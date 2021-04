Alcohol cero: Buenos Aires busca sumarse a una ley que ya rige en 7 provincias (incluida Entre Ríos)

La Legislatura provincial debatirá sobre una ordenanza que hace poco se aprobó en Rosario y Moreno, y que también se aplica en Mar del Plata, Posadas, Neuquén, Ushuaia y Río Grande. Rechazo del sector vitivinícola.



Días antes de su trágico fallecimiento en un accidente automovilístico, el ministro de Transporte, Mario Meoni, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para avanzar en el tratamiento de un proyecto de ley sobre alcohol cero al volante en todo el país.



El funcionario nacional había mantenido contacto con varios gobernadores para poder progresar en la sanción de una iniciativa de gran interés. Por eso, los diputados Facundo Moyano y Ramiro Gutiérrez se encuentran trabajando en una iniciativa que en los próximos días se discutirá en la Comisión de Transporte, Salud y Legislación Penal.



Sin embargo, en la actualidad, ya son siete las provincias en las que rige el alcohol cero: Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz. En todas se aplica una ley provincial pero sin contar con un marco nacional. Y en las próximas semanas, Buenos Aires podría convertirse en la octava si el proyecto de ley presentado por la senadora bonaerense Claudia Rucci sigue avanzando.



Características



El proyecto establece que “no podrá circular por las rutas, caminos, autopistas, semiautopistas o autovías nacionales y otros espacios del dominio público nacional sometidos a jurisdicción provincial, así como en rutas, caminos, autopistas, semiautopistas o autovías provinciales y/o municipales existentes en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, el conductor de vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por un mil (1.000) centímetros cúbicos de sangre”.



“Hay herramientas políticas, pero no han sido exitosas porque los números no bajan. El Código Penal fue agravando la pena, sin embargo el control de alcoholemia sigue siendo una infracción de tránsito y no hay agravantes. Este proyecto intenta subsanar y poner la gravedad de este hecho en el lugar que corresponde”, le dijo a Ámbito, la senadora Rucci.



Pero no sólo las provincias se unen en esta causa, son varias las ciudades que ya dieron pasos concretos y hoy cuenta con tolerancia cero para el alcohol al volante. Se destacan Mar del Plata, Neuquén, Posadas, Ushuaia y Río Grande. El último distrito en sumarse fue Rosario, donde el intendente Pablo Javkin promulgó días atrás la ordenanza que entrará en vigencia desde las 0 horas del 8 de mayo. “Dimos un paso más para cuidar a los rosarinos y rosarinas. Volvamos al respeto. Por la vida, por los que ya no están y por todos”, expresó el jefe comunal por las redes sociales.



No es el único en agregarse en los últimos días. El distrito de Moreno se convirtió hace dos semanas en el primer municipio del Conurbano en aplicar la tolerancia cero de alcohol para conductores. La misma fue aprobada por el HCD local y promulgada por la intendenta Mariel Fernández basándose en que el 50 por ciento de las causas de mortalidad vinculada a hechos de tránsito están relacionadas con el consumo de alcohol. Claro que el avance que está teniendo la iniciativa en las distintas provincias no cayó bien en todos los sectores. Desde la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se manifestaron en contra del proyecto con el apoyo de 12 cámaras y asociaciones del sector. José Alberto Zuccardi, presidente de Coviar, aseguró que “la tolerancia cero es una medida demagógica, que lejos de cuidar a las personas deja libre la mesa de los argentinos al avance de bebidas industriales edulcoradas con productos nocivos para la salud, como es el jarabe de maíz de alta fructuosa”. Y agregó que “estamos a favor de endurecer las penas para todos aquellos que violen las normas de tránsito, pero estamos convencidos de que este proyecto no es la forma de lograr reducir los siniestros viales”.