Un matarife de Etchevehere para la Rural ultra

Luego de haber vencido en las elecciones por un margen acotado al oficialismo encabezado por Daniel Pelegrina, el nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, celebró el triunfo con una foto en su cuenta personal de Twitter. La postal sintetiza de manera acabada el esquema de financiamiento, respaldo y poder que lo llevó al sillón de la entidad rural. A Pino, un histórico del sector de los matarifes, se lo ve al lado del ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, su padrino en la empresa; y muy cerca de David Lacroze, uno de los principales inyectores de fondos de Cambiemos, casi desde los años de Compromiso por el Cambio, el embrión del PRO. Una pintura de lo que vendrá.



La foto refleja el tono que tendrá la Rural, más radicalizado que la conducción saliente, que ya era manifiestamente opositora al peronismo. En los comicios de la entidad votaron, por primera vez en muchos años, 1800 socios (sobre más de 3300), pero el márgen de la victoria de Pino sobre Pelegrina fue solo de 60 votos. Aún en ese margen corto, los de Pino, bajo la lista Compromiso Federal, se quedaron con los distritos 0, 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Y en Entre Ríos, donde los Etchevehere le imprimieron militancia fuerte, sacaron casi el 70 por ciento del total sobre 120 socios.



No fue Entre Ríos el distrito más relevante, dado que el grueso estuvo en provincia de Buenos Aires, pero uno de los hermanos de Etchevere, Juan Diego, será el presidente de la SRA de esa provincia. El menor de los Etchevehere es quien figura como administrador del campo en disputado con los activistas del Proyecto Artigas y la propia hermana de la familia. Naturalmente, la victoria por poco, aunque importante, también habla de dos cuestiones: la primera, que un sector del PRO vinculado a Etchevehere tiene aún mucho rechazo en sectores agropecuarios. Y la segunda, que la Rural es una entidad con una representación no sólo en disputa versus el campo negociador, sino en la propia dinámica diaria de la Mesa de Enlace. Hoy, de hecho, esa entidad sobrevive más que nada abrazada a los ingresos que aporta el predio ferial de Palermo.



El nuevo perfil de la entidad



"Nosotros somos aliados de la Argentina, un motor de generación de divisas y alimentos. Es poco prudente tener un enfrentamiento con el Gobierno de turno", dijo Pino en declaraciones radiales. Pero un rato después graficó que el Gobierno pone al campo como a su enemigo. También prometió, a diferencia de Pelegrina, ingresar como miembro del Consejo Agroindustrial, la rama negociadora del campo. Aún en este camino sinuoso de declaraciones, la posición de la nueva Rural será de combate, avisan en las filas de Pino, un matarife de 55 años que es técnico en Producción Agropecuaria de la UCA. Un hecho reciente, el del conflicto por el Gobierno con la carne, la rama de los Etchevehere fue la que pidió que la Mesa de Enlace ampliara a un cese de venta de granos y porcinos.



En las últimas horas, luego de su triunfo, se filtró en redes sociales un video particular de su adolescencia. Se lo ve a un Pino de 17 años entrevistado en el año 1982, en el marco de un colegio secundario. Allí, se pone a disposición del Gobierno para ir a combatir a las Malvinas. En una entrevista radial reciente, lo confirmó el propio nuevo titular de la Rural, quien contó además que, quien finalmente fue a la guerra y volvió al país, fue uno de sus hermanos.



Pino -quien es productor agropecuario y comercializador de carnes, con actividades de cría, recría, engorde y genética de animales en dos explotaciones localizadas en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos-, niega más allá de la foto que puso en Twitter, ser un delfín de Etchevehere. "También trabajó con Miguens y Biolcatti", señalaron a Página I12 desde su entorno. Pero la biblioteca de acciones no acompañan ese intento de independencia. Cuando Macri decidió que Etchevehere sería su ministro de Agricultura, la Rural definió que había que premiarlo con un bono de 500 mil pesos. Uno de los artífices de esa decisión, fue Pino, quien al momento era vice de Etchevere en la SRA.



El armado atrás del candidato



El armado de la lista de la nueva Rural muestra detalles interesantes y curiosos. El vice de Pino será Marcos Jorge Celedonio Pereda Born. En la actividad lo pusieron el mote del "hombre del helicóptero", porque cuentan que no recorre los campos sino es por vía aérea. Pereda -hijo de Matilde Born Frías, hermana de Jorge y Juan Born- fue uno de los principales financistas de la campaña de María Eugenia Vidal, vías dos empresas propias. Hace unos años, jugó fuerte en la compra de terrenos y accedió a hectáreas frente a la pastera Botnia.



En la foto de celebración con Pino también aparece David Lacroze. Es un personaje central de la conexión política. Fue uno de los financistas del PRO desde su fundación, y es el propietario de la casa en Villa La Angostura que utilizó Macri para varios hitos de descanso durante su gestión. Lacroze no sólo es cercano a Etchevehere, sino también a Patricia Bullrich y al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Ex funcionario de la Junta Nacional de Granos en la dictadura, Lacroze se hizo conocido cuando increpó al vicepresidenta Cristina Kirchner, en un viaje en avión. Martín Goldstein, de Cleanosol, otro hombre del agro, es uno de los empresarios que también dio apoyo a Pino. Y también fue aportante de campaña de Cambiemos.