Cepo a la carne: el campo pide ver a Fernández, pero no descarta endurecer su protesta (cita de dirigente entrerriano)

Luego del cese de comercialización de hacienda en pie por 14 días corridos en rechazo al cierre de las exportaciones de carne vacuna, para la Mesa de Enlace la medida tuvo un acatamiento contundente y ahora, en un impasse que se abre, espera el llamado al diálogo por parte del Gobierno. Si eso no ocurre, en la agrupación ya hay voces que alertan con un endurecimiento de la protesta. En un comunicado, la Mesa de Enlace le pidió una audiencia al presidente Alberto Fernández.

“Esto demuestra la necesidad que tenían los productores de manifestarse a través de alguna medida de protesta”, dijo a LA NACION Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y adelantó que en las sucesivas reuniones con el resto de las entidades agrupadas irán viendo cómo se desarrollan los acontecimientos.

“Vamos a esperar unos días a ver si se abre un impasse de diálogo con el Gobierno si es que tiene intenciones de dialogar con nosotros. Por supuesto, que si no existe ningún tipo de contacto por parte del Gobierno, estamos viendo la posibilidad de llevar adelante un cese de comercialización más profundo, con la participación de todos los sectores del campo, pero eso lo decidirán los productores en sus bases con cada una de sus entidades, y ver de qué manera se puede realizar”, aseguró.

En coincidencia, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), sostuvo que el paro tuvo una adhesión “sin precedente”. “Ahora estamos generando la ventana para normalizar la comercialización y que se aprovisionen todos los circuitos de inserción de la carne.

Por otro lado, buscaremos generar instancias de diálogo con todos los actores de la cadena y con el Gobierno para tratar de encontrar el mejor camino a una solución que restituya las exportaciones de carne”, señaló.

“Entendemos que no debe existir esta imposición de medidas como tampoco la necesidad que haya protestas en contra de las medidas, sino un camino de consenso para poder avizorar un mejor futuro, con mayor producción y certidumbre donde los productores piensen en producir y tener el ingreso de divisas que necesita el país”, añadió.

Por su parte, Nicolás Pino, nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), reiteró que la medida de frenar las exportaciones es mala. “Vemos que se pueden aplicar otras soluciones para resolver los problemas.Hoy finaliza el cese de comercialización y esperamos que se abra un espacio de diálogo entre los productores y el Gobierno”, afirmó.

En tanto, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), consideraron como positivo el paro del campo.

El titular de la entidad ruralista asociada a CRA, Horacio Salaverri, destacó la alta adhesión en los distintos eslabones de la cadena cárnica, desde productores hasta consignatarios de hacienda.

“Es un claro mensaje al Gobierno para manifestarle la preocupación del sector y de lo equivocada que fue la medida tomada. En esta ventana que hemos dado todos debemos reflexionar, sobre todo el Gobierno que debe darse cuenta de su error y de la necesidad de la eliminación del cepo a la exportación de carne y, por sobre todo, un llamado al diálogo para encontrar una solución a la cuestión planteada”, dijo el dirigente.

En este contexto, recordó el pedido de ayer del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), donde confluyen 61 entidades del sector. El CAA expresó su preocupación y rechazo a todo tipo de medida que limite las exportaciones, “tal como la reciente suspensión de exportaciones de carne bovina, que no contribuye a promover más producción, ni a crear empleo, ni a favorecer a los consumidores que tienen afectado su poder adquisitivo”.

Comunicado de la Mesa de Enlace

En un comunicado, la Mesa de Enlace señaló que la medida de cerrar las exportaciones no logró hacer caer los precios de la carne al público.

“El alto acatamiento demuestra que lo que dijimos es correcto. Que el sector no tolera más que se dispongan medidas que ya fracasaron, de manera inconsulta, que perjudican seriamente una actividad cuya recuperación llevó muchos años. Además, las consecuencias no deseadas ya se vieron también: los precios de la carne no bajaron en góndola. Lo dijimos hasta el cansancio: cerrar las exportaciones no es una medida adecuada para generar un impacto real que implique la mejora de los precios que pagan los argentinos por la carne”, dijo.

En este contexto, la agrupación se dirigió a Fernández: “Elevaremos un pedido de audiencia al presidente de la Nación, Alberto Fernández, buscaremos dialogar con gobernadores y nos reuniremos con representantes de los distintos eslabones de la cadena cárnica. Es necesario encontrar alternativas que no destruyan una vez más la ganadería argentina, que no afecten más el bolsillo de los argentinos, que no nos hagan perder credibilidad ante el mundo y que no se siga afectando la economía nacional, con medidas inadecuadas”.