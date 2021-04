Zoom contra el Covid: Larreta elogió las restricciones de Alberto, Kicillof alertó que "la meseta es un desastre" (mención a Bordet)

El presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles 28 de abril una nueva reunión con gobernadores, en este caso los del centro y sur del país luego de la videoconferencia de ayer con los mandatarios del norte, para analizar la situación epidemiológica en el contexto de la segunda ola de coronavirus.

A través de una videoconferencia que inició a las 17.45, el Presidente y 11 gobernadores más el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intercambiaron opiniones y posturas sobre la situación sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Al igual que ayer, Fernández estuvo acompañado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, por el titular de Interior, Eduardo Wado de Pedro, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. Además del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; estuvieron conectados los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Chubut, Mariano Arcioni; de Córdoba, Juan Schiaretti; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Mendoza, Rodolfo Alejandro Suárez; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santa Fe, Omar Perotti; y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Primero, Vizzotti expuso sobre la situación sanitaria, nuevas variantes del Covid-19, estado del mapa epidemiológico en el país, camas de terapia intensiva con pacientes mas jóvenes, plan de vacunación y la demanda de oxígeno y anestésicos.

Luego, Fernández opinó: "Está claro que hay un epicentro en el AMBA pero hay alertas en varios lugares del país. En este año aprendimos de la experiencia. El secreto es reducir la circulación. Hay que ver cómo nos ayudamos para hacer cumplir las restricciones. No sólo hay que cuidarse a la noche, hay que cuidarse de día. El virus no sale a las 20 hs, el virus está todo el día. Hay que recordar que los cuidados deben cuidarse durante el día también, hay que hacer esa tarea docente con la sociedad. Hay que reforzar los controles. Si estamos de acuerdo en restringir circulación me tienen que acompañar en el cumplimiento de las normas".

Luego, cada gobernador habló sobre la situación sanitaria de su distrito y trasladaron sus preocupaciones:

Alberto Rodríguez Saá (San Luis): "Nuestro sistema de salud está tensionado. Las medidas que tomó el Presidente hicieron efecto. Es una lucha día a día. El mayor grupo de contagio es de 19 a los 39 años. Ya tuvimos un muerto de 29 años, preocupante. A favor de prolongar la restricción nocturna".

Sergio Ziliotto (La Pampa): "La Pampa está bien pero sabemos que no vamos a estar bien. Seguimos con las mismas restricciones desde el 4 de enero. Veníamos con 100 casos promedio y ahora es de 250. Aplicamos toda la vigencia del DNU de Nación. Las clases son presenciales pero parciales. Cómo máximo 3 veces por semana a la escuela. Destacó la experiencia de La Pampa como único productor público de oxígeno del país.

Alicia Kirchner (Santa Cruz): "Ya vacunaron 100% salud y 100% mas de 60 años".

Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires): Primero destacó el encuentro entre todos. Las reuniones de Salud, gabinete, seguridad y transporte. La situación en Caba: "Las medidas que impulsaste vienen bajando la circulación de transporte publico y de particulares. Tenemos una meseta después de una crecida muy grande. Estamos en 2700 casos que es alto y preocupante igual. Nos genera tensión en el sistema de salud. Estamos atentos y preocupados y vamos a reforzar las medidas, estamos de acuerdo con todo lo que podamos hacer para restringir la movilidad. Se acordaron medidas con Seguridad, cerrar 25 accesos, incrementar retenes, cerramos bocas de subtes. Controlar más la circulación durante la noche. Solicitar re empadronamiento para permisos esenciales. Mañana hay otra reunión de Gabinete para avanzar en otras restricciones. Estamos preocupados pero es cierto que las medidas del gobierno nacional están dando resultados. Estamos vacunando a fondo, terminamos los mayores de 70. Elogió el plan Detectar de Nación".

Arabela Carreras (Río Negro): "Bariloche hoy tiene restricciones acorde a las ciudades con mayor riesgo. Incluye la no presencialidad en las escuelas. Estamos con mucha ocupación de camas UTI".

Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires): "En PBA sufrimos durante el ultimo mes el crecimiento exponencial de casos y utilización de UTI como nunca en la pandemia. Hace 1 semana se estabilizan los casos y se redujo el ingreso a UTI. Las medidas que tomaste Alberto evitaron un desborde sanitario en el AMBA. Si seguimos en meseta es un desastre, hay que reducir los casos. Hay que aplanar urgente la curva. La secuencia se viene repitiendo de manual, arranca Caba, sigue en el Amba y después el interior de PBA. Con el agravante de cepas más contagiosas y letales. hay que buscar la forma de reducir la circulación. Las escuelas implican una movilidad muy grande, bajar la circulación implica bajar los contactos y los contagios. Hoy tenemos una urgencia: hay que liberar camas en los hospitales. Las decisiones que tomes Alberto en el AMBA vamos a acompañar".

Juan Schiaretti (Córdoba): "El pico de internación fue 1700, hoy estamos en 1612. En Córdoba pico de casos por Semana Santa y ahora meseta alta. El fenómeno que hay es que tenemos más casos en el interior que en la ciudad de Córdoba. Todavía no verificamos circulación comunitaria de nuevas cepas. Pero sabemos que más temprano que tarde va a llegar y vamos a tener más casos. Tomamos medidas para evitar circulación y recreación e iremos profundizando esas medidas. El virus va a llegar y vamos a estar complicados. Estamos en meseta alta para la llegada del invierno. Agradezco Alberto que trabajemos juntos, a todo el gobierno nacional, vamos tocando la sinfonía con las particularidades que tiene cada región".

Mariano Arcioni (Chubut): "Estamos aplicando medidas de cuidado en la circulación. La vacunación es excelente. Estamos cerca de cumplir la población objetivo. Es obligatorio ingresar con PCR a la provincia. Hoy tuvimos mucho impacto, pasamos de 160, 170 casos a 250. A veces las medidas son antipáticas pero la salud es prioritaria".

Omar Perotti (Santa Fe): "Tenemos el 86% de camas criticas ocupadas, con 65% Covid. Estamos altos con los casos, tuvimos un pico de 3000. Suspendimos cirugías, desde las 21 no tenemos circulación. Propuso liberar la transmisión del clásico Newells/Central para no generar circulación".

Omar Gutiérrez (Neuquén): "Las escuelas funcionan con semi presencialidad. Felicitamos la gestión internacional para gestionar vacunas".

Rodolfo Suárez (Mendoza): "Coincidimos todos. Estamos en una meseta de casos alta, peligrosa, con el sistema sanitario complicado. La restricción nocturna nos permitió controlar mejor los eventos y las fiestas clandestinas. Ayer extendimos la franja horaria un poco más. Escalonamos horarios de ingreso a las escuelas, administración pública y comercios. La movilidad bajó, por el miedo y la conciencia de la gente. Necesitamos seguir coordinando la entrega de insumos, tenemos dificultad con los respiradores.

Gustavo Melella (Tierra del Fuego): "Vivimos unas semanas de crecimiento, hoy Ushuaia está mejor que Río Grande. Suspendimos cirugías programadas. Las clases son semi presenciales, una semana si otra no. Vamos a exigir PCR al ingreso de la provincia. Vacunamos a mayores de 60 y personal de salud.

Ayer se llevó a cabo la primera consulta, también en forma virtual, con los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de Salta, Gustavo Sáenz; de Formosa, Gildo Insfrán; de Chaco, Jorge Capitanich; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Tucumán, Juan Manzur; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Catamarca, Raúl Jalil; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de La Rioja, Ricardo Quintela; y de San Juan, Sergio Uñac, en la que se abordó una agenda similar.

Durante la reunión del pasado martes, el jefe de Estado subrayó a los gobernadores del norte que "la premisa es bajar la cantidad de contagios" de coronavirus en la Argentina. Así lo indicaron a NA altas fuentes del Gobierno, que precisaron que el Presidente pidió a los mandatarios provinciales "garantizar que la circulación y los contactos sociales sean lo menor posible".

Hasta el momento, la Argentina registra un total de 2.928.890 casos positivos de coronavirus y 62.947 muertes: el último reporte arrojó que en las últimas 24 horas hubo 23.718 contagios y 348 fallecimientos.