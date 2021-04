Restricciones: presencialidad "regulada", primer acuerdo AMBA (mención a Bordet)

Principio de acuerdo entre Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires para mantener las medidas de restricción, aumentar los controles en la circulación y el transporte público sosteniendo un esquema de presencialidad “administrada” en las escuelas, en principio, de nivel inicial y primaria. Santiago Cafiero, Felipe Miguel y Carlos Bianco se reunieron en Casa Rosada donde se analizó una desaceleración en la curva de contagios del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no alcanza a relajar el alto nivel de ocupación de camas de terapia intensiva. Los jefes de Gabinete de las tres jurisdicciones volverán a juntarse el jueves, antes del anuncio del nuevo DNU presidencial, para evaluar si la tendencia de contagios sigue a la baja: el objetivo es llevar el promedio a una meseta de 15 mil casos diarios antes de la llegada de la tercera ola, prevista para mediados de mayo.



Sobre la mesa de trabajo de Cafiero, Bianco y Miguel también estuvo un nuevo pack de cierres de comercios no esenciales como peluquerías, mueblerías y otros comercios, en especial los ubicados sobre avenidas. Sólo se permitiría la atención en la puerta o vía on line. También se podría acotar aún más el listado de trabajadores esenciales que quedarían habilitados para usar el transporte público. El punto central del acuerdo para recomponer la mesa del AMBA luego de la judicialización del DNU de Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense hasta el próximo viernes, fue la denominada presencialidad “adminstrada”. En la reunión de Cafiero y Carla Vizzotti con el comité de expertos el lunes por la noche en Rosada se detectó que la suba de contagios entre jóvenes afecta principalmente a los alumnos de escuelas secundarias. Por eso, a partir del próximo lunes, se habilitaría la presencialidad en la educación inicial (jardines de infantes) y en las primarias del AMBA. No es un dato menor. Por primera vez, Nación y provincia de Buenos Aires se abren al reclamo de la Ciudad para garantizar la presencialidad en las aulas. "Está contemplado en nuestro plan jurisdiccional de regreso seguro a clase. Los distintos grados de presencialidad y escalonamiento", confirmaron anoche ante Ámbito desde la administración Kicillof.



El objetivo del Gobierno nacional, más que al cierre de escuelas donde se cumplen los protocolos, apunta a desalentar la circulación en la “periferia” de los centros educativos. Es decir, lograr que los padres regresen a sus hogares después de las clases sin realizar paseos, visitas a locales comerciales, reuniones en plazas o aglomeraciones en locales gastronómicos. En el medio de Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, el Presidente deberá volver a tomar la decisión final. El Gobierno bonaerense presiona para tomar medidas más restrictivas. En Ciudad, están dispuesto a aplicar nuevas restricciones siempre y cuando lo último que se cierre sea la educación. La cantidad de contagios que el lunes había bajado a 18.793, se volvió a disparar ayer a 25.495 casos positivos en todo el país.



“En general, en el resto de los países, se usó el criterio de 200 contagios cada 100 mil jóvenes para decretar el cierre de escuelas. En la Ciudad el promedio es de 1350 contagios cada 100 mil y las escuelas siguen abiertas”, advirtió ante la consulta de Ámbito un funcionario del Ministerio de Salud de la Nación. La franja de 0 a 19 años pasó de 80 casos en febrero a 450 el 15 de abril, lo que implica que se multiplicó por 5. Una tendencia que ya registraron los hospitales pediátricos, que incrementaron sus pacientes. El segundo grupo en el que más crecieron los casos fue en la población entre 10 y 19 años, que pasó de 363 notificaciones durante la semana 7 a 1.757 durante la semana 15 (del 12 al 19 de abril), lo que implica que los casos se multiplicaron 4,84 veces.



Por la tarde, el Presidente encabezó desde Casa Rosada una videoconferencia con gobernadores del Norte Grande, con el propósito de analizar la situación epidemiológica ante la segunda ola de coronavirus en la Argentina. Con la participación del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, participaron los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones). También participan los mandatarios provinciales Gustavo Valdés (Corrientes), Ricardo Quintela (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Sergio Uñac (San Juan). En paralelo, Cafiero juntó desde las 18:30 en el salón Eva Perón de la Casa Rosada, a los ministros de Salud, Carla Vizzotti y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con empresas proveedoras de oxígeno.



Durante el encuentro se trabajó junto a las empresas proveedoras para garantizar el abastecimiento de oxígeno para los establecimientos de salud de todo el país en el marco de la pandemia de covid-19. También estuvieron presentes el secretario de Calidad de Salud, Arnaldo Medina; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; el secretario de Obras Públicas, Martín Gill; la jefa de Asesores del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona; el subsecretario de Medicamento e Información Estratégica, Gastón Moran; la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apolito y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Matías Ginsberg.