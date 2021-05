Se terminó el confinamiento estricto: ¿Cómo siguen las restricciones por el Covid? (mención a Entre Ríos)

Tras los 9 días de confinamiento implementados para bajar los contagios de coronavirus en el marco de la segunda ola, comenzó una nueva etapa de medidas preventivas. ¿Qué actividades están permitidas? ¿Qué pasa con el transporte público?



De esta forma, se vuelve a lo establecido en el DNU 334/21 y regirá entre el 31 de mayo y el 11 de junio, con excepción de los días 5 y 6, cuando estarán vigentes mayores medidas preventivas para reducir la circulación.



Siguiendo los parámetros del proyecto de ley enviado al Congreso nacional, en el DNU 287 publicado el 1 de mayo se dividió a todo el territorio nacional en cuatro categorías, según la incidencia, razón y ocupación del sistema sanitario: bajo riesgo, medio riesgo, alto riesgo y alarma epidemiológica y sanitaria.



La norma establece cuáles son las restricciones para zonas de alarma epidemiológica y sanitaria, una definición reservada para los aglomerados urbanos de más de 300.000 habitantes cuyo número de casos confirmados acumulados de los últimos catorce días por 100.000 habitantes sea igual o superior a 500 o si el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor o igual al 80 por ciento.



Estos son la Ciudad de Buenos Aires, el Aréa Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) integrada por cuarenta departamentos, el aglomerado urbano de Córdoba, de Corrientes, de Paraná (Entre Ríos), de Mendoza, de Confluencia (Neuquén), de General Roca (Río Negro), de Gran Salta, de Santa Fe, de Rosario, de Santiago del Estero y del Gran Tucumán.



¿Cómo siguen las restricciones en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires?



Actividades prohibidas: shoppings y centros comerciales; las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados; actividad de clubes, gimnasios y establecimientos afines; casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta suspendidos; deportes grupales de contacto al aire libre; reuniones sociales en domicilios particulares y la circulación entre las 20 y las 6 de la mañana del día siguiente



Además están suspendidas las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles. No obstante, cada provincia tiene potestad de adherir o no y en varios distritos regresaron los chicos a las aulas.



La Ciudad implementó un esquema diferenciado según los niveles: jardín, primaria y las escuelas especiales volverán a una presencialidad total; 1° y 2° año de la secundaria tendrán un sistema bimodal; y de 3° a 6° año seguirán con clases virtuales. Mientras que en los 121 munipicios bonaerenses que se encuentra en fase 2, por ser considerados de mayor riesgo sanitario y epidemiólógico, continuarán las clases virtuales.



Transporte público: ¿Quiénes lo pueden utilizar?



El transporte público está reservado para los trabajadores esenciales y las personas autorizadas. Además, para utilizarlo deberán tener el Certificado Unico Habilitante de Circulación.



¿Cómo funcionarán los locales gastrónomicos?



Deben cerrar entre las 19 y las 6 del día siguiente, salvo en las modalidades de reparto a domicilio y también en la modalidad de retiro, siempre que esta última se realice en locales de cercanía. Entre las 6 y las 19 solo podrán atender a sus clientes y clientas, hasta 4 personas, en espacios habilitados al aire libre.



Zonas de bajo o medio riesgo Epidemiológico



Y en lo que respecta a las zonas de medio o bajo riesgo epidemiológico y sanitario, son los gobernadores los que "pueden adoptar medidas que disminuyan las circulación para prevenir la transmisión del coronavirus".