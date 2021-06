Israel calificó de “inaceptable” el voto del gobierno de Alberto Fernández ante la ONU (mención a Urribarri)

El embajador de Argentina en Israel, Sergio Urribarri, se presentó este martes ante el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí para dar explicaciones por el voto del gobierno de Alberto Fernández en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) a favor de la apertura de una investigación por presuntos crímenes de guerra de ese país en Gaza.



En un comunicado, el Director General Adjunto para América Latina y el Caribe, Modi Ephraim, manifestó que que el apoyo de Argentina a esta resolución "ignora el terrorismo de Hamas" y "es algo que Israel considera inaceptable".



Además, calificó de "inconcebible" el respaldo de un país que sufrió atentados terroristas, en referencia al ataque a la embajada de Israel y la sede de la comunidad judía (AMIA) en Buenos Aires.



Ephraim señaló que la expectativa de Israel es que "el gobierno de Argentina apoye a Israel en momentos difíciles a la luz de la amistad entre los países a través de los años y la alianza en la lucha contra el terrorismo".



Según pudo saber Clarín, en la reunión con Urribarri, que duró una hora y cuarto, los dirigentes israelíes trasmitieron los duros planteos del gobierno de Benjamín Netanyahu al de Fernández por su apoyo en la ONU.



Más allá de estos cuestionamientos, durante la reunión también se trataron las negociaciones para el ensayo de la vacuna israelí en la Argentina.



Argentina, Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, China, Gabón, Indonesia, Libia, Mauritania, Mexico, Namibia, Pakistán, Rusia, Senegal, Somalia, Sudan, Uzbekistan y Venezuela formaron parte del grupo de 24 países entre 47 que votaron una resolución la semana pasada en la que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que los ataque de misiles lanzados por Israel contra Gaza -en los que murieron 255 palestinos- podrían constituir "crímenes de guerra."



La resolución instó a crear una comisión para investigar las violaciones "contra el derecho internacional y humanitario que se habrían cometido en los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Este, e Israel".



Sin embargo, la tensión diplomática con Israel comenzó luego de un comunicado la Cancillería argentina, a cargo de Felipe Solá, que cuestionaba el "uso desproporcionado de la fuerza"..



"La República Argentina expresa su honda preocupación por el dramático agravamiento de la situación en Israel y Palestina , el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unidades de seguridad israelíes ante protestas por posibles desalojos de familias palestinas de sus hogares en los barrios de Sheikh Jarrah y Silwan, así como por la respuesta a través del lanzamiento de misiles y artefactos incendiarios desde la Franja de Gaza", expresó el escrito.



Esta postura cayó mal en sectores de la colectividad judía en Argentina y la embajadora de Israel en nuestro país, Galit Ronen, manifestó que el comunicado oficial “no expresa la buena relación” entre los países y que lo ven “con preocupación”.



El Presidente y el titular de la DAIA



El lunes, Alberto Fernández recibió a la cúpula de la DAIA, que llevó su queja por la posición Argentina ante la ONU contra Israel y le recriminaron que "la abstención hubiese sido el escenario más prudente".



"No logramos que Argentina reconozca a Hamas como una organización terrorista... No nos convencieron los argumentos (del Presidente), le dijimos que, desde todo punto de vista, este voto es inapropiado y que esa votación ha provocado un dolor en la comunidad judía y en general. Le pedimos que la próxima vez lo piensen de nuevo y no cometan la misma torpeza”, afirmó el presidente de DAIA, Jorge Knoblovits, este martes en radio Metro.



Desde el Gobierno solo se emitió un protocolar comunicado, con una foto del encuentro, en el que Fernández defendió la posición de su gobierno ante el organismo internacional