tratamientos terapéuticos respectivos, en el marco de las "Acciones de Mitigación de la Pandemia Coronavirus Covid-19". Pero no habrá ningún fondo especial para las provincias.

"Este año no habrá ATN ni fondos especiales. Tampoco está previsto el subsidio al transporte o la energía reclamados por varios gobernadores. La ayuda se dará por medio de las vacunas", se limitó a explicar a El Cronista un funcionario de la Casa Rosada.

En el Gobierno entienden que la mejora progresiva de las condiciones económicas que se viene registrando en el territorio nacional han aliviado las razones que dieron origen al decreto del año pasado de ayuda espacial a las provincias. De hecho, tanto en el Ministerio del Interior como en Economía coincidieron en sostener que "en la actualidad el conjunto de provincias argentinas se encuentra en situación de superávit primario moderado".

Es decir no habrá fondos especiales para enfrentar la pandemia. Allegados al ministro de Economía, Martín Guzmán, dijeron a El Cronista que ante la nueva ola de coronavirus que ya se disparó desde la administración central se cumplirá con los mecanismos habituales que permiten financiar las políticas públicas provinciales mediante: la coparticipación federal de impuestos; las transferencias derivadas del Consenso Fiscal y las transferencias corrientes y de capital establecidas por el presupuesto nacional.

Sólo se girarán ATN o reservas del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial para atender deficiencias estacionales de caja o desequilibrios en las cuentas públicas provinciales, si se produjeran. Por ejemplo, esto se dio recientemente con los ATN girados por el Gobierno Nacional a las provincias afectadas por los incendios.

En el Ministerio del Interior aseguran que salvo el caso de Chubut que tiene sus cuentas en rojo y graves problemas de caja, el resto de las provincias tienen sus economías "bien cuidadas".

Es decir, que no perciben déficit y por ello no habrá giros de fondos especiales para la pandemia más allá de los insumos sanitarios, el apoyo logístico de los planes sociales y las vacunas contra el Covid.

En el Ministerio del Interior que lidera Eduardo "Wado" de Pedro explicaron que el año pasado había $60.000 millones acumulados en ATN y que por ello se pudo armar el fondo especial de atención por la pandemia.

Pero este año no hay tales partidas y la decisión política por ahora es no enviar fondos específicos extras. No sólo esto. En el Gobierno aseguran que el reclamo que recientemente hicieron los gobernadores del Norte Grande para obtener subsidios al transporte público o a la energía no está en la hoja de ruta de Alberto Fernández. Tampoco está contemplado dar respuesta a la baja de aportes patronales que se le dio a varias provincias del Norte Grande.

De hecho, Santa Fe y Entre Ríos hicieron reclamos a la Casa Rosada para obtener esos beneficios pero no le dieron lugar a esos pedidos ni está previsto darles por ahora nada de ello.

La situación de las provincias no podría ser peor en los inicios de la segunda ola de coronavirus y a las puertas del invierno: carecerán de ayuda extra del gobierno central y los niveles de recaudación impositiva están en baja sumado a la debacle económica en muchas actividades productivas.

Según el último informe de la consultora Aerarium, la recaudación impositiva provincial presentó un leve retroceso durante febrero, dado que la tasa de expansión interanual se desaceleró en 5.2 puntos respecto al mes previo.

El informe de baja de recaudación en las provincias revela también que los impuestos patrimoniales mantuvieron la desaceleración respecto a meses anteriores, cuando tuvo incidencia la prórroga de vencimientos impuesta en buena parte de las jurisdicciones como medida de alivio financiero frente al impacto de la pandemia. Sólo 5 jurisdicciones mejoraron su performance recaudatoria respecto a enero, destacándose los casos de San Juan, La Rioja, Río Negro y Misiones.