Alerta frente a estafas telefónicas por la vacunación contra el Covid: cómo no caer en la trampa (mención a Entre Ríos)

La ilusión de poder recibir la vacuna contra el coronavirus se convirtió para muchos delincuentes en una nueva posibilidad de poder jugar con la expectativa de la gente, en su mayoría adultos mayores, para lograr estafarlos.



Son cientos las personas a lo largo de todo el país que cayeron en las garras de los estafadores mediante la modalidad de llamadas telefónicas, medio a través del cual les hacen creer a sus víctimas que para acceder a la vacuna primero deben dirigirse a un cajero automático, lugar en que se termina de ejecutar la maniobra.



El licenciado en Seguridad Luis Vicat explicó en diálogo con “Crónica” que para este tipo de estafas los delincuentes realizan antes un trabajo de “inteligencia social” que consiste en tener datos de la persona a la que llaman, que pueden ser sacados por ejemplo “del padrón electoral”, así como también “de los perfiles en redes sociales”.



“Se identifican como parte del ministerio de Salud de la provincia de que se trate y te dicen que están anotándote para los turnos de aplicación de la vacuna, cuando en realidad ningún distrito lo realiza de esa manera”, resaltó Vicat.



En ese sentido, a partir del sistema para registrarse que tiene cada provincia, los mensajes de texto, los whatsapp y los mails suelen ser las vías que se eligen para informar a quienes ya se anotaron en el registro de vacunación sobre la fecha en que van a recibir la inoculación.



Al respecto, Vicat hizo hincapié en que nunca se piden “datos personales, ni cuentas bancarias o números de tarjetas” ya que lo único que comunica cada distrito a la hora de notificar el turno es “el lugar de vacunación, la fecha, la hora y las indicaciones médicas previas a recibir una dosis”.



La metodología de estafa



“Me llama por teléfono una persona que se hace se da a conocer como Carlos Alcazar, el cual dice que el doctor, me dice su número de matrícula, me dice mi nombre, mi apellido y el número de documento y me dice que me llama porque como yo estaba anotado para vacunarme”, señaló Enrique Nicosia, un santafecino que estuvo muy cerca de caer en la trampa de estas estafas.



Nicosia sostuvo que luego de que le hicieron creer que la página para inscribirse a la vacunación en Santa Fe había colapsado, debía sacar el turno “de forma manual”.



“Para sacar el comprobante me dijeron que debía dirigirme a un cajero automático con un número, un pin que ellos me dieron y que ingresara a mi cuenta con el pin ese para sacar el turno. Gracias a Dios, mi hijo que estaba cerca se dio cuenta que era una ‘chantada’ y me hizo cortar la llamada”, afirmó el hombre en diálogo con Telefé de Santa Fe.



En referencia al tema, el titular de la Defensoría del Pueblo santafecina, Raúl Lamberto, expresó a “Crónica” que hay “cientos de denuncias” de personas que están a la espera de la segunda dosis de la vacuna y reciben este tipo de llamados.



“Les hacen ir a un cajero automático y generar una cuenta que aseguran les va a permitir acceder a una segunda dosis. Cuando les hacen realizar otra clave y la víctima les transfiere a los delincuentes la clave, allí se realiza el fraude”, puntualizó Lamberto.



Este modus operandi es repetido por los estafadores de otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Entre Ríos y Mendoza, entre otras, que se ve consumado con el pedido de un préstamo a nombre de la víctima, o al vaciar la cuenta de esa persona.



“Ellos pueden al tener tu documento crear una cuenta con una clave que sean los últimos cuatro números de tu documento. Al hacer entrar a la persona con esa clave te deriva a esa cuenta que realizaron, generalmente de la red link, en donde obtenés un supuesto comprobante del turno”, detalló Vicat.



Por otra parte, el licenciado en Seguridad agregó que este tipo de estafas también se llevan a cabo bajo el supuesto otorgamiento de “vacunas VIP” a personas que aún no fueron llamadas para recibir la vacuna, en la cual les hacen “transferir dinero para que un gestor los haga pasar por pacientes de riesgo”.



¿Cómo evitar ser estafado?



Frente al peligro de las estafas, Vicat remarcó en diálogo con este diario que la principal recomendación que debe tener en cuenta la gente si no quiere ser víctima de una estafa es “no acercarse nunca a un cajero automático por ningún trámite vinculado a la vacuna”.



Sobre esta línea, enfatizó que de ningún modo hay que brindar información personal, o en caso de hacerlo, que sea con datos falsos sobre la composición personal y la familia, para lograr resguardarse y burlar cualquier posibilidad de ser estafado.



A su vez, advirtió que las llamadas de los estafadores provienen en muchos casos de centros penitenciarios, por lo que recomendó “estar atento a los ruidos que se puedan escuchar de fondo” o en caso de que la llamada sea realizada del teléfono de línea de la penitenciaría, cortar ante la advertencia de la procedencia del llamado.



Por último, Vicat destacó la importancia de realizar “la denuncia al 911 o a la comisaría más cercana”, para dejar registrado el intento de estafa, así como también “alertar a los vecinos y conocidos sobre el tema” para no ser sorprendidos por estos delincuentes.