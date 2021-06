El Gobierno acelera la vacunación porque ve "probable una tercera ola" (dosis a Entre Ríos)

El Gobierno celebró este sábado 5 de junio el "fuerte avance" de la campaña de vacunación contra el coronavirus y destacó que en la última semana casi dos millones de personas se inmunizaron. Si bien también destacan la llegada de más dosis de forma más asidua, desde el Ministerio de Salud alertaron de que "es probable que haya una tercera ola".



"Que exista una tercera ola o no, no es el problema. Es probable que haya una tercera ola. El problema es la magnitud que tenga”, expresó el secretario de Calidad del Ministerio de Salud, Arnaldo Medina, en diálogo con la radio AM750.



Para el funcionario que depende de el Ministerio de Salud que encabeza Carla Vizzotti, "la ola actual prácticamente está poniendo en jaque el sistema de salud. Las restricciones han tenido efecto. Se ha logrado que los casos no crezcan fuertemente. Se está viendo una especie de amesetamiento de los contagios".



"Estamos viviendo un momento de tensión, pero ya estamos viendo los efectos de las vacunas. En algún momento se va a dar una caída en la cantidad de internados graves y en las muertes. Es de esperar que esto ocurra, más allá de la máxima tensión que estamos viviendo”, confió Arnaldo Medina.



Asimismo, comentó: "Los países más ricos han conseguido más vacunas. No obstante, la Argentina está bien rankeada respecto a la obtención de vacunas: estamos dentro de los 20 países que más vacunas recibieron, incluso por encima de países desarrollados de Europa. El 25% de la población de la Argentina tiene, por lo menos, una dosis de la vacuna”.



"Noto cierto nerviosismo en la oposición. Es llamativo que llegan más vacunas, pero aparecen más denuncias. Se dijeron cosas feas en torno a las vacunas. Las vacunas están llegando y la gente las está recibiendo”, dijo el secretario de Calidad del Ministerio de Salud.



Por último, manifestó: "No puedo decir cuándo va a llegar la inmunidad de rebaño. No quiero aventurar fechas. A veces se pasa por una meseta o una disminución de los casos. Hay que tener en claro que hay una luz al final del túnel, algo que no teníamos el año pasado”.



Cómo viene la vacunación contra el Covid-19 en la Argentina



Con la regularización en el envío de cargamentos por parte de Rusia y la llegada de dosis desde México como parte del contrato directo firmado con el laboratorio AstraZeneca, los niveles de aplicación de vacunas fueron aumentando y el pasado viernes se alcanzó un nuevo récord diario: se realizaron 356.454 inoculaciones en todo el país.



"Considerando los últimos siete días, desde el jueves 27 hasta ayer inclusive, se realizaron en todo el país 1.823.824 aplicaciones de las distintas vacunas con las que cuenta el país para enfrentar la pandemia", remarcó el Gobierno.



Según los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta el momento fueron distribuidas 17.585.490 vacunas, de las cuales 13.984.755 ya fueron aplicadas: 10.970.220 personas recibieron la primera dosis y 3.014.535 ya cuentan con su esquema de vacunación completo.



Del total de la población vacunada, 6.998.209 fueron personas de 60 o más años; 2.561.109, personal de Salud; 2.468.274, personas de 18 a 59 años con factores de riesgo; 1.633.094, Personal Estratégico (Fuerzas de Seguridad y Armadas, Docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, Responsables del Funcionamiento del Estado y Personal del Servicio Penitenciario); 15.243, personas de 50 a 59 años sin factores de riesgo; y 43.802 fueron incluidos en la categoría "Otros".



Desde fines de diciembre pasado, la Argentina ya recibió más de 18,45 millones de vacunas: 8.933.895 Sputnik V (7.793.735 del componente 1 y 1.140.160 del componente 2), 4.000.000 de Sinopharm, 580.000 Astrazeneca – Covishield, 1.944.000 Astrazeneca a través del mecanismo COVAX y 2.992.200 Astrazeneca–Universidad de Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina.



Además, hoy se inició el proceso de distribución de 371.400 vacunas Sputnik V del componente 1 en las 24 jurisdicciones De acuerdo al criterio de distribución dispuesto en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 143.400 dosis, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 23.400, a Catamarca 2.400, a Chaco 10.200, a Chubut 4.800, a Córdoba 31.800, a Corrientes 9.600, a Entre Ríos 10.200, a Formosa 5.400, a Jujuy 6.600, a La Pampa 1.800, a La Rioja 3.000, a Mendoza 16.800, a Misiones 10.800, a Neuquén 4.800, a Río Negro 6.000, a Salta 12.600, a San Juan 6.600, a San Luis 3.600, a Santa Cruz 3.600, a Santa Fe 30.000, a Santiago del Estero 8.400, a Tierra del Fuego 1.800 y a Tucumán 13.800.