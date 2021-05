Nación pide a gobernadores desactivar marchas (mención a ciudades entrerrianas)

La resistencia a las restricciones que impulsó Alberto Fernández -y que acompañaron los gobernadores- llevó a que el fin de semana se llevaran a cabo protestas en distintos puntos del país. En ese marco, crece la tensión por la convocatoria de sectores de la oposición para realizar hoy marchas de rechazo al confinamiento, en las que la Casa Rosada instó a los mandatarios a actuar con las Policías locales para evitarlas.



A través de distintos hashtags en redes sociales se difundieron convocatorias para cuestionar la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, principalmente en lo que se refiere a las restricciones.



El punto de concentración no está unificado y la convocatoria no fue reconocida oficialmente por dirigentes de Juntos por el Cambio. Sin embargo, ante el llamado a movilizarse, el Gobierno aclaró que no están permitidas ni las protestas de “organizaciones sociales ni marchas políticas” y pidió a las administraciones provinciales que las disuadan con las fuerzas de policía local. El secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, dijo ayer que se debe “tratar de disuadir para que no se haga la marcha, negociar la situación para que no ocurra”. “Las jurisdicciones tienen que actuar en ese sentido con sus policías y nosotros con las Fuerzas Federales en los lugares de concentración”, agregó Villalba. También la ministra de Seguridad Sabina Frederic indicó ayer que buscan desactivar las protestas. “El sector que más nos preocupa es el que convoca mañana (por hoy), que está en contra de todo y ni siquiera cree que hay una pandemia, y es el más peligroso”, dijo ayer la funcionaria nacional.



En rigor, durante el fin de semana se realizaron marchas en distintas provincias contra las medidas. En La Rioja, por caso, hubo una concentración de comerciantes frente al domicilio particular del gobernador Ricardo Quintela. En el peronismo riojano apuntaron contra la intendenta capitalina Inés Brizuela y Doria (UCR).



En línea con los pedidos nacionales, en Santa Cruz la policía provincial procedió a desalojar en la madrugada de ayer un acampe de enfermeros frente a la gobernación. La gestión de Alicia Kirchner informó que el operativo se realizó en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado Federal de Río Gallegos. También una manifestación terminó con agresiones al intendente de Bell Ville, el radical Carlos Briner. La UCR cordobesa se solidarizó con el jefe municipal, quien a su vez apuntó contra el gobierno de Juan Schiaretti. En los últimos días se habían superpuesto protestas de comerciantes en la capital cordobesa.



También en Entre Ríos hubo reclamos en distintas localidades, como Chajarí o Concordia.